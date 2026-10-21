Παύλος Χρηστίδης και Χριστίνα Σταρακά ζητούν ισότιμη χρηματοδότηση για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

Να διασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και να ενισχυθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών τους, ζητά με Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης προς τους Υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών. Την Ερώτηση συνυπέγραψε με τη Βουλευτή Χριστίνα Σταρακά.

Όπως επισημαίνει, τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία αποτελούν βασικό πυλώνα της αθλητικής και κοινωνικής ζωής των τοπικών κοινοτήτων, καθώς προσφέρουν σε παιδιά και νέους τη δυνατότητα συστηματικής άθλησης και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού.

Ωστόσο, προσθέτει ότι τα σωματεία που αναλαμβάνουν τα ίδια τη διαχείριση και τη συντήρηση των εγκαταστάσεών τους καλούνται να καλύψουν σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις, πέρα από τις δαπάνες λειτουργίας των αθλητικών τους τμημάτων. Ιδιαίτερα στις παλαιές εγκαταστάσεις, οι ανάγκες ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της ασφάλειας συχνά υπερβαίνουν τις οικονομικές δυνατότητές τους, με αποτέλεσμα αναγκαίες παρεμβάσεις να παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Με την ερώτησή του, ο Παύλος Χρηστίδης αναδεικνύει την ανάγκη το πλαίσιο στήριξης να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των σωματείων, τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν για τις εγκαταστάσεις τους και την κοινωνική και αθλητική προσφορά τους, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υποδομών που χρησιμοποιούν.

Για τον λόγο αυτό, ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινίσουν ποιες δυνατότητες χρηματοδότησης προβλέπονται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, εάν έχουν εντοπιστεί θεσμικά ή διοικητικά εμπόδια στην αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων και εάν εξετάζεται η αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου.

Ειδικότερα, θέτει το ζήτημα της καθιέρωσης σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων στήριξης, τα οποία θα συνεκτιμούν τις ανάγκες ασφάλειας, την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών, τις οικονομικές υποχρεώσεις των σωματείων και τη συνολική υποστήριξη που λαμβάνουν από δημόσιους φορείς.