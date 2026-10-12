UBS: Βλέπει» νέα περιθώρια ανόδου στις ελληνικές τράπεζες – 36% η δυνητική απόδοση της Πειραιώς

Θετική παραμένει η UBS για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή προτίμηση για την ελληνική αγορά, παρά τις πιέσεις που έχουν καταγραφεί στις τραπεζικές μετοχές το τελευταίο διάστημα. Ο διεθνής οίκος εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν χαρακτηριστικά που μπορούν να τις καταστήσουν πιο ανθεκτικές στις μεταβολές των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και των επιτοκίων, ενώ ξεχωρίζει την Τράπεζα Πειραιώς, την οποία συγκαταλέγει στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές του στην Ευρώπη.

Η θετική προσέγγιση της UBS βασίζεται στις προοπτικές ενίσχυσης της πιστωτικής επέκτασης, στη δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης, στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών και στις ελκυστικές μερισματικές αποδόσεις τους. Παράλληλα, οι αποτιμήσεις του κλάδου εξακολουθούν να θεωρούνται ανταγωνιστικές, στοιχείο που, σύμφωνα με την ανάλυση, αφήνει περιθώρια για περαιτέρω αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα κέρδη.

Η διόρθωση των ευρωπαϊκών τραπεζών και οι προοπτικές για το 2027

Οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές έχουν υποχωρήσει περίπου 10% μέσα σε διάστημα ενός μήνα, σύμφωνα με την UBS. Ο οίκος αποδίδει την εξέλιξη αυτή στην αυξημένη μεταβλητότητα των κρατικών ομολόγων, στην ενίσχυση του πολιτικού κινδύνου, αλλά και στην ισχυρή υπεραπόδοση που είχε προηγηθεί για τον κλάδο επί έξι χρόνια.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη υποχώρηση, η UBS εκτιμά ότι οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή του 2027 ενδέχεται να αναθεωρηθούν περαιτέρω ανοδικά. Στους βασικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να στηρίξουν αυτή την εξέλιξη περιλαμβάνονται η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης και η διατήρηση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο οίκος εκτιμά ότι η ανάπτυξη των χορηγήσεων και η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα στις επιπτώσεις από τις μεταβολές των αποδόσεων των ομολόγων, οι οποίες φαίνεται να επηρεάζουν τις αποτιμήσεις του κλάδου.

Πέρα από τα θεμελιώδη μεγέθη, πιθανοί καταλύτες για την επαναξιολόγηση των τραπεζικών μετοχών αποτελούν οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, ενώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα σημαντικό ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Γιατί η UBS προτιμά την Ελλάδα

Η Ελλάδα και η Πορτογαλία συγκαταλέγονται στις αγορές που προτιμά η UBS στο τρέχον περιβάλλον, λόγω της μεγαλύτερης έκθεσης των τραπεζών τους σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.

Το χαρακτηριστικό αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον μεταβολών των επιτοκίων, καθώς επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές μετακυλίονται στα επιτοκιακά έσοδα των τραπεζών. Η τελική επίδραση, πάντως, εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως το κόστος χρηματοδότησης και η σύνθεση των ισολογισμών.

Παράλληλα, η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης και η οικονομική ανάπτυξη αποτελούν, κατά την εκτίμηση του οίκου, πρόσθετα στηρίγματα για τις ελληνικές τράπεζες. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητά τους απέναντι στις διακυμάνσεις των αποδόσεων, σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν που φαίνεται να αποτυπώνεται στις τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς.

Η Πειραιώς στις κορυφαίες επιλογές της UBS

Ιδιαίτερη θέση στην ανάλυση καταλαμβάνει η Τράπεζα Πειραιώς, την οποία η UBS περιλαμβάνει στις κορυφαίες ευρωπαϊκές τραπεζικές επιλογές της, διατηρώντας σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα 12,50 ευρώ.

Με βάση την τιμή των 9,60 ευρώ που χρησιμοποιήθηκε κατά τον χρόνο της ανάλυσης, το περιθώριο ανόδου υπολογίζεται σε περίπου 30%. Εφόσον συνυπολογιστεί και η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 6%, η συνολική δυνητική απόδοση διαμορφώνεται στο 36%.

Για το 2027, η Πειραιώς αποτιμάται στις 8,4 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη της, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) προβλέπεται στο 17,6%.

Οι εκτιμήσεις αυτές συνθέτουν, σύμφωνα με τη θετική επενδυτική προσέγγιση της UBS, ένα προφίλ που συνδυάζει περιθώριο ανατίμησης, υψηλή αναμενόμενη κερδοφορία και σημαντικές διανομές προς τους μετόχους. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η τιμή-στόχος και οι υπολογισμοί δυνητικής απόδοσης αποτελούν εκτιμήσεις του οίκου και δεν συνιστούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων.

Οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών για το 2027

Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν, σύμφωνα με τις προβλέψεις της UBS, σχετικά χαμηλούς δείκτες αποτίμησης με βάση τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) διαμορφώνεται στις 8,2 φορές για την Alpha Bank, στις 8,4 φορές για την Πειραιώς, στις 8,7 φορές για τη Eurobank και στις 9,5 φορές για την Εθνική Τράπεζα. Για την Optima Bank, ο αντίστοιχος δείκτης εκτιμάται στις 12 φορές.

Η διαφοροποίηση των αποτιμήσεων αντανακλά, μεταξύ άλλων, τις επιμέρους εκτιμήσεις για την κερδοφορία, την κεφαλαιακή θέση και τις προοπτικές ανάπτυξης κάθε τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση, οι συγκεκριμένοι δείκτες βασίζονται σε προβλέψεις για το 2027 και όχι σε πραγματοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα.

Οι εκτιμώμενες μερισματικές αποδόσεις

Σημαντικό στοιχείο της επενδυτικής εικόνας των ελληνικών τραπεζών αποτελεί και η αναμενόμενη μερισματική απόδοση για το 2027, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UBS, παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Η Πειραιώς εμφανίζει την υψηλότερη εκτιμώμενη απόδοση, στο 7,5%, ενώ ακολουθούν η Alpha Bank με 6,6%, η Eurobank με 6,3% και η Εθνική Τράπεζα με 5,8%.

Οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύουν την ελκυστικότητα των τραπεζικών μετοχών για επενδυτές που συνυπολογίζουν τις διανομές στη συνολική απόδοση των τοποθετήσεών τους. Η πραγματική μερισματική απόδοση, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από τα κέρδη, τις αποφάσεις των διοικήσεων και τις σχετικές εποπτικές και κεφαλαιακές προϋποθέσεις.

Οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή

Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή του 2027, οι προβλέψεις της UBS εμφανίζονται υψηλότερες από τη μέση εκτίμηση της αγοράς (consensus) για τρεις από τις πέντε τράπεζες που εξετάζονται.

Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις του οίκου είναι κατά 4% υψηλότερες από το consensus για την Alpha Bank, κατά 2% για την Εθνική Τράπεζα και κατά 1% για την Πειραιώς.

Αντίθετα, για τη Eurobank οι προβλέψεις της UBS είναι κατά 1% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ για την Optima Bank η απόκλιση διαμορφώνεται στο -2%.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι η θετική στάση του οίκου απέναντι στον κλάδο δεν συνεπάγεται ομοιόμορφα ανοδικές εκτιμήσεις για όλες τις τράπεζες, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με τις επιμέρους προοπτικές τους.

Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών

Σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση του κλάδου παραμένουν οι κεφαλαιακοί δείκτες. Με βάση τις εκτιμήσεις της UBS για το 2027, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 15,9% για την Εθνική Τράπεζα, στο 14,1% για τη Eurobank, στο 14% για την Alpha Bank, στο 13,5% για την Πειραιώς και στο 11,3% για την Optima Bank.

Οι προβλέψεις αυτές αποτυπώνουν διαφοροποιήσεις στην εκτιμώμενη κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν την οικονομία, να απορροφούν ενδεχόμενους κραδασμούς και να προχωρούν σε διανομές προς τους μετόχους.

Το συνολικό μήνυμα της UBS για τις ελληνικές τράπεζες

Παρά τη διόρθωση των τελευταίων εβδομάδων, η UBS διατηρεί θετική προσέγγιση για τις ελληνικές τράπεζες, στηριζόμενη στις προοπτικές πιστωτικής επέκτασης, στην αναμενόμενη κερδοφορία, στις μερισματικές αποδόσεις και στις αποτιμήσεις τους.

Η Πειραιώς ξεχωρίζει ως μία από τις βασικές επιλογές του οίκου στην ευρωπαϊκή αγορά, με εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου 30% βάσει της τιμής-στόχου και δυνητική συνολική απόδοση 36% μαζί με τη μερισματική απόδοση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης.

Το βασικό επιχείρημα της UBS είναι ότι η πρόσφατη υποχώρηση των τραπεζικών μετοχών δεν αναιρεί κατ’ ανάγκη τις θετικές προοπτικές του κλάδου. Αντίθετα, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την πιστωτική ανάπτυξη και τα κέρδη, οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να διατηρήσουν την επενδυτική τους ελκυστικότητα και να αποτελέσουν αντικείμενο επαναξιολόγησης από την αγορά.