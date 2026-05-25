Πιερρακάκης: «Μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας» – Στήριξη για τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εισηγήθηκε στη Βουλή την ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, στέλνοντας μήνυμα θεσμικής συνέχειας και οικονομικής σταθερότητας.

Κατά την τοποθέτησή του στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η επόμενη δεκαετία για την Ευρώπη θα καθοριστεί από την ανάπτυξη, την αξιοπιστία και τη γεωοικονομική ισχύ των κρατών-μελών, επισημαίνοντας τη σημασία της σταθερής οικονομικής πορείας της Ελλάδας.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τον Γιάννη Στουρνάρα κομβική προσωπικότητα για την ελληνική οικονομία, συνδέοντας τη θητεία του με την ευρωπαϊκή σύγκλιση, τη διαχείριση της κρίσης χρέους και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημαντική βελτίωση των τραπεζικών μεγεθών, σημειώνοντας την αύξηση της πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις και τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας.

Ο υπουργός στάθηκε επίσης στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των επενδύσεων και της καινοτομίας, καθώς και στη στρατηγική συνεργασία τραπεζικών ομίλων που, όπως είπε, ενισχύει την εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της θεσμικής ανεξαρτησίας και της συνέχειας, χαρακτηρίζοντας την ανανέωση της θητείας Στουρνάρα ένδειξη σταθερότητας σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

Η ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Βουλή

Ολόκληρη η ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο της ακρόασης του Ιωάννη Στουρνάρα, σχετικά με την πρόταση επαναδιορισμού του στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη αίσθηση ευθύνης, εισηγούμαι σήμερα την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του Γιάννη Στουρνάρα.

Αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας.

Να πω καταρχήν ότι ελπίζουμε πως οι ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή που βρίσκονται σε εξέλιξη θα αποδώσουν και θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια εμπεδώσαμε με τον πιο δύσκολο και τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι ζούμε σε μια εποχή μεγάλων ανατροπών.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέτρεψε δεδομένα δεκαετιών για την ασφάλεια και την ενέργεια.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε πόσο εύθραυστη παραμένει η παγκόσμια σταθερότητα.

Ο πληθωρισμός επέστρεψε βίαια στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Και η Ευρώπη καλείται πλέον να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα την άμυνά της, την πράσινη μετάβαση, την τεχνολογική της αυτονομία και την ανταγωνιστικότητά της.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα κράτη προφανώς αξιολογούνται μέσα από τους οικονομικούς τους δείκτες. Όμως, κρίνονται και από την ποιότητα των θεσμών τους, τη σοβαρότητα των επιλογών τους και τα πρόσωπα που τα εκπροσωπούν στα ευρωπαϊκά και διεθνή κέντρα αποφάσεων.

Η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να χάνεται η εμπιστοσύνη. Και ακριβώς στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν παρών.

Η δημόσια διαδρομή του συνδέεται με τις μεγάλες καμπές της οικονομικής πορείας της Ελλάδας.

Με την ευρωπαϊκή σύγκλιση και την προετοιμασία της χώρας για τη συμμετοχή της στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης.

Με τη δύσκολη περίοδο της κρίσης χρέους, όταν η Ελλάδα έδωσε μάχη για να παραμείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη.

Και με την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και της αξιοπιστίας της οικονομίας μετά από μια δεκαετία βαθιάς αμφισβήτησης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η μνήμη είναι απαραίτητη στην πολιτική. Γιατί μόνο αν θυμόμαστε πόσο δύσκολα πέρασε η χώρα, μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος της προόδου που έχει επιτευχθεί.

Η Ελλάδα έχει πλέον ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα.

Και αυτό σημαίνει αλλαγή θέσης της χώρας στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη.

Σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι.

Η αποκατάσταση αυτής της αξιοπιστίας αποτυπώνεται πλέον και στο τραπεζικό σύστημα.

Το 2019 η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική, περίπου στο -0,4%.

Σήμερα η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις καταγράφει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την περίοδο 2022–2025 η Ελλάδα κατέγραψε μέσο ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 10,9%, ένας από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη.

Ταυτόχρονα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που το 2016 ξεπερνούσαν το 48% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα τραπεζικό σύστημα που παλεύει να επιβιώσει και σε ένα τραπεζικό σύστημα που μπορεί ξανά να στηρίξει την παραγωγική οικονομία.

Βεβαίως, δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός.

Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση και περισσότερη χρηματοδότηση της καινοτομίας, των επενδύσεων και της εξωστρέφειας. Γιατί το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Είναι η δυνατότητά του να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας και την ανάπτυξη που θα χρειαστούμε την επόμενη δεκαετία.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον διαφορετικά από τις διεθνείς αγορές αποτυπώνεται και στη διεθνή εμπιστοσύνη προς το τραπεζικό σύστημα.

Να αναφέρω εδώ ότι η στρατηγική συνεργασία της UniCredit με την Alpha Bank αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες ψήφους εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή, βλέπουμε ελληνικά τραπεζικά σχήματα να αποκτούν μεγαλύτερη εξωστρέφεια και μεγαλύτερη περιφερειακή παρουσία, κάτι που πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζε αδιανόητο.

Όμως ακριβώς γι’ αυτό οι απαιτήσεις της επόμενης περιόδου γίνονται ακόμη μεγαλύτερες.

Και εδώ βρίσκεται μια μεγάλη πρόκληση όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα και για την Ευρώπη.

Διαθέτουμε στην Ευρώπη τεράστιες αποταμιεύσεις, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό.

Και όμως, μεγάλο μέρος αυτών των πόρων εξακολουθεί να χρηματοδοτεί επενδύσεις εκτός Ευρώπης.

Γι’ αυτό η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο στρατηγικό στοίχημα της Ευρώπης και όλων των κρατών -μελών της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της μεγάλης συζήτησης για το μέλλον της ανταγωνιστικότητας, της χρηματοδότησης και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Μαζί με τον Γιάννη Στουρνάρα συμμετέχουμε καθημερινά σε αυτές τις κρίσιμες ευρωπαϊκές μάχες ο καθένας από την ιδιότητά του.

Και εδώ βρίσκεται, επιτρέψτε μου να πω, και η βαθύτερη σημασία της σημερινής επιλογής.

Η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους με γνώση, με εμπειρία και διεθνές κύρος, που μπορούν να εκπροσωπούν τη χώρα με σοβαρότητα και αξιοπιστία σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Με την ανανέωση της θητείας του, ο Γιάννης Στουρνάρας, γίνεται ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με τρείς διαδοχικές θητείες. Αντίστοιχο χρονικό διάστημα, με την ολοκλήρωση της τρίτης θητείας με το καλό, λίγο παραπάνω, ιστορικά θα έχει καταγραφεί ότι αφορά μόνο το πρόσωπο του Ξενοφώντα Ζολώτα, που δεν ήταν και συνεχόμενες οι θητείες στη δική του περίπτωση.

Η θεσμική συνέχεια για εμάς αποκτά ιδιαίτερη αξία σε στιγμές που η σταθερότητα και η αξιοπιστία αποτελούν στρατηγικά πλεονεκτήματα για κάθε χώρα, πόσο μάλλον για τη δική μας.

Ο Γιάννης Στουρνάρας δεν υπήρξε ποτέ ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης.

Μίλησε όταν πίστευε ότι έπρεπε να μιλήσει.

Υπερασπίστηκε δύσκολες θέσεις ακόμη και όταν αυτό είχε πολιτικό κόστος.

Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της ανεξαρτησίας των θεσμών.

Η αξιοπιστία τους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κλείνω με την εξής σκέψη, η Ελλάδα της κρίσης ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Δεν ξεχάσαμε τι συνέβη.

Μάθαμε από αυτό.

Και η επόμενη δεκαετία θα κριθεί όχι μόνο από την ανάπτυξη των οικονομιών, αλλά και από την αξιοπιστία των επιλογών και την ισχύ της κάθε χώρας μέσα στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα οφείλει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη νέα εποχή.

Σας ευχαριστώ πολύ».