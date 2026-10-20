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ΥΠΕΞ: Άκυρο το τουρκολυβικό μνημόνιο - Θα προβούμε σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια
Πολιτική
19:19 - 20 Οκτ 2026

ΥΠΕΞ: Άκυρο το τουρκολυβικό μνημόνιο - Θα προβούμε σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια

Reporter.gr Newsroom

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Η Αθήνα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, τονίζοντας ότι δεν μεταβάλλεται ο παράνομος και άκυρος χαρακτήρας του.

Το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η συμφωνία αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, παραγνωρίζει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών και δεν στηρίζεται σε νόμιμη βάση οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών. Παράλληλα, καλεί τη λιβυκή πλευρά να απέχει από ενέργειες που υπονομεύουν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της και θα λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

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Στην ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η Ελλάδα απορρίπτει την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του ψευδεπίγραφου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Η απόφαση αυτή δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου, το οποίο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της περιοχής.

Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Το μνημόνιο παραγνωρίζει, εξάλλου, τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση την UNCLOS και το διεθνές εθιμικό δίκαιο.

Έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα έχει αποδείξει τον σεβασμό της στο Διεθνές Δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών κρατών. Καλούμε τη λιβυκή πλευρά να απόσχει από κάθε ενέργεια που αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της και θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων».

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 19:39
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