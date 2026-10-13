ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
TITAN: Επενδύει στην Command Alkon για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου των δομικών υλικών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11:11 - 13 Οκτ 2026

TITAN: Επενδύει στην Command Alkon για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου των δομικών υλικών

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η Titan SA (η «Εταιρία») (Euronext Brussels, Paris και Euronext Athens, TITC) ανακοινώνει στρατηγική επένδυση μειοψηφίας στην Command Alkon, κορυφαία τεχνολογική πλατφόρμα στον κλάδο των δομικών υλικών. Η Command Alkon εξειδικεύεται σε λύσεις λογισμικού για τη διαχείριση της παραγωγής, των logistics και των εμπορικών διαδικασιών σε δραστηριότητες σχετικές με το έτοιμο σκυρόδεμα, τα αδρανή και την άσφαλτο, σε χιλιάδες μονάδες σε όλο τον κόσμο. Η cloud-based πλατφόρμα παρέχει τη βάση για την ενοποίηση των ροών εργασίας, την ενίσχυση της ορατότητας των δεδομένων και την επιτάχυνση της υιοθέτησης προηγμένων ψηφιακών δυνατοτήτων και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Η επένδυση σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου TITAN και της Command Alkon. Η Command Alkon είναι ανεξάρτητη εταιρεία τεχνολογίας που εξυπηρετεί τον κλάδο των δομικών υλικών και ανήκει κατά πλειοψηφία στη Francisco Partners, παγκόσμια επενδυτική εταιρεία με έμφαση στον τομέα της τεχνολογίας.

Η επένδυση ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική «TITAN Forward 2029» του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, αντικατοπτρίζοντας τη φιλοδοξία του και ενισχύοντας τη δέσμευσή του να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την επιχειρησιακή αριστεία και την καινοτομία στις δραστηριότητές του στον τομέα του έτοιμου σκυροδέματος και των αδρανών υλικών παγκοσμίως. Με την εκτεταμένη παρουσία του στους εν λόγω τομείς στις βασικές αγορές των ΗΠΑ, στη Φλόριντα και στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες, καθώς και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, ο Όμιλος TITAN μπορεί να υποστηρίξει την αναπτυξιακή στρατηγική της Command Alkon προσφέροντας μοναδική επιχειρησιακή τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση ψηφιακών λύσεων. Παράλληλα, από κοινού με την ευρύτερη κοινότητα πελατών της Command Alkon, μπορεί να συνεισφέρει την επιχειρησιακή του οπτική και να συμβάλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της επόμενης γενιάς λύσεων cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης για τον κλάδο. Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση της αγοράς, ο Όμιλος TITAN επέλεξε την Command Alkon ως την πιο ολοκληρωμένη end-to-end πλατφόρμα του κλάδου και προτίθεται να επεκτείνει σταδιακά την υιοθέτηση των λύσεων της Command Alkon στις δραστηριότητές του. Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει μια ενιαία ψηφιακή αρχιτεκτονική στις δραστηριότητες έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών του Ομίλου, μειώνοντας την επιχειρησιακή πολυπλοκότητα, διευκολύνοντας την ενοποίηση δεδομένων και επιταχύνοντας την κλιμάκωση των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η επένδυση ενισχύει τη θέση του Ομίλου TITAN ως πρωτοπόρου στη βιομηχανική Τεχνητή Νοημοσύνη από το 2017. Τα συστήματα βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο (RTOs) που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και οι λύσεις προγνωστικής συντήρησης καλύπτουν πλέον περισσότερο από το 90% του παραγωγικού εξοπλισμού του Ομίλου για την παραγωγή τσιμέντου, με καθεμία να αποφέρει ετήσια οφέλη ύψους άνω των €10 εκατ.. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «TITAN Forward 2029», η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί βασικό μοχλό για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης κόστους [€100 εκατ. ετησίως] από πρωτοβουλίες στους τομείς της επιχειρησιακής λειτουργίας, της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με την Command Alkon, ο TITAN επεκτείνει αυτή την πορεία στα τελικά στάδια της αλυσίδας αξίας του, αξιοποιώντας την καινοτομία και τις ψηφιακές λύσεις για τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους μετόχους και τις τοπικές κοινωνίες και παράλληλα ενισχύοντας την ανθεκτικότητα, την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των δραστηριοτήτων του παγκοσμίως.

Ο Αντώνης Κύρκος, Διευθυντής Στρατηγικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, δήλωσε: «Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας ‘ΤΙΤΑΝ Forward 2029’. Η επένδυσή μας στην Command Alkon, την κορυφαία τεχνολογική πλατφόρμα για τις δραστηριότητες του κλάδου των δομικών υλικών, ενισχύει την ικανότητά μας να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων μας στον τομέα των δομικών υλικών, ενώ παράλληλα μας επιτρέπει να συμβάλουμε ενεργά στην εξέλιξη των λύσεων cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου μας. Καθώς η επιχειρησιακή αριστεία εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από διασυνδεδεμένα δεδομένα, έξυπνες ροές εργασίας και τη λήψη αποφάσεων με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Τιτάνα στην πρώτη γραμμή του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μας με την Command Alkon, καθώς συνεχίζει να θέτει το παγκόσμιο πρότυπο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου των βαρέων δομικών υλικών».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρινάκης, Παππάς, Κούστας, Πατίτσας, Γιουρούκος, Αγγελικούση, Πιστιόλης: Νέες ναυπηγήσεις και κινήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Ναυτιλία

Μαρινάκης, Παππάς, Κούστας, Πατίτσας, Γιουρούκος, Αγγελικούση, Πιστιόλης: Νέες ναυπηγήσεις και κινήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ευρωαγορές: Αντιστέκονται στο τεχνολογικό sell off με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Αντιστέκονται στο τεχνολογικό sell off με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

BP: Αποπληρώνει ένα χρόνο νωρίτερα τα χρέη της χάρη στο ενεργειακό ράλι
Επιχειρήσεις

BP: Αποπληρώνει ένα χρόνο νωρίτερα τα χρέη της χάρη στο ενεργειακό ράλι

Το Ιράν οχυρώνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και προετοιμάζει τους πολίτες για νέες εχθροπραξίες
Ειδήσεις

Το Ιράν οχυρώνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και προετοιμάζει τους πολίτες για νέες εχθροπραξίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η S&amp;P Global Ratings αναβαθμίζει την πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου TITAN
Ανακοινώσεις

Η S&P Global Ratings αναβαθμίζει την πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου TITAN

Η INTERLIFE επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πληροφοριακών της συστημάτων
Επιχειρήσεις

Η INTERLIFE επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πληροφοριακών της συστημάτων

D-Marin: Επενδύει πάνω από €20 εκατ. στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μαρινών
Επιχειρήσεις

D-Marin: Επενδύει πάνω από €20 εκατ. στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μαρινών

Rent a Car: Τουρισμός, επενδύσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός διαμορφώνουν τη νέα αγορά
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Rent a Car: Τουρισμός, επενδύσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός διαμορφώνουν τη νέα αγορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
13/10/2026 - 13:32

Χρηστίδης: Ο Καρτερός είναι ο 26ος στην Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ - Πόσο αυτόνομος μπορεί να είναι;

Ανεμοδείκτης
13/10/2026 - 13:25

Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για το Καλώδιο ή όχι;

ΕΜΠΟΡΙΟ
13/10/2026 - 13:22

Συνάντηση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς με τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά για ζητήματα της πόλης και της αγοράς

Επιχειρήσεις
13/10/2026 - 13:12

IDEAL: Πέντε χρόνια επενδύσεων, ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για την ελληνική οικονομία

Πολιτική
13/10/2026 - 12:55

ΠΑΣΟΚ: Παρουσιάζει οκτώ παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος – Δείτε live τη συνέντευξη Τύπου

Ειδήσεις
13/10/2026 - 12:43

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
13/10/2026 - 12:33

«Πυρά» κατά του Fox News για τη σιωπή γύρω από την Γκιλφόιλ – Τι καταγγέλλει πρώην στέλεχος του δικτύου

Ειδήσεις
13/10/2026 - 12:23

Περισσότερα χρήματα για τους πολιτιστικούς φορείς, λιγότεροι σπουδαστές στις σχολές τέχνης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/10/2026 - 12:23

Alpha Bank: «Νέα εποχή» για την τράπεζα, τους εργαζομένους, την κοινωνία – Αυτό είναι το νέο logo

Magazino
13/10/2026 - 12:12

Τρίτη και 13: Γιατί τρέμουμε την πιο γρουσούζικη μέρα του χρόνου;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/10/2026 - 11:50

Allwyn: Νέες αγορές μετοχών αξίας άνω των €10 εκατ. από το Valea Foundation

Αναλύσεις
13/10/2026 - 11:41

Η Fitch αναβάθμισε την προοπτική της Euroins σε θετική

Ειδήσεις
13/10/2026 - 11:33

Τι συνέβη με τα ρωσικά bots μετά τα πλήγματα στην Yandex

Ειδήσεις
13/10/2026 - 11:16

AI: Η Γερμανία κινδυνεύει να χάσει €155 δισ. ετησίως από περιορισμούς στα δεδομένα εκπαίδευσης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/10/2026 - 11:11

TITAN: Επενδύει στην Command Alkon για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου των δομικών υλικών

Σχόλια Αγοράς
13/10/2026 - 11:10

Ήπια άνοδος στο Χρηματιστήριο – Επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ναυτιλία
13/10/2026 - 10:55

Μαρινάκης, Παππάς, Κούστας, Πατίτσας, Γιουρούκος, Αγγελικούση, Πιστιόλης: Νέες ναυπηγήσεις και κινήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Χρηματιστήρια
13/10/2026 - 10:47

Ευρωαγορές: Αντιστέκονται στο τεχνολογικό sell off με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
13/10/2026 - 10:40

BP: Αποπληρώνει ένα χρόνο νωρίτερα τα χρέη της χάρη στο ενεργειακό ράλι

Ειδήσεις
13/10/2026 - 10:33

Το Ιράν οχυρώνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και προετοιμάζει τους πολίτες για νέες εχθροπραξίες

Υγεία
13/10/2026 - 10:28

Επανεκκινεί από σήμερα (13/10) το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» για δωρεάν μαστογραφίες

Το σκίτσο του ΚΥΡ
13/10/2026 - 10:22

Αλλά μετά...

Αναλύσεις
13/10/2026 - 10:20

ΔΑΑ: Ανεβάζει τον πήχη η Eurobank Equities με νέα τιμή-στόχο €11,60

Πολιτική
13/10/2026 - 10:13

Θεοδωρικάκος: Εξετάζουμε την πρόταση για έλεγχο της αγοράς σε ενδεχόμενες αδικαιολόγητες ανατιμήσεις

Ειδήσεις
13/10/2026 - 10:01

ΗΠΑ: Αντιδράσεις Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για τη συμφωνία με τον Πούτιν

Χρηματιστήρια
13/10/2026 - 09:59

Τεχνολογικό sell off μετά το καμπανάκι της Broadcom για «καζίνο» στην AI

Επιχειρήσεις
13/10/2026 - 09:52

Η Visa ανοίγει την «πόρτα» της κινεζικής αγοράς πληρωμών των $144 τρισ.

Ανεμοδείκτης
13/10/2026 - 09:50

Διάλειμμα για θέατρο για τον Νίκο Ανδρουλάκη

Χρηματιστήρια
13/10/2026 - 09:46

Ασιατικές αγορές: «Βουτιά» άνω του 6% για τον Kospi, πιέσεις και στο Τόκιο

Αναλύσεις
13/10/2026 - 09:43

Χρηματιστήριο: Η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση βρίσκεται πλέον στις 2620 μονάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ