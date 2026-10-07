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Υπουργείο Υγείας: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ισραηλινή Sheba Medical Center
Υγεία
19:33 - 07 Οκτ 2026

Υπουργείο Υγείας: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ισραηλινή Sheba Medical Center

Reporter.gr Newsroom

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Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υποδέχθηκε σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, την Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα Pninat Yannay, στο πλαίσιο της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδος και του Sheba Fund για Ιατρικές Υπηρεσίες και Έρευνα.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θέτει το πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών περίθαλψης και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Στόχος είναι η διερεύνηση συνεργασιών που αξιοποιούν την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες των δύο πλευρών, με έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας και στην ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.

Βασικό πεδίο συνεργασίας αποτελεί η επαγγελματική κατάρτιση και η κλινική εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας. Προβλέπεται η διερεύνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστηρίων, υποτροφιών και προγραμμάτων κλινικής παρατήρησης, καθώς και δράσεων μάθησης μέσω προσομοίωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση των κλινικών δεξιοτήτων, της διοικητικής επάρκειας και της ποιότητας της φροντίδας των ασθενών.

Στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι δύο πλευρές θα διερευνήσουν πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, των δεδομένων και των πλατφορμών καινοτομίας στην Υγεία. Κεντρική θέση έχει η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη χρήση προηγμένων ιατρικών τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων, για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Αισθάνομαι πολύ μεγάλη τιμή που, ανήμερα της επετείου της 7ης Οκτωβρίου 2023, του φοβερού αυτού τρομοκρατικού χτυπήματος της Χαμάς κατά του λαού του Ισραήλ, βρίσκομαι στο γραφείο μου μαζί με την κυρία Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα και υπογράφουμε ένα Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του μεγαλύτερου νοσοκομείου του Ισραήλ, του Sheba, και του ελληνικού Υπουργείου Υγείας. Πρόκειται να αναπτύξουμε από κοινού συνεργασία σε μια σειρά ελληνικών νοσοκομείων, η οποία θα οδηγήσει στην εισαγωγή πρωτοποριακών θεραπειών που θα βοηθήσουν χιλιάδες Έλληνες ασθενείς και θα αναβαθμίσουν το επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η στρατηγική μας συνεργασία με το Κράτος του Ισραήλ συνεχίζεται και στον τομέα της Υγείας».

Η Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Pninat Yannay δήλωσε: “Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό για αυτή τη σημαντική συμφωνία. Υπάρχει κάτι βαθιά συμβολικό στο γεγονός ότι την υπογράφουμε σήμερα, στην επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Την ίδια ημέρα που θυμόμαστε πώς η Χαμάς εισέβαλε από τη Γάζα για να καταστρέψει, να σκορπίσει αίμα, να δολοφονήσει και να προκαλέσει τόσο πολύ πόνο — εμείς επιλέγουμε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Η Χαμάς ήρθε από τη Γάζα για να καταστρέψει — εμείς ερχόμαστε για να χτίσουμε.

Η Χαμάς ήρθε για να αφαιρέσει ζωές — εμείς ερχόμαστε για να σώσουμε ζωές.

Η Χαμάς έφερε πόνο — εμείς φέρνουμε θεραπεία και αποκατάσταση.

Αυτό είμαστε. Αυτό αντιπροσωπεύει τον λαό του Ισραήλ και τον λαό της Ελλάδας. Εκπροσωπούμε έναν πολιτισμό της ζωής, της ανθρωπιάς και της δημιουργίας. Αυτές είναι οι αξίες που επιλέγουμε να υπερασπιζόμαστε και αυτές είναι οι αξίες με τις οποίες επιλέγουμε να ζούμε — ο ελληνικός λαός και ο λαός του Ισραήλ, μαζί.”

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