Τι συνέβη με τα ρωσικά bots μετά τα πλήγματα στην Yandex

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε ότι το κλίμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε αισθητά λιγότερο εχθρικό μετά τα ουκρανικά πλήγματα σε κέντρα δεδομένων του ρωσικού τεχνολογικού ομίλου Yandex. Την ίδια ώρα, αναφορές χρηστών για απότομη μείωση της αυτοματοποιημένης δραστηριότητας στο διαδίκτυο τροφοδοτούν ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο οι επιθέσεις να επηρέασαν και μηχανισμούς ρωσικής επιρροής στο εξωτερικό.

Η ξαφνική πτώση της διαδικτυακής δραστηριότητας πυροδότησε συζητήσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πραγματικό ρόλο των αυτοματοποιημένων λογαριασμών στη διαμόρφωση του πολιτικού διαλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως υπογραμμίζεται σε μετάδοση του Euronews.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην αλλαγή που, όπως είπε, παρατηρήθηκε στις διαδικτυακές πλατφόρμες μετά τα πλήγματα.

«Όταν αρχίσαμε να απαντάμε στη ρωσική επιχείρηση εναντίον των δικών μας κέντρων δεδομένων και τα πλήγματά μας έφτασαν στα data centers της Yandex, ξαφνικά έγινε λίγο πιο εύκολο να αναπνεύσει κανείς σε πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, το παρατήρησαν. Υπήρχε λιγότερο μίσος, λιγότερος διχασμός και λιγότερες προκλήσεις, επειδή υπήρχαν λιγότερα bots».

«Και είναι αρκετά σαφές από πού προέρχονταν αυτά τα bots», πρόσθεσε.

«Αν εξαφανίστηκαν όταν η Yandex τέθηκε εκτός λειτουργίας, αυτό αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η Ευρώπη δεν είναι η πηγή των προβλημάτων».

«Η Ευρώπη δεν είναι αυτή που κάνει τα πάντα πιο δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τρία κέντρα δεδομένων στο στόχαστρο

Τρία κέντρα δεδομένων που διαχειρίζεται η Yandex, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται ως η ρωσική αντίστοιχη της Google, δέχθηκαν ουκρανικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις προηγούμενες ημέρες.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Σάσοβο, στην περιφέρεια Ριαζάν, στην περιφέρεια Καλούγκα, νοτιοδυτικά της Μόσχας, και στην περιφέρεια Βλαντίμιρ, ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας. Το τελευταίο πλήγμα αναφέρθηκε την Κυριακή.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές στις ψηφιακές υποδομές της εταιρείας και διατάραξαν τη λειτουργία υπηρεσιών της. Η Yandex επιβεβαίωσε ότι οι εργασίες στο κέντρο δεδομένων της Βλαντίμιρ ανεστάλησαν μετά από επίθεση με drone.

«Μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, οι υποδομές του κέντρου δεδομένων στη Βλαντίμιρ υπέστησαν ζημιές», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στο Telegram.

«Η λειτουργία του κέντρου δεδομένων έχει ανασταλεί πλήρως. Οι υπόλοιποι πόροι των υποδομών παρουσιάζουν αστάθεια και η πλατφόρμα βρίσκεται εκτός λειτουργίας».

Σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων του Cloudflare Radar, η αυτοματοποιημένη διαδικτυακή κίνηση που προερχόταν από το δίκτυο της Yandex μειώθηκε κατά περίπου 94% την Κυριακή, σε σύγκριση με τα μέσα επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά το δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου.

Τα στοιχεία, ωστόσο, περιλαμβάνουν και νόμιμη αυτοματοποιημένη δραστηριότητα, όπως τα προγράμματα ανίχνευσης ιστοσελίδων των μηχανών αναζήτησης. Ως εκ τούτου, δεν αποδεικνύουν ότι επηρεάστηκαν συγκεκριμένα λογαριασμοί κοινωνικών δικτύων που συνδέονται με το Κρεμλίνο.

Πολιτικές προεκτάσεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ

Στη Γερμανία, διαδόθηκαν ευρέως ισχυρισμοί για απότομη μείωση της διαδικτυακής δραστηριότητας γύρω από το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) μετά τα πλήγματα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί ανεξάρτητα επαληθευμένα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Ο Τσέχος ευρωβουλευτής Τόμας Ζντεχοβσκι σχολίασε στο X την υποτιθέμενη σύμπτωση ανάμεσα στις επιθέσεις και την πτώση της διαδικτυακής δραστηριότητας γύρω από το κόμμα.

«Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό είναι αποκαλυπτικό: πλήττονται ρωσικά data centers και η διαδικτυακή δραστηριότητα γύρω από το AfD καταρρέει ξαφνικά», έγραψε.

Παρόμοιοι ισχυρισμοί εμφανίστηκαν και στη Βρετανία, όπου αναφέρθηκε μείωση της διαδικτυακής δραστηριότητας που σχετίζεται με το Reform UK.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι παρατήρησαν λιγότερες απαντήσεις που έμοιαζαν αυτοματοποιημένες και υποστήριζαν συντηρητικές πολιτικές θέσεις στο X, την πλατφόρμα που ανήκει στον Έλον Μασκ.

Η συζήτηση προσέλκυσε το ενδιαφέρον γνωστών πολιτικών σχολιαστών και δημόσιων προσώπων, μεταξύ των οποίων η Λόρα Λούμερ, ακτιβίστρια της δεξιάς και υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι Γκάρι Κασπάροφ, καθώς και ο Μάικλ ΜακΦολ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Ρωσία.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα καθώς απομένουν λίγες εβδομάδες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές για το αμερικανικό Κογκρέσο, που είναι προγραμματισμένες για τις αρχές Νοεμβρίου. Οι ανησυχίες για ξένη παρέμβαση και για τον ρόλο των αυτοματοποιημένων λογαριασμών στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης παραμένουν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Τα ουκρανικά πλήγματα αναδεικνύουν, παράλληλα, μια λιγότερο ορατή διάσταση του πολέμου: τη σημασία των ψηφιακών υποδομών και τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραματίζουν στην ευρύτερη αντιπαράθεση για την ενημέρωση και την πολιτική επιρροή. Το κατά πόσο η μείωση της αυτοματοποιημένης κίνησης συνδέεται πράγματι με οργανωμένες επιχειρήσεις επιρροής μένει να τεκμηριωθεί από ανεξάρτητα δεδομένα.