ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεραμέως: Νομοσχέδιο για τον καθορισμό ορίων στην παρέμβαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό
Εργασιακά
16:41 - 07 Οκτ 2026

Κεραμέως: Νομοσχέδιο για τον καθορισμό ορίων στην παρέμβαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Εργασίας, για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/2831 που αφορά στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες παρέλαβε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αν. Καθηγητή Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ιωάννη Σκανδάλη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων Νίκου Μηλαπίδη.

Η Υπουργός ευχαρίστησε τον κ. Σκανδάλη και όλα τα μέλη της Επιτροπής για τη σημαντική προσπάθεια που κατέβαλαν για τη σύνταξη του πορίσματος σημειώνοντας παράλληλα ότι «βασικό αντικείμενο του Υπουργείου Εργασίας είναι η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και η ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, εστιάζουμε σε μία μεγάλη ομάδα εργαζομένων, τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του πλαισίου εργασίας τους».

Το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής έχει αποσταλεί στους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους, συνοδεία επιστολής, με την οποία η κ. Κεραμέως θα καλεί τους εκπροσώπους τους να συμμετάσχουν σε συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων επί του πορίσματος της Ομάδας Εργασίας και την τελική διαμόρφωση του επικείμενου σχετικού νομοσχεδίου.

Όπως σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, και σε αυτή ο διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δίκαιου θεσμικού πλαισίου, που θα ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Επισημαίνεται ότι με το προωθούμενο σχέδιο νόμου το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θέτει, για πρώτη φορά, διακριτά όρια στη χρήση αλγοριθμικών και αυτοματοποιημένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που αξιοποιούνται στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη λειτουργία τους.

Το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου κινείται σε δύο βασικούς άξονες:

  • Πρώτον, ενισχύει την προστασία των εργαζομένων, απαγορεύοντας την επεξεργασία ιδιαίτερα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως στοιχεία για τη συναισθηματική ή ψυχολογική τους κατάσταση, ιδιωτικές συνομιλίες, βιομετρικά δεδομένα ή δεδομένα υγείας, και προβλέποντας εκτίμηση αντικτύπου, ενημέρωση για τους αλγορίθμους και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, καθώς και μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς τους από την αυτοματοποιημένη διαχείριση της εργασίας.
  • Δεύτερον, βάζει φρένο στην ανεξέλεγκτη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και αυτοματοποιημένων συστημάτων καθώς κρίσιμες αποφάσεις δεν αφήνονται αποκλειστικά σε αυτά, αλλά υπόκεινται σε ανθρώπινη εποπτεία, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα εξήγησης και επανεξέτασης. Παράλληλα, προβλέπεται αξιολόγηση των αλγορίθμων με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων, καθώς και υποχρεωτική ενημέρωση και διαβούλευση πριν από την εισαγωγή τέτοιων συστημάτων.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενέργεια: Πακέτο €95 εκατ. στη βιομηχανία – Οι «κατανομές» και το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ενέργεια: Πακέτο €95 εκατ. στη βιομηχανία – Οι «κατανομές» και το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας

Νέα μελέτη: Tο 47% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί πλέον ΤΝ
Τεχνολογία

Νέα μελέτη: Tο 47% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί πλέον ΤΝ

Κεραμέως: Επεκτείνεται και ενισχύεται με 5.000 πρόσθετες θέσεις το πρόγραμμα απασχόλησης άνεργων γυναικών
Εργασιακά

Κεραμέως: Επεκτείνεται και ενισχύεται με 5.000 πρόσθετες θέσεις το πρόγραμμα απασχόλησης άνεργων γυναικών

Friedman (NYT): Η σημερινή εποχή ένα «δεύτερο Big Bang» που δημιουργήθηκε αυτή τη φορά από τον άνθρωπο
Πολιτική

Friedman (NYT): Η σημερινή εποχή ένα «δεύτερο Big Bang» που δημιουργήθηκε αυτή τη φορά από τον άνθρωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
07/10/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: «Βουτιά» 2,4% με βαριές απώλειες άνω του 4% στις τράπεζες

Ναυτιλία
07/10/2026 - 17:48

Το Βερολίνο κλείνει τον δρόμο της COSCO προς τη γερμανική ενδοχώρα

Οικονομία
07/10/2026 - 17:47

Πιερρακάκης: €800 δισ. πρόσθετες επενδύσεις χρειάζεται η Ευρώπη – Να συνδέσουμε τις αποταμιεύσεις με τις ευκαιρίες

Ειδήσεις
07/10/2026 - 17:35

Σρέντερ: Με χειροκροτήματα η υποδοχή του σε ρωσικό σούπερ μάρκετ – Νέα θέση στην Hyperglobus

Ειδήσεις
07/10/2026 - 17:31

Λεπέν υπέρ Μπαρντελά: Έχει 1000% την εμπιστοσύνη μου

Ειδήσεις
07/10/2026 - 17:21

Μαμντάνι για 7η Οκτωβρίου: Πρέπει να αρνηθούμε έναν κόσμο που το απαρτχάιντ συνεχίζεται

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/10/2026 - 17:17

Παπασταύρου για Κάθετο Διάδρομο: Κυπριακό αέριο μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη

Πολιτική
07/10/2026 - 17:05

Τσίπρας για Ρούμπιο στην Πνύκα: Τολμηρή και παρακινδυνευμένη επιλογή της κυβέρνησης

Πολιτική
07/10/2026 - 17:05

Ρούμπιο στην Αθήνα: Ο απόηχος των δηλώσεων με Γεραπετρίτη και Δένδια – Τι είπε για καλώδιο και Γκιλφόιλ

Ειδήσεις
07/10/2026 - 16:57

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Πεζεσκιάν: Στο επίκεντρο η στρατηγική συνεργασία Ρωσίας-Ιράν

Χρηματιστήρια
07/10/2026 - 16:55

Wall: «Βουτιά» 440 μονάδων για Dow – Στο υψηλότερο επίπεδο 24 ετών το 10ετές ομόλογο

Εργασιακά
07/10/2026 - 16:41

Κεραμέως: Νομοσχέδιο για τον καθορισμό ορίων στην παρέμβαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/10/2026 - 16:31

Νέο deal στην αγορά έτοιμου φαγητού: Ο Σκλαβενίτης εξαγόρασε το 49% του Φρεσκούλη

Πολιτική
07/10/2026 - 16:24

Τι προβλέπει η συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

Ειδήσεις
07/10/2026 - 16:22

ΕΕ: Σκληραίνει τη στάση απέναντι στην Κίνα - Περιορίζει τις εισαγωγές κινεζικών υβριδικών οχημάτων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/10/2026 - 16:21

Αλιείς: «Τελεσίγραφο» στην κυβέρνηση για συνάντηση – Προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Αναλύσεις
07/10/2026 - 16:10

DBRS: Οι ελληνικές τράπεζες στην κορυφή της Ευρώπης με 71% μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
07/10/2026 - 16:01

Σιλβέν Φρανσίσκο χωρίς φίλτρο: Το τηλεφώνημα με τον Ομπράντοβιτς, η διαφορά της EuroLeague και το «sky is not the limit»

Ειδήσεις
07/10/2026 - 15:59

Γραμμή 4 Μετρό: Στο Πρωτοδικείο οι καθιζήσεις στα κτίρια στην Κυψέλη – Αύριο 8/10 η απόφαση

Πολιτική
07/10/2026 - 15:58

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη να στηρίξει επιχειρήσεις και πολίτες απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια

Ειδήσεις
07/10/2026 - 15:54

Βανς: Οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε από το Ιράν να μειώσει την ικανότητά του για εμπλουτισμό ουρανίου

Πολιτική
07/10/2026 - 15:49

Ανδρουλάκης: Μπίζνα για τους εργολάβους η πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό

Ανεμοδείκτης
07/10/2026 - 15:34

Η σημασία των απαντήσεων που δεν έδωσε ο Ρούμπιο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
07/10/2026 - 15:32

Allwyn: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €150 εκατ.

Ειδήσεις
07/10/2026 - 15:29

Δίκη Τεμπών: Στο νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι ύστερα από έντονη αδιαθεσία στη δικαστική αίθουσα

Ανακοινώσεις
07/10/2026 - 15:25

Ανδρομέδα: Πότε πληρώνεται το μέρισμα €0,2643 ανά μετοχή

Πολιτική
07/10/2026 - 15:15

Τελεσίγραφο ΣΥΡΙΖΑ στους 12 ανεξάρτητους να επιστρέψουν τις έδρες

Υγεία
07/10/2026 - 15:05

ΠΟΥ: Ερευνά και δεύτερο περιστατικό πνευμονικής πανώλης στο Ιρκούτσκ

Ειδήσεις
07/10/2026 - 14:59

Επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν: Διμερείς σχέσεις και Μαύρη Θάλασσα στο επίκεντρο

Πολιτική
07/10/2026 - 14:46

Δένδιας – Ρούμπιο: Υπεγράφη η συμφωνία για τη συνεργασία Ενόπλων Δυνάμεων και Εθνοφρουράς της Φλόριντα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ