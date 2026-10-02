ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall Street: Ράλι με οδηγό την Nvidia – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nasdaq
Χρηματιστήρια
23:26 - 02 Οκτ 2026

Wall Street: Ράλι με οδηγό την Nvidia – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nasdaq

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ανοδικά κινήθηκαν την Παρασκευή 2/10 οι αμερικανικές μετοχές, μετά τα απροσδόκητα αδύναμα στοιχεία για την αγορά εργασίας, τα οποία ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Οκτώβριο.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 250 μονάδες ή 0,5%, κλείνοντας στις 51.176,46 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,7%, κερδίζοντας 56,27 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 7.722,72 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 1,2%, με κέρδη 319,27 μονάδων, στις 27.190,86 μονάδες. Ο Nasdaq κατέγραψε νωρίτερα νέο ιστορικό υψηλό, προτού περιορίσει τα κέρδη του, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων άλλαξαν κατεύθυνση.

Παρά το ράλι της Παρασκευής, ο Dow Jones έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες περίπου 1,3%. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,6%, καταγράφοντας την τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίασή του.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν αρχικά την Παρασκευή μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την απασχόληση τον Σεπτέμβριο, στη συνέχεια όμως ανέκαμψαν, περιορίζοντας τα υψηλά της Wall Street.

Οι τεχνολογικές μετοχές κινήθηκαν έντονα ανοδικά, καθώς επέστρεψε η διάθεση για ανάληψη ρίσκου στη Wall Street. Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό για πρώτη φορά από τον Μάιο, αν και τελικά έκλεισε κάτω από το προηγούμενο ιστορικό υψηλό κλεισίματος.

Σε νέα ιστορικά υψηλά κινήθηκαν επίσης οι μετοχές των CrowdStrike, Palo Alto Networks και AMD, με τη μετοχή της AMD να ενισχύεται περίπου 3%.

Ασθενέστερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία για την απασχόληση

Η έκθεση για την απασχόληση τον Σεπτέμβριο έδειξε ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε μόλις 29.000 θέσεις εργασίας, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,2%.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 84.000 και διατήρηση της ανεργίας στο 4,1%.

«Αυτός είναι ακριβώς ο αριθμός που ήθελε η αγορά από την πλευρά της αγοράς εργασίας», δήλωσε ο Phil Blancato, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην Osaic. «Ούτε υπερβολικά ισχυρός ούτε υπερβολικά αδύναμος... όχι εξαιρετικά καλός, αλλά ούτε και ενδεικτικός σημαντικής επιδείνωσης».

Τα στοιχεία οδήγησαν τους επενδυτές σε επανεκτίμηση των επόμενων κινήσεων της Federal Reserve. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τα επιτόκια της Fed έδειχναν πιθανότητα 77% η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Η Saira Malik, chief investment officer της Nuveen, δήλωσε στο CNBC ότι τα στοιχεία για την απασχόληση ενδέχεται να στηρίξουν την αγορά ενόψει της έναρξης της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, την οποία η ίδια εκτιμά ότι θα είναι «πολύ ισχυρή».

«Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή του Santa Claus rally που όλοι περιμέναμε», ανέφερε.

Υποχώρησε το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, στηρίζοντας τις μετοχές, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων, έπειτα από πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι επενδυτές προέρχονταν από μια συνεδρίαση με ήπια κέρδη την Πέμπτη, κατά την έναρξη του Οκτωβρίου. Ωστόσο, ο Dow Jones και ο S&P 500 κατευθύνονταν προς εβδομαδιαίες απώλειες, εν μέσω της παγκόσμιας αναταραχής στην αγορά ομολόγων, ενώ ο Nasdaq ήταν ο μόνος από τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες που όδευε προς εβδομαδιαία άνοδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2026 - 00:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Nvidia: Πλησιάζει το ιστορικό ορόσημο των $6 τρισ. κεφαλαιοποίησης – Ρεκόρ μετοχής
Επιχειρήσεις

Nvidia: Πλησιάζει το ιστορικό ορόσημο των $6 τρισ. κεφαλαιοποίησης – Ρεκόρ μετοχής

Dow Jones: Ισχυρά κέρδη μετά το αδύναμο jobs report – Βουτιά στις αποδόσεις των ομολόγων
Χρηματιστήρια

Dow Jones: Ισχυρά κέρδη μετά το αδύναμο jobs report – Βουτιά στις αποδόσεις των ομολόγων

Wall Street: Νευρικό ποδαρικό Οκτωβρίου - Ράλι 4,4% στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νευρικό ποδαρικό Οκτωβρίου - Ράλι 4,4% στο πετρέλαιο

Wall Street: Η τεχνολογία στηρίζει τους δείκτες παρά τις πιέσεις από ομόλογα και πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Wall Street: Η τεχνολογία στηρίζει τους δείκτες παρά τις πιέσεις από ομόλογα και πετρέλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/10/2026 - 00:18

Ο δράστης της FlyDubai είχε αποκλειστεί από τις πτήσεις στο Ομάν λόγω ριζοσπαστικών απόψεων

Ειδήσεις
02/10/2026 - 23:30

Ριάντ: Στο τραπέζι μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι – Πάνω από 100.000 στρατιώτες

Χρηματιστήρια
02/10/2026 - 23:26

Wall Street: Ράλι με οδηγό την Nvidia – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nasdaq

Ειδήσεις
02/10/2026 - 23:15

Ξαρχάκος ζητά την απόσυρση του σποτ Κασσελάκη: Η μουσική μου δεν ταυτίζεται με κόμματα

Ειδήσεις
02/10/2026 - 22:50

Βόρεια Μακεδονία: Ο Μίτσκοσκι ζητά τη συνδρομή της ΕΕ για το αδιέξοδο με τη Βουλγαρία

Υγεία
02/10/2026 - 22:37

Το παιδί μου διαγνώστηκε με κοιλιοκάκη – Τα πρώτα βήματα για την οικογένεια

Ειδήσεις
02/10/2026 - 22:15

Συναγερμός στη Βρετανία: Κατηγορίες σε 28χρονο για σχέδιο με στόχο τον Φάρατζ

Ειδήσεις
02/10/2026 - 21:59

Τσαβδαρίδης: Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής η στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας

Υγεία
02/10/2026 - 21:34

Μήνας ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού: «Κάθε ιστορία είναι μοναδική, κάθε πορεία έχει σημασία»

Ειδήσεις
02/10/2026 - 21:20

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων στις εκλογές

Πολιτική
02/10/2026 - 20:59

Μητσοτάκης: Ιστορική αναγνώριση για τον Όλυμπο η ένταξη στην UNESCO

Ειδήσεις
02/10/2026 - 20:35

Τουρκία: Η αναταραχή στα funds δοκιμάζει την οικονομία – Η προειδοποίηση της JPMorgan

Χρηματιστήρια
02/10/2026 - 20:19

Ευρωαγορές: Ισχυρή αντίδραση των αγορών μετά τις πιέσεις – Στο +1,17% ο DAX

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 20:03

Η αγορά των επίγειων καζίνο στην Ελλάδα σε νέα φάση ανάπτυξης: Η δυναμική της North Star

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
02/10/2026 - 19:45

Λάμψα: Στον Παρνασσό το νέο μεγάλο στοίχημα – Επενδύσεις €35 εκατ., άνοδος 32% στα καθαρά κέρδη

Οικονομία
02/10/2026 - 19:25

Πηγές ΥΠΑΝ: Αρνητικός ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου στα τρόφιμα

Ειδήσεις
02/10/2026 - 19:14

ΗΑΕ και Νετανιάχου χαρακτηρίζουν τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση στο αεροσκάφος της FlyDubai

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
02/10/2026 - 19:12

Καββαδάς: Πληρωμή 7.726.101 ευρώ στους κτηνοτρόφους της Λέσβου για τα θανατωθέντα ζώα

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:56

Φον ντερ Λάιεν: Χρειαζόμαστε προσιτή ενέργεια – Το μήνυμα για τη G7

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 18:43

Cosmos: Επενδύσεις άνω των €10 εκατ. – Επιχειρηματικό πλάνο για πωλήσεις €126,4 εκατ. το 2030

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:43

Σρέντερ: Στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής Hyperglobus ο πρώην καγκελάριος

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:31

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το εκλογικό «μπλόκο» δύο αραβικών κομμάτων

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 18:22

Nvidia: Πλησιάζει το ιστορικό ορόσημο των $6 τρισ. κεφαλαιοποίησης – Ρεκόρ μετοχής

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:20

Γκράβα: Προληπτική εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος για οσμή αερίου - Δεν διαπιστώθηκε διαρροή

Εργασιακά
02/10/2026 - 18:14

ΔΟΕ και ΟΛΜΕ: Στάσεις εργασίας τον Οκτώβριο για υπερωρίες και αξιολόγηση

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:12

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στο οικονομικό δίκτυο της Χαμάς

Το σκίτσο του ΚΥΡ
02/10/2026 - 18:09

Περάστε κόσμε

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:00

ΣτΕ: Απέρριψε την προσφυγή κατά της επέκτασης του White Coast στη Μήλο ως εκπρόθεσμη

Σχόλια Αγοράς
02/10/2026 - 17:52

Χρηματιστήριο: Τραπεζικό sell off -6% στο διήμερο - Εβδομαδιαία πτώση 1,16% για τον ΓΔ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/10/2026 - 17:42

Aegean: Ορισμός Chief Financial Officer και Chief Commercial Officer

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ