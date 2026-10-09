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Πότε ένα ζευγάρι πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό γονιμότητας;
Υγεία
22:40 - 09 Οκτ 2026

Πότε ένα ζευγάρι πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικό γονιμότητας;

Reporter.gr Newsroom

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Η έγκαιρη διάγνωση και η εξειδικευμένη καθοδήγηση αυξάνουν τις πιθανότητες επίτευξης εγκυμοσύνης.

Η απόκτηση παιδιού είναι ένα από τα σημαντικότερα όνειρα για πολλά ζευγάρια. Όταν όμως η εγκυμοσύνη δεν έρχεται, η αναμονή και η αβεβαιότητα μπορεί να δημιουργήσουν άγχος και απογοήτευση. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η υπογονιμότητα είναι ένα συχνό ιατρικό ζήτημα και ότι σήμερα υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές αντιμετώπισης.

Ως υπογονιμότητα ορίζεται η αδυναμία επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από 12 μήνες τακτικών, ελεύθερων σεξουαλικών επαφών. Όταν η γυναίκα είναι άνω των 35 ετών, συνιστάται η διερεύνηση να ξεκινά νωρίτερα, ήδη μετά από 6 μήνες προσπάθειας. Δεν χρειάζεται ωστόσο να περιμένουμε αυτό το διάστημα όταν υπάρχει γνωστός παράγοντας που μπορεί να επηρεάζει τη γονιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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