Επιστολή Δούκα στη Ζαχαράκη για την οσμή αερίου στη Γκράβα

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Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απέστειλε, σήμερα (6/10), επιστολή στην Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή τις αναφορές για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της επιστολής του κ. Δούκα

«Κυρία Υπουργέ,

Σας είναι γνωστό το πρόβλημα που έχει προκύψει με τις αναφορές για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ήδη, ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει από τις αρμόδιες εταιρίες (Enaon eda και ICON GROUP ) τη διενέργεια για δεύτερη φορά εξαντλητικών ελέγχων για την πλήρη διασφάλιση εκπαιδευτικών και μαθητών.

Ενώ, και όσο αυτός διενεργείται, η παροχή αερίου έχει κλείσει.

Και αυτό παρ΄ότι ένας πρώτος έλεγχος που διεξήχθη δεν έδειξε την ύπαρξη προβλήματος.

Πιστεύω όμως ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρξει και αντίστοιχος έλεγχος από πλευράς των μηχανισμών του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΤΥΠ ΑΕ.

Για τον Δήμο Αθηναίων η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη.

Πρέπει και εσείς να αναλάβετε το μερίδιο της ευθύνης που σας αναλογεί.

Με εκτίμηση,

Χάρης Δούκας»