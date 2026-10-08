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ΓΣΕΕ: Πανεθνική κινητοποίηση για ακρίβεια, μισθούς και κόστος στέγασης
Εργασιακά
16:32 - 08 Οκτ 2026

ΓΣΕΕ: Πανεθνική κινητοποίηση για ακρίβεια, μισθούς και κόστος στέγασης

Reporter.gr Newsroom

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Τους στόχους της για το επόμενο διάστημα γνωστοποίησε η ΓΣΕΕ. Συγκεκριμένα αναφέρει πως: «Η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΓΣΕΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία στη σημερινή της συνεδρίαση τη διεξαγωγή μιας πανεθνικής καμπάνιας που θα έχει ως στόχο τη συγκρότηση μιας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας ενάντια στα φλέγοντα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία και τον κόσμο της μισθωτής εργασίας: την ακρίβεια, την στεγαστική και ενεργειακή κρίση, τη φτώχεια και τη γιγάντωση των ανισοτήτων.

Η καμπάνια αυτή θα περιλαμβάνει την οργάνωση δράσεων σ’ όλη τη χώρα σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες τα πρωτοβάθμια σωματεία. Οι δράσεις αυτές θα πραγματοποιούνται και με όσους κοινωνικούς, επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς δηλώσουν συμμετοχή στη διαδραστική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί και θα είναι ανοιχτή σε όλους».

Παράλληλα η Συνομοσπονδία επισημαίνει ότι: «Στόχος είναι τα συνδικάτα και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών να συνομιλήσουν και να κινητοποιήσουν τους Έλληνες πολίτες, τους μη έχοντες και κατέχοντες, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και οι δράσεις να συνεχιστούν με καλά προετοιμασμένα συλλαλητήρια στα μεγάλα αστικά κέντρα ώστε να ακουστεί η φωνή της κοινωνίας.

Η διάρκεια τους δεν έχει κανένα χρονικό περιορισμό ούτε οι μορφές των δράσεων που κυρίως χρησιμοποιούν τα συνδικάτα (απεργίες-στάσεις εργασίας, παρεμβάσεις μαζικές σε φορείς άσκησης πολιτικής κ.α).

Παρά τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας, η καθημερινότητα για εκατομμύρια εργαζόμενους εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την πίεση της ακρίβειας, το υψηλό κόστος στέγασης και διαβίωσης και την αδυναμία των μισθών να ακολουθήσουν το πραγματικό κόστος ζωής.

Η Συνομοσπονδία έχει επισημάνει ότι η απόσταση ανάμεσα στο εισόδημα και στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων παραμένει μεγάλη. Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ανέφερε στην εισήγησή του πως οι δημοσιονομικές επιδόσεις και οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν μπορούν να αποτελούν αυτοσκοπό όταν δεν μεταφράζονται σε ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου».

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