Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μιλάει ανοιχτά: Ήρθε για δουλειές

Αν μη τι άλλο, η παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα έχει δώσει σαφείς ενδείξεις της αποστολής της από τις πρώτες ημέρες.

Η πρέσβης των ΗΠΑ είναι σε μία συνεχή δραστηριότητα, συμμετέχει σε κοινωνικές εκδηλώσεις, δίνει συνεντεύξεις, παρεμβαίνει σε συνέδρια, συναντιέται με πολιτικούς και επιχειρηματίες και μάλλον όλα αυτά θα είναι διαρκή χαρακτηριστικά της θητείας της στην Ελλάδα.

Σε συνδυασμό με αυτά, ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή, τόσο στη συνέντευξή της στον ΑΝΤ1 (13/11), όσο και κατά την παρουσία της στο συνέδριο Greece Talks, ότι δεν είναι διπλωμάτης με την παραδοσιακή έννοια του όρου, αλλά έχει περισσότερο επιχειρηματική προέλευση και προσανατολισμό και βρίσκεται στην Ελλάδα για να γίνουν δουλειές, με προτεραιότητα την ενέργεια και την άμυνα, την ναυτιλία και όσα άλλα συναρτώνται…