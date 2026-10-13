Χρηστίδης: Ο Καρτερός είναι ο 26ος στην Πολιτική Επιτροπή της ΕΛΑΣ - Πόσο αυτόνομος μπορεί να είναι;

Την πολιτική ευθύνη του Αλέξη Τσίπρα για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται, δημόσια, στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ανέδειξε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Action 24 και την εκπομπή “Η Επόμενη Κίνηση”, με φόντο το τελευταίο άρθρο του Θανάση Καρτερού.

«Έχω εδώ μπροστά μου την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στις 20 Ιουλίου 2026, για την Πολιτική Επιτροπή, η οποία έχει ως νούμερο 1 τον κ. Τσίπρα και στο νούμερο 26 τον κ. Καρτερό. Πόσο αυτόνομο είναι ένα μέλος της πολιτικής γραμματείας της ΕΛΑΣ για να γράφει αυτά τα πράγματα; Δεν είναι ούτε αυτόνομος ο κ. Καρτερός, ούτε ένα πρόσωπο το οποίο εμφανίστηκε τώρα στην πολιτική ζωή του τόπου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τοποθετηθεί δημοσίως πάρα πολλές φορές και είναι ένα κεντρικό στέλεχος, το οποίο επιλέγει να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο έναντι του κυρίου Ανδρουλάκη», τόνισε.

Ο Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να ακολουθήσει την ένταση και την επιθετική ρητορική που - όπως ανέφερε - χαρακτηρίζει το τελευταίο διάστημα τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

«Εγώ δεν θα παρακολουθήσω - και κανένας από εμάς - τον κατήφορο που έχουν επιλέξει κάποιοι άνθρωποι. Έχει χαθεί η ψυχραιμία στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αυτό το καταλαβαίνουμε διαρκώς το τελευταίο χρονικό διάστημα, από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται και τοποθετούνται μια σειρά ανθρώπων στα τηλεοπτικά πάνελ», δήλωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο έκανε λόγο για στοχοποίηση του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας «ότι υπάρχει μια εμμονή στις επιθέσεις εναντίον του. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι επιλέγει ο κ. Τσίπρας να έχει δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι εκφράζονται πολιτικά με αυτόν τον τρόπο».

Σχολίασε, δε, τις πρόσφατες αναφορές του Πάνου Καμμένου στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι είναι προφανές πως ο ίδιος παραμένει ένας ισχυρός σύμμαχος του Αλέξη Τσίπρα.

«Είναι ο μεγαλύτερος υπερασπιστής του στη δημόσια σφαίρα, όπως είναι ο κύριος Καρατζαφέρης του κυρίου Μητσοτάκη. Όποτε προκύπτει ένα ζήτημα, εμφανίζεται ο κ. Καμμένος και υπερασπίζεται τον κ. Τσίπρα. Δεν είναι δικό μας θέμα ο κύριος Καμμένος, είναι του κυρίου Τσίπρα. Άλλωστε η παλιά αγκαλιά τους ήταν αποδοτική και για τους δύο. Μαζί λάμβαναν αποφάσεις στα υπουργικά συμβούλια» πρόσθεσε και κατέληξε:

«Όσο η συζήτηση μένει στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης κάνει τη δουλειά του μια χαρά. Και θα έλεγα ότι τροφοδοτεί και ο ίδιος αυτή τη συζήτηση. Επομένως, εμείς εδώ πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους πολίτες στη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν».