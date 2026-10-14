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Performance Technologies: Στο ταμπλό 329.000 νέες μετοχές από προγράμματα δωρεάν διάθεσης
Ανακοινώσεις
11:50 - 14 Οκτ 2026

Performance Technologies: Στο ταμπλό 329.000 νέες μετοχές από προγράμματα δωρεάν διάθεσης

Reporter.gr Newsroom

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Ανακοίνωση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση 329.000 νέων μετοχών στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών από την Performance Technologies.

Η «Performance Technologies Ανώνυμος Εταιρία Πληροφορικής» (εφεξής «Εταιρεία») στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 16.10.2026 αρχίζει η διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens των συνολικά 329.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν στο πλαίσιο υλοποίησης δύο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών: α) σε συνολικά εκατόν δύο (102) στελέχη της Εταιρείας και β) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με την από 13.5.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την από 5.10.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στις 29.5.2026 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής «ΓΕΜΗ»), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6067411, η με αριθμό πρωτοκόλλου 4104133ΑΠ/29.5.2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής (ΑΔΑ: 6ΔΨΒ45ΝΛΣΞ-ΔΣΓ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 13.5.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Δυνάμει της ανωτέρω απόφασης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 32.900,00 ευρώ με έκδοση 329.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ η κάθε μία με ισόποση κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

Η Euronext Athens στις 13.10.2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω 329.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

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