Η εικόνα της αγοράς δεν συνάδει με τα εταιρικά αποτελέσματα εξαμήνου

Συνεχίζονται οι δυσκολίες στο ΧΑ για υπέρβαση του σημείου καμπής – που έχει μεταλλαχθεί σε σημείο αντίστασης – των 2035 μονάδων.

Η εικόνα της αγοράς δεν συνάδει πάντως με τα εταιρικά αποτελέσματα εξαμήνου των εισηγμένων και κυρίως των μετοχών του FTSE όπου στο δείγμα των 23 από τις 25 μετοχές που ανακοίνωσαν μεγέθη (πλην ΕΥΔΑΠ που προγραμματίζει για τις 25/9 και ΜΠΕΛΑ που δεν δημοσιεύει στοιχεία Ιουνίου) παρατηρούμε αύξηση των εσόδων στα 45,6 δις (+4%), αύξηση στα ebitda στα 9,7 δις (+1%) και παρόμοια κερδοφορία με την περυσινή στα 5,18 δις.

Εκεί όμως που πραγματικά φαίνεται η ουσιαστική βελτίωση μεγεθών είναι αν εξαιρέσουμε τα δύο διυλιστήρια (ΜΟΗ & ΕΛΠΕ) από το δείγμα, με τα νούμερα σε όλες τις γραμμές να εντυπωσιάζουν, με τα έσοδα +13%, τα ebitda +7% και τα καθαρά κέρδη +6%.

Σε κάθε περίπτωση η δυναμική των κερδών/μετοχή είναι δεδομένη για άλλο ένα εξάμηνο, με τις εταιρίες που ανακοίνωσαν χθες να επιβεβαιώνουν τα παραπάνω, αρχικά με την ΒΙΟ με αύξηση εσόδων 14% στα 3,7 δις., ebitda +40% στα 367 εκ. και ουσιαστικά διπλασιασμό κερδών στα 177 εκ. αλλά και με την ΠΡΟΦ όπου παρουσίασε εξαιρετικά μεγέθη με τα έσοδα +30% , τα ebitda +49% και τα κέρδη +19%.

Πιο γήινες επιδόσεις από την ΚΡΙ με αύξηση μεν στα έσοδα στα 162 εκ. (+24%) αλλά σχετική πίεση στις γραμμές κερδοφορίας με τα ebitda -14% και τα κέρδη -26% στα 19,4 εκ.

Σημαντικές οι ειδήσεις – αν και αναμενόμενες – πρώτα από όλα από τον ΟΤΕ για την ολοκλήρωση μεταβίβασης της Telekom Romania έναντι 70 εκ. και της ΙΝΛΟΤ για εξεύρεση γραμμής χρηματοδότησης ύψους 660 εκ. που θα κατευθυνθεί στην εξαγορά της Bally’s.

Νέες αυξημένες τιμές – πάντα με συστάσεις αγοράς – από την UBS για τις ελληνικές τράπεζες ενώ απόψε θα έχουμε και την νέα έκθεση της Moody’s για την ελληνική οικονομία.

Καταλυτική ημέρα για τις εισροές σε μετοχές που μπαίνουν σε επιμέρους δείκτες του FTSE με την μερίδα του λέοντος να αναμένετε στην MTLN και δευτερευόντως σε BOCHGR, ΕΛΧΑ. Εισροές λογικά θα υπάρξουν και σε ΕΕΕ, ΕΥΡΩΒ, ΤΙΤΑΝ, ΔΑΑ & AKTR, με τις περισσότερες συναλλαγές να πραγματοποιούνται – εμπειρικά – στο κλείσιμο της συνεδρίασης.

Σε ότι αφορά στον ΤΙΤΑΝ για τον οποίο έχουμε ήδη αναφέρει ότι το ισχυρό ευρώ δεν τον βοηθάει στα συνολικά αποτελέσματα, τα καλά νέα έρχονται από το μέτωπο των στεγαστικών επιτοκίων όπου ανακοινώθηκε – και μάλιστα πριν την προχθεσινή μείωση από την Fed – ότι το μέσο σταθμικό επιτόκιο υποχώρησε στο 6,26% στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου χρόνου. Η ΤITAN USA στοχεύοντας στην οικιστική ανάπτυξη στις ΗΠΑ η οποία στηρίζεται στον δανεισμό είναι βέβαιο ότι επιθυμεί όσο δυνατό χαμηλότερα επιτόκια έτσι ώστε να αναθερμανθεί η ζήτηση για κατοικίες.

Κλείνοντας να αναφέρουμε τα πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία από την ΤτΕ για μείωση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στο επτάμηνο κατά -1,4 δις στα -6,7 δις κυρίως εξαιτίας της βελτίωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων τον Ιούλιο αλλά και της μεγαλύτερης μείωσης των εισαγωγών (σε σχέση με τις εξαγωγές) σε απόλυτους όρους.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης