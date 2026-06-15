S&P: Αξιολόγηση «BBB+» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

H S&P Global Ratings αξιολογεί με "BBB+" τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Όπως σημειώνει σε ανάλυση του ο οίκος, τον τοποθετεί μία βαθμίδα πάνω από την πιστοληπτική μας αξιολόγηση για την Ελλάδα (BBB/Σταθερή/A-2). Το μεμονωμένο πιστωτικό προφίλ του ΔΑΑ (SACP) είναι "a-". Το outlook είναι σταθερό.

Ο οίκος δίνει επίσης αξιολόγηση "BBB" στα προτεινόμενα μη εξασφαλισμένα ομόλογα ανώτερης εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Θεωρούμε το προφίλ κερδών του ΔΑΑ ισχυρό, υποστηριζόμενο από την κυρίαρχη θέση της εταιρείας ως κύριας πύλης εισόδου στην Ελλάδα (34 εκατομμύρια επιβάτες, 425 εκατομμύρια ευρώ EBITDA προσαρμοσμένα στην S&P Global Ratings το 2025)", αναφέρει ο οίκος στην ανάλυση του.

Προβλέπει παράλληλα ότι το σχέδιο κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) των 720 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2028 - το οποίο περιλαμβάνει έργα επέκτασης - θα αυξήσει το χρέος από ένα χαμηλό σημείο εκκίνησης κάτι που θα οδηγήσει τα προσαρμοσμένα κεφάλαια από λειτουργίες (funds from operations-FFO) προς το χρέος στα ισχυρά επίπεδα του 28,0%-30,0% μέχρι το 2029 από 38,6% το 2025.