ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Fitch αναβάθμισε την προοπτική της Euroins σε θετική
Αναλύσεις
11:41 - 13 Οκτ 2026

Η Fitch αναβάθμισε την προοπτική της Euroins σε θετική

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο οίκος Fitch Ratings, ηγετικός οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, αναβάθμισε την προοπτική (outlook) της Αξιολόγησης Χρηματοοικονομικής Ισχύος Ασφαλιστή (IFS) της Euroins Insurance Company AD, της μεγαλύτερης βάσει εσόδων ασφαλιστικής εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία, από Σταθερή σε Θετική, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την τρέχουσα αξιολόγηση της εταιρείας στο «BB-».

Πριν από ένα χρόνο, ο οίκος αναβάθμισε την αξιολόγηση της εταιρείας από «B+» σε «BB-» με σταθερή προοπτική. Η προοπτική αναβαθμίστηκε τώρα σε θετική, αντικατοπτρίζοντας την εδραίωση της κεφαλαιακής ισχύος και τη βελτίωση των πρακτικών σχηματισμού τεχνικών αποθεματικών της Euroins, καθώς και την ηγετική της θέση στην ασφαλιστική αγορά της Βουλγαρίας.

Η βελτιωμένη προοπτική έπεται της διαδικασίας αναδιάρθρωσης σε επίπεδο ομίλου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ως αποτέλεσμα της οποίας η ιδιοκτησία της Euroins μεταβιβάστηκε από την Eurohold Bulgaria AD στον πλειοψηφικό μέτοχο της εταιρείας συμμετοχών – τη Starcom Holding AD.

Η δημόσια εταιρεία συμμετοχών, από την πλευρά της, απέκτησε από τη Starcom τη δραστηριότητα παραγωγής και αποθήκευσης ανανεώσιμης ενέργειας της Solars Energy AD και μετατράπηκε σε αμιγώς ενεργειακή εταιρεία συμμετοχών.

Βασικά σημεία από την έκθεση της Fitch σχετικά με την αναβαθμισμένη προοπτική:

  • Βελτιωμένη ανάληψη κινδύνων και κερδοφορία: Η απόδοση ανάληψης κινδύνων ενισχύθηκε το 1ο εξάμηνο του 2026 (1H26), με μικτό δείκτη (combined ratio) 91% υπολογισμένο από τη Fitch, έπειτα από καθαρά κέρδη 9,61 εκατ. ευρώ το 2025 (έναντι 2,86 εκατ. ευρώ το 2024).
  • Ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση: Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε 117,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 έπειτα από αύξηση κεφαλαίου, υποστηρίζοντας δείκτη κάλυψης SCR 141% στο τέλος του 2025 και 129% στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2026.
  • Βελτιωμένη επάρκεια αποθεματικών: Η εξέλιξη των αποθεματικών ωφελείται από τη στρατηγική εστίαση στην κερδοφορία και τις ισχυρότερες πρακτικές σχηματισμού αποθεματικών, χωρίς να έχουν καταγραφεί αρνητικές εξελίξεις αποθεματικών σε επίπεδο συνολικού χαρτοφυλακίου τα τελευταία χρόνια.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

AI: Η Γερμανία κινδυνεύει να χάσει €155 δισ. ετησίως από περιορισμούς στα δεδομένα εκπαίδευσης
Ειδήσεις

AI: Η Γερμανία κινδυνεύει να χάσει €155 δισ. ετησίως από περιορισμούς στα δεδομένα εκπαίδευσης

Τι συνέβη με τα ρωσικά bots μετά τα πλήγματα στην Yandex
Ειδήσεις

Τι συνέβη με τα ρωσικά bots μετά τα πλήγματα στην Yandex

TITAN: Επενδύει στην Command Alkon για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου των δομικών υλικών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

TITAN: Επενδύει στην Command Alkon για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου των δομικών υλικών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπόθεση Marfin: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο και για τους τρεις προφυλακισμένους
Ειδήσεις

Υπόθεση Marfin: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο και για τους τρεις προφυλακισμένους

Moody’s: «Θετικό» το outlook για Πειραιώς και Alpha Bank – Οι προϋποθέσεις για αναβάθμιση
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Moody’s: «Θετικό» το outlook για Πειραιώς και Alpha Bank – Οι προϋποθέσεις για αναβάθμιση

Μη διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες λόγω αναβάθμισης των συστημάτων
Ειδήσεις

Μη διαθέσιμες ψηφιακές υπηρεσίες λόγω αναβάθμισης των συστημάτων

Σε λειτουργία το αναβαθμισμένο OpenGov.gr: Η ΤΝ αλλάζει τη διαδικασία για τα νομοσχέδια
Τεχνολογία

Σε λειτουργία το αναβαθμισμένο OpenGov.gr: Η ΤΝ αλλάζει τη διαδικασία για τα νομοσχέδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/10/2026 - 12:43

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
13/10/2026 - 12:33

«Πυρά» κατά του Fox News για τη σιωπή γύρω από την Γκιλφόιλ – Τι καταγγέλλει πρώην στέλεχος του δικτύου

Ειδήσεις
13/10/2026 - 12:23

Περισσότερα χρήματα για τους πολιτιστικούς φορείς, λιγότεροι σπουδαστές στις σχολές τέχνης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/10/2026 - 12:23

Η «νέα εποχή» της Alpha Bank – Αυτό είναι το νέο της logo

Magazino
13/10/2026 - 12:12

Τρίτη και 13: Γιατί τρέμουμε την πιο γρουσούζικη μέρα του χρόνου;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/10/2026 - 11:50

Allwyn: Νέες αγορές μετοχών αξίας άνω των €10 εκατ. από το Valea Foundation

Αναλύσεις
13/10/2026 - 11:41

Η Fitch αναβάθμισε την προοπτική της Euroins σε θετική

Ειδήσεις
13/10/2026 - 11:33

Τι συνέβη με τα ρωσικά bots μετά τα πλήγματα στην Yandex

Ειδήσεις
13/10/2026 - 11:16

AI: Η Γερμανία κινδυνεύει να χάσει €155 δισ. ετησίως από περιορισμούς στα δεδομένα εκπαίδευσης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/10/2026 - 11:11

TITAN: Επενδύει στην Command Alkon για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου των δομικών υλικών

Σχόλια Αγοράς
13/10/2026 - 11:10

Ήπια άνοδος στο Χρηματιστήριο – Επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ναυτιλία
13/10/2026 - 10:55

Μαρινάκης, Παππάς, Κούστας, Πατίτσας, Γιουρούκος, Αγγελικούση, Πιστιόλης: Νέες ναυπηγήσεις και κινήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήρια
13/10/2026 - 10:47

Ευρωαγορές: Αντιστέκονται στο τεχνολογικό sell off με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
13/10/2026 - 10:40

BP: Αποπληρώνει ένα χρόνο νωρίτερα τα χρέη της χάρη στο ενεργειακό ράλι

Ειδήσεις
13/10/2026 - 10:33

Το Ιράν οχυρώνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και προετοιμάζει τους πολίτες για νέες εχθροπραξίες

Υγεία
13/10/2026 - 10:28

Επανεκκινεί από σήμερα (13/10) το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» για δωρεάν μαστογραφίες

Το σκίτσο του ΚΥΡ
13/10/2026 - 10:22

Αλλά μετά...

Αναλύσεις
13/10/2026 - 10:20

ΔΑΑ: Ανεβάζει τον πήχη η Eurobank Equities με νέα τιμή-στόχο €11,60

Πολιτική
13/10/2026 - 10:13

Θεοδωρικάκος: Εξετάζουμε την πρόταση για έλεγχο της αγοράς σε ενδεχόμενες αδικαιολόγητες ανατιμήσεις

Ειδήσεις
13/10/2026 - 10:01

ΗΠΑ: Αντιδράσεις Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για τη συμφωνία με τον Πούτιν

Χρηματιστήρια
13/10/2026 - 09:59

Τεχνολογικό sell off μετά το καμπανάκι της Broadcom για «καζίνο» στην AI

Επιχειρήσεις
13/10/2026 - 09:52

Η Visa ανοίγει την «πόρτα» της κινεζικής αγοράς πληρωμών των $144 τρισ.

Ανεμοδείκτης
13/10/2026 - 09:50

Διάλειμμα για θέατρο για τον Νίκο Ανδρουλάκη

Χρηματιστήρια
13/10/2026 - 09:46

Ασιατικές αγορές: «Βουτιά» άνω του 6% για τον Kospi, πιέσεις και στο Τόκιο

Αναλύσεις
13/10/2026 - 09:43

Χρηματιστήριο: Η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση βρίσκεται πλέον στις 2620 μονάδες

Πολιτική
13/10/2026 - 09:37

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση δομών Υγείας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13/10/2026 - 09:36

Metlen: Το διπλό στοίχημα σε γάλλιο και διαστημική βιομηχανία

Επιχειρήσεις
13/10/2026 - 09:16

Ideal Holdings: Ο στόχος του €1 δισ. και ο νέος επενδυτικός ορίζοντας του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου

Πολιτική
13/10/2026 - 09:00

Χατζηδάκης: Στο τραπέζι νέα κίνητρα για επιχειρηματικές συγχωνεύσεις – Ο οδικός χάρτης έως το 2030

Πολιτική
13/10/2026 - 08:45

Ανδρουλάκης: «Ιταλικό μοντέλο» στα καύσιμα και ενεργειακές κοινότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ