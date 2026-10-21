ΠΑΣΟΚ για τις εξελίξεις στο μπάσκετ: Σοβαρό ζήτημα που θίγει βάναυσα την αξιοπιστία του ελληνικού αθλητισμού

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«Οι σημερινές εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ συνιστούν ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που προκαλεί δυσφήμηση και θίγει βάναυσα την αξιοπιστία του αθλητισμού στη χώρα μας», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ με φόντο τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ με πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Λιόλιο.

«Η Δικαιοσύνη οφείλει να επιτελέσει το έργο της ανεπηρέαστη, χωρίς προκαταβολικές καταδίκες, αλλά με ξεκάθαρη στάση μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς, χρηματισμού και χειραγώγησης αγώνων σε όλη την κλίμακα, από την κορυφαία επαγγελματική λίγκα έως και τα σχολικά Πρωταθλήματα», συνεχίζει η ανακοίνωση της Χριστίνας Σταρακά, υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, του Γραμματέα του Τομέα Αθλητισμού Βασίλη Σκουντή και του Γραμματέα του Δικτύου Ομοσπονδιών και Αθλητικών Σωματείων Κώστα Χουλιάρα για τις εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ.

Στην ίδια ανακοίνωση, σημειώνεται:

«Η ακεραιότητα των πρωταθλημάτων σε όλα τα επίπεδα είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής είχαμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στις αρχές του περασμένου Μαΐου, καταθέτοντας ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με θέμα τον έλεγχο της νομιμότητας και τη θεσμική θωράκιση της ακεραιότητας στο ελληνικό μπάσκετ έπειτα από καταγγελίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητος και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε με σοκαριστικό τρόπο.

Το πρόβλημα εκτός από ηθικό, είναι επίσης δομικό και αφορά τα ελλείμματα ελέγχου του ίδιου του συστήματος.

Η Κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα και τεκμηριωμένα στα εξής ερωτήματα:

*Ποια είναι τα πεπραγμένα των ελεγκτικών μηχανισμών της Πολιτείας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα τελευταία χρόνια;

*Τελούσαν εν γνώσει της σήματα κινδύνου (red flags) για ύποπτο στοιχηματισμό ή καταγγελίες που παρέμειναν στα συρτάρια;

Για την ουσιαστική κάθαρση του αθλητισμού, προτείνουμε άμεσα:

*Αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη διαιτησία και αυστηρό οικονομικό έλεγχο των οργάνων της.

*Αυστηροποίηση των ποινών για τη χειραγώγηση αγώνων με εξαντλητικές κυρώσεις.

*Αναδιαμόρφωση του πλαισίου για τους σχολικούς και εφηβικούς αγώνες (μοριοδότηση για τις πανελλήνιες εξετάσεις) για την εξάλειψη φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού και χρηματισμού.

*Η διαφάνεια και η ισονομία στον αθλητισμό δεν αποτελούν επιλογή, αλλά αναπόδραστο χρέος απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία."