Τα μυστικά της «γκρίζας ζώνης»

Οι δημοσκοπήσεις διεξάγονται με καταιγιστικούς ρυθμούς και στην τελευταία της Metron Analysis αξίζει να σημειωθούν ορισμένα ευρήματα.

Το ένα είναι η σημαντική διεύρυνση της «γκρίζας ζώνης» (αναποφάσιστοι, «δεν απαντώ», άκυρο/λευκό, αποχή), που φτάνει πλέον στο 27,2%. Το ποσοστό είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο της ΝΔ, που προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 21,4%.

Το άλλο αξιοσημείωτο είναι ότι παρά τα αλλεπάλληλα «χτυπήματα», το ΠΑΣΟΚ αντέχει με 9,3% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 9,8% τον προηγούμενο μήνα. Προφανώς, στο διάστημα που απομένει έως τις εκλογές, το κρίσιμο θα είναι η… αντοχή της «γκρίζας ζώνης», που μπορεί να αποδειχθεί μεγαλύτερη από όσο νομίζουν οι περισσότεροι και να καθορίσει τελικά το αποτέλεσμα, ειδικά αν μετατραπεί σε αποχή, αφού κάτι τέτοιο θα επηρεάσει και τον τρόπο διαμόρφωσης των εκλογικών ποσοστών…