ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε στο ΠΑΣΟΚ τη Μυρτώ Κοροβέση
Πολιτική
14:12 - 21 Οκτ 2026

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε στο ΠΑΣΟΚ τη Μυρτώ Κοροβέση

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Τη βουλευτή Μυρτώ Κοροβέση συνάντησε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, και ανακοίνωσε την ένταξη της στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος.

«Καλωσορίζω στην Κοινοβουλευτική μας Ομάδα τη Μυρτώ Κοροβέση, μια νέα γυναίκα, πολιτικό και επιστήμονα, με διάθεση για προσφορά σε έναν κρίσιμο αγώνα που έχουμε να δώσουμε, τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή.

Είμαστε σε μια συγκυρία, η οποία δείχνει ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Προκλήσεις για καλύτερες ευκαιρίες, για καλύτερη ζωή. Προκλήσεις για ισχυρό κοινωνικό κράτος, για δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία για όλους. Προκλήσεις για το κορυφαίο ζήτημα της εποχής που είναι η στέγαση.

Σε όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την πολιτική αλλαγή και χαίρομαι που η Μυρτώ επέλεξε τον αγώνα αυτόν, να τον δώσουμε μαζί στις επόμενες εθνικές εκλογές», σημείωσε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης.

«Αναγνωρίζω ότι είμαστε μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία και η πολιτική αλλαγή είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη για όλες τις γενιές, είναι απαραίτητη για τη δική μου γενιά, τη νέα γενιά. Γι’ αυτό συμπαρατάσσομαι, ενώνω τις δυνάμεις μου και με κάθε δύναμη που διαθέτω, θα δώσω τον αγώνα για να διαμορφώσουμε μια χώρα που μας χωράει» , ανέφερε από την πλευρά της η Μυρτώ Κοροβέση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ντίνος Μήτογλου και Σιλβέν Φρανσίσκο σουτάρουν χωρίς να βλέπουν το καλάθι
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ντίνος Μήτογλου και Σιλβέν Φρανσίσκο σουτάρουν χωρίς να βλέπουν το καλάθι

Πετρέλαιο: Νέο «ράλι» με το Brent να ξεπερνά τα $110 δολάρια - «Φουντώνουν» οι φόβοι για την προσφορά
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Νέο «ράλι» με το Brent να ξεπερνά τα $110 δολάρια - «Φουντώνουν» οι φόβοι για την προσφορά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όλα δείχνουν, προς το παρόν, ένα μετεκλογικό μπάχαλο
Ανεμοδείκτης

Όλα δείχνουν, προς το παρόν, ένα μετεκλογικό μπάχαλο

Λαζαρίδης: «Ξέφυγα υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό έργο» – Γιαννακοπούλου: «Η αξιοπιστία του είναι όση και των πτυχίων του»
Πολιτική

Λαζαρίδης: «Ξέφυγα υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό έργο» – Γιαννακοπούλου: «Η αξιοπιστία του είναι όση και των πτυχίων του»

Προσωπική επίθεση Λαζαρίδη στη Γιαννακοπούλου που βούρκωσε on air (video) - Έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Προσωπική επίθεση Λαζαρίδη στη Γιαννακοπούλου που βούρκωσε on air (video) - Έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Opinion Poll: Στο 26,3% το ποσοστό της ΝΔ - Ανησυχία των πολιτών για ακρίβεια και ελληνοτουρκικά
Πολιτική

Opinion Poll: Στο 26,3% το ποσοστό της ΝΔ - Ανησυχία των πολιτών για ακρίβεια και ελληνοτουρκικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
21/10/2026 - 14:26

«Αθήνα Ψηλά» για Γκράβα : Η ασφάλεια των παιδιών πάνω από την εικόνα του δημάρχου

Ειδήσεις
21/10/2026 - 14:21

Ευρωβουλή: Πρόσθετα €1,17 δισ. ζητά για τον προϋπολογισμό της ΕΕ το 2027

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
21/10/2026 - 14:17

ΣΕΒ: Υπέγραψε την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας της τσιμεντοβιομηχανίας για τα έτη 2025-2026

Πολιτική
21/10/2026 - 14:12

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε στο ΠΑΣΟΚ τη Μυρτώ Κοροβέση

Ειδήσεις
21/10/2026 - 14:08

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου

Πολιτική
21/10/2026 - 14:03

Λαζαρίδης: «Ξέφυγα υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό έργο» – Γιαννακοπούλου: «Η αξιοπιστία του είναι όση και των πτυχίων του»

Ειδήσεις
21/10/2026 - 14:00

Ρωσία: Στέλνει το πρώτο φορτίο 40.000 τόνων ντίζελ στις ΗΠΑ

Ανεμοδείκτης
21/10/2026 - 13:57

Όλα δείχνουν, προς το παρόν, ένα μετεκλογικό μπάχαλο

Οικονομία
21/10/2026 - 13:31

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων 26 εβδομάδων ύψους 400 εκάτ. ευρώ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
21/10/2026 - 13:22

Ντίνος Μήτογλου και Σιλβέν Φρανσίσκο σουτάρουν χωρίς να βλέπουν το καλάθι

Εμπορεύματα
21/10/2026 - 13:21

Πετρέλαιο: Νέο «ράλι» με το Brent να ξεπερνά τα $110 δολάρια - «Φουντώνουν» οι φόβοι για την προσφορά

Ανεμοδείκτης
21/10/2026 - 13:12

Πάμε πόλεμο;

Ειδήσεις
21/10/2026 - 13:00

Φον ντερ Λάιεν: Δεν θα υπάρξει χαλάρωση των κυρώσεων στη Ρωσία

Ειδήσεις
21/10/2026 - 12:59

Η Ρωσία απελευθέρωσε 74χρονο Αμερικανό στο πλαίσιο της συνάντησης Πούτιν-Γουίτκοφ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 12:54

Γαλλία: Σε υψηλό 23 ετών τα ομόλογα – Πάνω από το 5%

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 12:50

3ο Financial Crime Symposium της Deloitte: Προετοιμασία για τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες κατά του οικονομικού εγκλήματος

Ειδήσεις
21/10/2026 - 12:40

Ουκρανία: Επαφές Γουίτκοφ – Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία – Οι όροι του Κιέβου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 12:38

ΕΟΤ: Δράσεις ενίσχυσης του ελληνικού MICE τουρισμού σε ΗΠΑ και Πολωνία

Εμπορεύματα
21/10/2026 - 12:33

Περσικός Κόλπος: Περισσότερο πετρέλαιο εξέρχεται πλέον σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα

Ειδήσεις
21/10/2026 - 12:30

ΑΣΕΠ: 3.262 μόνιμες θέσεις στο δημόσιο - Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις

Οικονομία
21/10/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Πλεόνασμα 4,93 δισ. ευρώ και χρέος 362,9 δισ. το 2025

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/10/2026 - 12:03

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: Στηρίζει το Watergas Project δίνοντας ενέργεια στη νέα γενιά δημιουργών

Χρηματιστήρια
21/10/2026 - 11:52

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές με το βλέμμα στη Γαλλία και τα αποτελέσματα των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών

Οικονομία
21/10/2026 - 11:44

ΤτΕ: Αύξηση 9,4% στις τουριστικές εισπράξεις στο οκτάμηνο

Χρηματιστήρια
21/10/2026 - 11:41

Ασιατικές αγορές: Ανάκαμψη με οδηγό τον Kospi - Επιμένουν οι ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη

Σχόλια Αγοράς
21/10/2026 - 11:37

Χρηματιστήριο: Οι αντιστάσεις και οι καταλύτες της αγοράς - Στόχος το 2Χ2

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 11:26

Carrefour: «Βουτιά» 14% μετά την υποβάθμιση των προβλέψεων για τα κέρδη του 2026

Πολιτική
21/10/2026 - 11:25

Προσωπική επίθεση Λαζαρίδη στη Γιαννακοπούλου που βούρκωσε on air (video) - Έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Υγεία
21/10/2026 - 11:12

Καρκίνος: Νέα εξέταση αίματος υπόσχεται έγκαιρη ανίχνευση - Τι έδειξε μεγάλη κλινική μελέτη

Πολιτική
21/10/2026 - 11:01

Γεραπετρίτης: Δεν ήταν στο χέρι μας να αποτρέψουμε το τουρκολυβικό σύμφωνο, αλλά δεν θα εφαρμοστεί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ