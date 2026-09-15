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Πτωτικά κινείται η Wall Street με τα βλέμματα των επενδυτών στραμμένα στη Fed
Χρηματιστήρια
16:53 - 15 Σεπ 2026

Πτωτικά κινείται η Wall Street με τα βλέμματα των επενδυτών στραμμένα στη Fed

Reporter.gr Newsroom
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Στη Wall Street, οι αμερικανικές μετοχές υποχωρούν την Τρίτη (15/9), καθώς οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική αυτή την εβδομάδα, μια απόφαση που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην οικονομία, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε υψηλά πολλών ετών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,54% στις 52,138.92 μονάδες, ενώ πτωτικά κινείται και ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 χάνει 0,17% στις 7,606.51 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει πτώση 0,17% στις 26,145.01 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι οι απώλειες περιορίζονται χάρη στα κέρδη αρκετών μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες είχαν δεχθεί πιέσεις κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Η Nvidia ενισχύεται κατά 1%, ενώ οι Advanced Micro Devices και Intel σημειώνουν άνοδο άνω του 2%.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αναφοράς ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, φτάνοντας το 5,041%. Οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Αργότερα, η απόδοση υποχώρησε από το υψηλό της, καταγράφοντας άνοδο άνω των 4 μονάδων βάσης, στο 5,004%.

Επισημαίνεται ότι οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διεθνώς βρίσκονται στο επίκεντρο των χρηματιστηριακών αγορών τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς τα κρατικά χρεόγραφα δέχονται πιέσεις εν μέσω αυξανόμενων φόβων ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό και θα οδηγήσει τις κεντρικές τράπεζες σε πιο επιθετική νομισματική πολιτική.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν επίσης την ανοδική τους πορεία, αφού η Σαουδική Αραβία διέκοψε τη λειτουργία ενός σημαντικού αγωγού που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται, η απόφαση της Fed για τα επιτόκια, που αναμένεται την Τετάρτη (16/9), βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών. Η διαπραγμάτευση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων υποδηλώνει πιθανότητα περίπου 90% η κεντρική τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, από το τρέχον εύρος-στόχο του 3,5% έως 3,75%. Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

«Αναμένουμε από τη Fed, για πρώτη φορά στη θητεία του προέδρου Κέβιν Γουορς, να αυξήσει το επιτόκιο πολιτικής της, ανεβάζοντας το ανώτατο όριο στο 4,0% κατά τη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας», δήλωσε ο Κρίστοφερ Χοτζ, επικεφαλής οικονομολόγος για τις ΗΠΑ στη Natixis CIB Americas.

«Πιστεύουμε επίσης ότι θα τονίσει πως η συγκεκριμένη απόφαση είναι μεμονωμένη και δεν προδεσμεύει τη Fed για οποιαδήποτε ενέργεια στις επόμενες συνεδριάσεις, παρέχοντάς του και στην Επιτροπή τη μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενες αναταράξεις», πρόσθεσε.

Σε σημείωμά τους το πρωί της Τρίτης, οι στρατηγικοί αναλυτές της Barclays ανέφεραν ότι τα υψηλότερα επιτόκια έχουν ήδη ασκήσει πιέσεις στις αποτιμήσεις και αυξάνουν ολοένα περισσότερο τους κινδύνους για τα χαρτοφυλάκια μετοχών.

«Παρότι τα κέρδη έχουν μέχρι στιγμής αντισταθμίσει την αρνητική επίδραση, η προσέγγιση του ορίου του 5% στις αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αποτελεί ιστορικά σημαντικό σημείο καμπής, πέρα από το οποίο τα επιτόκια έχουν συνήθως εξελιχθεί σε πιο επίμονο αντίβαρο για τις μετοχές», ανέφεραν. «Με τους κινδύνους για τον πληθωρισμό να παραμένουν και τις αποδόσεις να κινούνται υψηλότερα, το περιθώριο ασφαλείας που προσφέρει η αύξηση των κερδών ενδέχεται να γίνεται ολοένα δυσκολότερο να διατηρηθεί».

«Το βασικό μας σενάριο εξακολουθεί να είναι θετικό για τις μετοχές, με στήριξη από τη συνεχιζόμενη δυναμική των κερδών, όμως ο κίνδυνος μιας εντονότερης ανατιμολόγησης αυξάνεται εάν οι αποδόσεις κινηθούν αισθητά πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα», πρόσθεσαν.

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