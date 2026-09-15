Performance Technologies: Αύξηση τζίρου 12,6% στα €45,814 εκατ. το α' εξάμηνο

Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων κατέγραψε η Performance Technologies κατά το α’ εξάμηνο του 2026, με τον Όμιλο να παρουσιάζει διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών και ακόμη υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στη μικτή και λειτουργική κερδοφορία.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 45,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,6% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025. Τα μεικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 33,4% και ανήλθαν σε 16,2 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 36,9%, στα 6,6 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 5,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 39,1% σε ετήσια βάση.

Η μεγαλύτερη αύξηση των μεικτών κερδών σε σχέση με την άνοδο των πωλήσεων, σε συνδυασμό με την ισχυρή ενίσχυση του προσαρμοσμένου EBITDA, αποτυπώνει, σύμφωνα με την εταιρεία, την αυξημένη προστιθέμενη αξία των έργων που υλοποιεί, αλλά και τη σταδιακή απόδοση των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία.

Παράλληλα, η ζήτηση παραμένει ισχυρή για λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, cloud, cybersecurity, data, AI και managed services. Ιδιαίτερη συμβολή στην κερδοφορία του Ομίλου έχουν τα managed services, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλότερα περιθώρια κέρδους και παράλληλα δημιουργούν επαναλαμβανόμενα έσοδα μέσω πολυετών συμβολαίων.

Η αυξανόμενη συμμετοχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στο συνολικό μείγμα δραστηριοτήτων ενισχύει το περιθώριο κέρδους του Ομίλου, ενώ παράλληλα προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στα έσοδα και διευκολύνει τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των απαιτούμενων πόρων.

Την ίδια στιγμή, η Performance Technologies διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με ενισχυμένα ταμειακά διαθέσιμα και καθαρή ταμειακή θέση, στοιχεία που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ανάπτυξης και την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού.

Σημαντικά έργα και επιχειρηματικές εξελίξεις

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Performance Technologies συνέχισε να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο σύνθετων και πολυετών έργων της, αναλαμβάνοντας ή ξεκινώντας την υλοποίηση σημαντικών συμβάσεων στους τομείς των υποδομών, του cloud, της κυβερνοασφάλειας, του Enterprise Service Management, του observability και των managed services.

Μεταξύ των έργων που ανέλαβε ο Όμιλος περιλαμβάνονται:

τετραετές έργο για την ενιαία συντήρηση και υποστήριξη αδειών λογισμικού Oracle για οργανισμό του ενεργειακού κλάδου,

στρατηγικό τριετές πρόγραμμα κυβερνοασφάλειας Zero Trust για μεγάλο ενεργειακό όμιλο,

τριετές έργο για την υλοποίηση πλατφόρμας ServiceNow σε εταιρεία του ναυτιλιακού κλάδου,

τριετές έργο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης IBM για μεγάλο τραπεζικό οργανισμό στην Κύπρο,

πενταετές έργο Backup as a Service για εταιρεία του ενεργειακού κλάδου,

τριετές έργο παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και συμβουλευτικών υπηρεσιών αρχιτεκτονικής σε μεγάλο οργανισμό του ενεργειακού κλάδου.

Στον Δημόσιο Τομέα, η εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε έργο εκσυγχρονισμού του επιχειρησιακού δικτύου FBCC του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργίες τόσο σε επίπεδο IT όσο και OT.

Στα σημαντικά ορόσημα του α’ εξαμήνου περιλαμβάνεται επίσης η σύναψη συμφωνίας-πλαισίου με το European Patent Office. Η συμφωνία διευρύνει τις δυνατότητες συμμετοχής της Performance Technologies σε ευρωπαϊκές διαγωνιστικές διαδικασίες.

Παράλληλα, εγκρίθηκε το έργο RADAR στο πλαίσιο του Horizon Europe, ενώ ολοκληρώθηκε με επιτυχία και επεκτάθηκε το έργο Health Monitoring της ΗΔΥΚΑ.

Η εταιρεία ανέλαβε επίσης έργο που αφορά τον υπερυπολογιστή «Αρχιμήδης» του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της σε έργα τεχνολογίας και υποδομών υψηλών απαιτήσεων.

Θετική εικόνα και για το εννεάμηνο

Η μέχρι τώρα πορεία του 2026 δημιουργεί θετικές προσδοκίες για τη συνέχεια του έτους. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εικόνα που έχει διαμορφωθεί για το εννεάμηνο του 2026 δείχνει σημαντική αύξηση τόσο των εσόδων όσο και των μικτών κερδών σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η Διοίκηση αναμένει ότι η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά το υπόλοιπο του έτους, με βασικές προτεραιότητες την περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης, την επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Κύπρο και της διεθνοποίησης της δραστηριότητας, καθώς και την ενίσχυση της παρουσίας στον Δημόσιο Τομέα και στα ευρωπαϊκά έργα.

Παράλληλα, έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών και λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με στόχο τη συνέχιση της ενίσχυσης τόσο των οικονομικών επιδόσεων όσο και της θέσης της Performance Technologies στην αγορά τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών.