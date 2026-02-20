Μανικετόκουμπα... Τραμπ για τους «Δράκουλες» κομμουνιστές

Λίγες ώρες μετά τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε όρεξη για... πειράγματα σε τηλεοπτική του εμφάνιση.

Αφού πρώτα βέβαια είπε πως κινδύνευσε η σωματική του ακεραιότητα, στη συνέχεια "αποκάλυψε" ότι τον προστάτευσαν τα μανικετοκουμπά του.



Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τάκης ρωτησε... αυθόρμητα τον υπουργό Υγείας γιατί φόρεσε μανικετόκουμπα με το εθνόσημο των ΗΠΑ κατά την επίσκεψή του στη Νίκαια και ο κ. Γεωργιάδης είχε έτοιμη την απάντηση και παρομοίασε τους κομμουνιστές με τον Δράκουλα.



"Όταν πας να συναντήσεις τον Δράκουλα δεν φοράς πάνω σου σταυρό; Εγώ επειδή ήξερα ότι θα ήταν πολλοί κομμουνιστές φόρεσα τα μανικετόκουμπα των ΗΠΑ για προστασία", είπε γελώντας.