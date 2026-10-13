Η Fitch αναβάθμισε την προοπτική της Euroins σε θετική

Ο οίκος Fitch Ratings, ηγετικός οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, αναβάθμισε την προοπτική (outlook) της Αξιολόγησης Χρηματοοικονομικής Ισχύος Ασφαλιστή (IFS) της Euroins Insurance Company AD, της μεγαλύτερης βάσει εσόδων ασφαλιστικής εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία, από Σταθερή σε Θετική, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την τρέχουσα αξιολόγηση της εταιρείας στο «BB-».

Πριν από ένα χρόνο, ο οίκος αναβάθμισε την αξιολόγηση της εταιρείας από «B+» σε «BB-» με σταθερή προοπτική. Η προοπτική αναβαθμίστηκε τώρα σε θετική, αντικατοπτρίζοντας την εδραίωση της κεφαλαιακής ισχύος και τη βελτίωση των πρακτικών σχηματισμού τεχνικών αποθεματικών της Euroins, καθώς και την ηγετική της θέση στην ασφαλιστική αγορά της Βουλγαρίας.

Η βελτιωμένη προοπτική έπεται της διαδικασίας αναδιάρθρωσης σε επίπεδο ομίλου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ως αποτέλεσμα της οποίας η ιδιοκτησία της Euroins μεταβιβάστηκε από την Eurohold Bulgaria AD στον πλειοψηφικό μέτοχο της εταιρείας συμμετοχών – τη Starcom Holding AD.

Η δημόσια εταιρεία συμμετοχών, από την πλευρά της, απέκτησε από τη Starcom τη δραστηριότητα παραγωγής και αποθήκευσης ανανεώσιμης ενέργειας της Solars Energy AD και μετατράπηκε σε αμιγώς ενεργειακή εταιρεία συμμετοχών.

Βασικά σημεία από την έκθεση της Fitch σχετικά με την αναβαθμισμένη προοπτική: