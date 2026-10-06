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Η DIMAND αναθέτει στην Greece Sotheby&#039;s International Realty την πώληση των FIX Residences στη Θεσσαλονίκη
Ακίνητα
16:18 - 06 Οκτ 2026

Η DIMAND αναθέτει στην Greece Sotheby's International Realty την πώληση των FIX Residences στη Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom

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Την αποκλειστική εμπορική διάθεση των FIX Residences, του νέου οικιστικού project που αναπτύσσει η DIMAND στο πλαίσιο της ανάπλασης της ιστορικής ζυθοποιίας FIX στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνει η Greece Sotheby’s International Realty.

Το έργο θα προωθηθεί τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές, μέσω του παγκόσμιου δικτύου της Sotheby’s International Realty, με τη DIMAND να επιχειρεί να δώσει νέα ζωή σε ένα από τα πλέον εμβληματικά βιομηχανικά τοπόσημα της πόλης.

«Το FIX είναι ένα τοπόσημο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιομηχανική ιστορία και την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης. Φιλοδοξία μας είναι να δώσουμε νέα ζωή σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, σεβόμενοι τον χαρακτήρα του και δημιουργώντας παράλληλα έναν σύγχρονο προορισμό για την πόλη. Η συνεργασία με την Greece Sotheby’s International Realty αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση των FIX Residences τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά», δήλωσε ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου DIMAND.

Ένα νέο κεφάλαιο για ένα βιομηχανικό τοπόσημο

Με ιστορία περίπου 140 ετών, η ζυθοποιία FIX συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα βιομηχανικά κτίρια της πόλης. Η ανάπλαση που υλοποιεί η DIMAND θα μετατρέψει τον χώρο σε έναν νέο αστικό προορισμό, όπου η κατοικία, ο πολιτισμός και η φιλοξενία θα συνυπάρχουν αρμονικά.

Με βάση το masterplan των Foster + Partners, τρία ιστορικά κτίρια θα αποκατασταθούν και θα αποκτήσουν νέες χρήσεις, ενώ δίπλα τους θα ανεγερθούν δύο νέα βιοκλιματικά κτίρια. Με πλινθόκτιστες προσόψεις, θολωτές οροφές και παράθυρα βιομηχανικού χαρακτήρα, τα νέα κτίρια θα μεταφέρουν την αρχιτεκτονική ταυτότητα του ιστορικού συγκροτήματος στο σήμερα. Το αποτέλεσμα θα συνδέει τα διατηρητέα κτίρια με τη νέα αρχιτεκτονική, σε έναν διάλογο ανάμεσα στη βιομηχανική κληρονομιά και τον σύγχρονο σχεδιασμό.

Τα FIX Residences θα περιλαμβάνουν 95 ιδιωτικές κατοικίες σε ένα νέο κτίριο εννέα ορόφων συνολικής επιφάνειας περίπου 19.800 τ.μ., με 134 θέσεις στάθμευσης αποκλειστικά για τους ιδιοκτήτες. Το κτίριο θα δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση και την περιβαλλοντική επίδοση, με στόχο την πιστοποίηση LEED Gold.

«Η ανάπλαση του FIX αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να επανασυνδεθεί ένα σημαντικό κομμάτι της βιομηχανικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης με τη ζωή της πόλης. Μέσα από τη στενή μας συνεργασία με την DIMAND, δημιουργήσαμε έναν σχεδιασμό που σέβεται τον ιστορικό χαρακτήρα του χώρου και θέτει ταυτόχρονα ένα νέο πρότυπο για τις βιώσιμες αναπτύξεις μικτών χρήσεων. Με άξονες τον πολιτισμό, την κοινότητα, τη φιλοξενία και τη σύγχρονη κατοικία, το έργο θα δημιουργήσει έναν ζωντανό νέο προορισμό, συμβάλλοντας στη συνεχιζόμενη αναγέννηση της Θεσσαλονίκης», αναφέρουν οι Foster + Partners, το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο που υπογράφει τον σχεδιασμό της ανάπτυξης.

Κατοικία, πολιτισμός και φιλοξενία

Το FIX κατέχει στρατηγική θέση στο εξελισσόμενο αστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης, λίγα λεπτά από το ιστορικό κέντρο της πόλης και περίπου 30 λεπτά από τον Διεθνή Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», με συνδέσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δύο ξενοδοχειακές μονάδες υπό το σήμα Hilton Hotels & Resorts θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης, μαζί με εστιατόρια, εγκαταστάσεις ευεξίας, καταστήματα και διαμορφωμένους χώρους πρασίνου. Ο πολιτισμός θα βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητας του έργου. Ένα από τα αποκατεστημένα κτίρια θα φιλοξενήσει το MOMus – Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, με τη φημισμένη Συλλογή Κωστάκη της ρωσικής avant-garde, καθώς και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, φέρνοντας εκθέσεις και παραστάσεις σε απόσταση αναπνοής από τις κατοικίες.

Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης προγραμματίζεται για τα τέλη του 2029.

«Είμαστε ευτυχείς για τη συνεργασία μας με την DIMAND, μια εταιρεία με την οποία μας συνδέουν κοινές αξίες και το όραμα για ένα καλύτερο αύριο στις πόλεις μας. Τα FIX Residences σηματοδοτούν μια ιστορική στιγμή για την αναγέννηση μιας από τις σημαντικότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης, μέσα από τον σχεδιασμό των Foster + Partners. Μια νέα εποχή ξεκινά για μια σπουδαία πόλη, στην οποία αξίζει να ζει κανείς, να επιστρέφει και, εν τέλει, να γίνεται μέρος της. Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τα FIX Residences στην ελληνική και τη διεθνή αγορά», δήλωσε ο Σάββας Σαββαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Greece Sotheby’s International Realty.

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