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H OpenAI αρνείται ότι απέλυσε ερευνητές που προειδοποιούσαν για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης
Τεχνολογία
11:26 - 09 Οκτ 2026

H OpenAI αρνείται ότι απέλυσε ερευνητές που προειδοποιούσαν για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom

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Την απόφασή της να απολύσει τρεις ερευνητές στον τομέα της ασφάλειας υπερασπίστηκε την Παρασκευή (9/10) η OpenAI, υποστηρίζοντας ότι είχαν διαπράξει μια «σοβαρή παραβίαση της εμπιστοσύνης».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ανέφερε ότι η απόφασή της να διακόψει τη συνεργασία της με τους Τζάσμιν Γουάνγκ, Τόμεκ Κόρμπακ και Μικίτα Μπαλέσνι δεν σχετιζόταν με το γεγονός ότι είχαν εκφράσει ανησυχίες για ζητήματα ασφάλειας.

Όπως μεταδίδει το CNBC, οι τρεις ερευνητές που αποχώρησαν από την εταιρεία είχαν διατυπώσει τις ανησυχίες τους σε επιστολή προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI και τις επιτροπές ασφάλειας της εταιρείας, την οποία δημοσίευσαν στο Χ την Πέμπτη. Στην επιστολή τους, κάλεσαν την εταιρεία να αναστείλει την ανάπτυξη μοντέλων που θα περιόριζαν τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Επισημαίνεται ότι ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ενταθεί τον τελευταίο μήνα, μετά από σειρά περιστατικών κυβερνοασφάλειας που προκλήθηκαν από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία λειτούργησαν ανεξέλεγκτα, καθώς και από τις επανειλημμένες εκκλήσεις ερευνητών της OpenAI, της Anthropic και άλλων εταιρειών ανάπτυξης της τεχνολογίας για επιβράδυνση του ρυθμού εξέλιξής της.

Και οι τρεις ερευνητές που απολύθηκαν είχαν δημοσιεύσει αναρτήσεις στο Χ τον Σεπτέμβριο, ζητώντας από τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδύνουν την ανάπτυξη των πλέον προηγμένων μοντέλων ή επισημαίνοντας κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλειά τους.

Κλείνοντας, η OpenAI δήλωσε ότι συμφωνεί με τη βασική αρχή της επιστολής όσον αφορά τη «διατήρηση της δυνατότητας παρακολούθησης και εποπτείας των πλέον προηγμένων μοντέλων», προσθέτοντας ότι συνεχίζει να επενδύει σημαντικούς πόρους σε αυτόν τον τομέα.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 11:52
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