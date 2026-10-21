Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε στο ΠΑΣΟΚ τη Μυρτώ Κοροβέση

Τη βουλευτή Μυρτώ Κοροβέση συνάντησε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, και ανακοίνωσε την ένταξη της στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος.

«Καλωσορίζω στην Κοινοβουλευτική μας Ομάδα τη Μυρτώ Κοροβέση, μια νέα γυναίκα, πολιτικό και επιστήμονα, με διάθεση για προσφορά σε έναν κρίσιμο αγώνα που έχουμε να δώσουμε, τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή.

Είμαστε σε μια συγκυρία, η οποία δείχνει ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Προκλήσεις για καλύτερες ευκαιρίες, για καλύτερη ζωή. Προκλήσεις για ισχυρό κοινωνικό κράτος, για δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία για όλους. Προκλήσεις για το κορυφαίο ζήτημα της εποχής που είναι η στέγαση.

Σε όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την πολιτική αλλαγή και χαίρομαι που η Μυρτώ επέλεξε τον αγώνα αυτόν, να τον δώσουμε μαζί στις επόμενες εθνικές εκλογές», σημείωσε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης.

«Αναγνωρίζω ότι είμαστε μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία και η πολιτική αλλαγή είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη για όλες τις γενιές, είναι απαραίτητη για τη δική μου γενιά, τη νέα γενιά. Γι’ αυτό συμπαρατάσσομαι, ενώνω τις δυνάμεις μου και με κάθε δύναμη που διαθέτω, θα δώσω τον αγώνα για να διαμορφώσουμε μια χώρα που μας χωράει» , ανέφερε από την πλευρά της η Μυρτώ Κοροβέση.