Γεραπετρίτης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Διπλωματικός συντονισμός Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου

Σε σειρά διπλωματικών επαφών με τους ομολόγους του από την Κύπρο και την Αίγυπτο προχώρησε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με φόντο τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, μετά την επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Στο επίκεντρο των επικοινωνιών βρέθηκαν οι επιπτώσεις της της τουρκολιβυκής συμφωνίας στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και οι ανησυχίες που εκφράζουν η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος για τις περιφερειακές διαστάσεις του ζητήματος.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ΥΠΕΞ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κόμπο. Σύμφωνα με ανάρτηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα X, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις εξελίξεις σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από την πλευρά της, η Λευκωσία καταδίκασε την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης του 2019, το οποίο χαρακτηρίζει παράνομο.

Σε ανακοίνωσή του, το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η συμφωνία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και αντίκειται στις αναγνωρισμένες αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και στο εθιμικό διεθνές δίκαιο.

Ειδικότερα, η κυπριακή πλευρά επικαλείται τις διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας.

«Ως εκ τούτου, το υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθεί να θεωρεί το εν λόγω μνημόνιο παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο, το οποίο δεν παράγει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι (Badr Abdelatty).

Όπως γνωστοποίησε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω ανάρτησης στο X, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις γύρω από το μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης και στις επιπτώσεις του για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

{https://x.com/GreeceMFA/status/2112599687509483701}

Αντίδραση από το ΥΠΕΞ και την ΕΕ

Νωρίτερα, το ελληνικό ΥΠΕΞ έβγαλε ανακοίνωση όπου αναφέρει ότι το μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης είναι άκυρο, ενώ τονίζει ότι θα προσφύγει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Οι επαφές του Γιώργου Γεραπετρίτη με τους ομολόγους του από την Κύπρο και την Αίγυπτο πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με τις τρεις χώρες να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις ενδεχόμενες συνέπειές τους για τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην περιοχή.

Το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η συμφωνία αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, παραγνωρίζει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών και δεν στηρίζεται σε νόμιμη βάση οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών. Παράλληλα, καλεί τη λιβυκή πλευρά να απέχει από ενέργειες που υπονομεύουν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της και θα λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm9ufyfs9qrd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Την αντίθεσή τους στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης εξέφρασαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με κοινή δήλωσή τους στην πλατφόρμα X.