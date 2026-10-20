ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 9% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σε σχέση με τον περσινό Σεπτέμβριο

Μείωση κατά 9% στους εγγεγραμμένους ανέργους καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καθώς και μείωση κατά 62.903 άτομα (8,8%), σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ ανέρχεται σε 655.023 άτομα.

Από τους εγγεγραμμένους, 359.951 άτομα (ποσοστό 55%) παραμένουν στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 295.072 (ποσοστό 45%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026 ανήλθε σε 169.838 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά 1.829 άτομα (1,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Σεπτέμβριο 2025 και αύξηση κατά 9.709 άτομα (6,1%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο 2026.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον Σεπτέμβριο:

Οι άνδρες ανέρχονται σε 212.314 άτομα (ποσοστό 32,4%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 442.709 άτομα (ποσοστό 67,6%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 187.759 άτομα (ποσοστό 28,7%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 309.888 άτομα (ποσοστό 47,3%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 227.357 άτομα (ποσοστό 34,7%) και 133.513 άτομα (ποσοστό 20,4%) αντίστοιχα.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 140.225 (ποσοστό 82,6%) είναι κοινοί, 1.112 (ποσοστό 0,7%) είναι οικοδόμοι, 5.414 (ποσοστό 3,2%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 832 (ποσοστό 0,5%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 22.066 (ποσοστό 13,0%) είναι εκπαιδευτικοί και 189 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.