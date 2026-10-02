Wall Street: Ράλι με οδηγό την Nvidia – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nasdaq

Ανοδικά κινήθηκαν την Παρασκευή 2/10 οι αμερικανικές μετοχές, μετά τα απροσδόκητα αδύναμα στοιχεία για την αγορά εργασίας, τα οποία ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Οκτώβριο.

Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 250 μονάδες ή 0,5%, κλείνοντας στις 51.176,46 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,7%, κερδίζοντας 56,27 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 7.722,72 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 1,2%, με κέρδη 319,27 μονάδων, στις 27.190,86 μονάδες. Ο Nasdaq κατέγραψε νωρίτερα νέο ιστορικό υψηλό, προτού περιορίσει τα κέρδη του, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων άλλαξαν κατεύθυνση.

Παρά το ράλι της Παρασκευής, ο Dow Jones έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες περίπου 1,3%. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,6%, καταγράφοντας την τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίασή του.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν αρχικά την Παρασκευή μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την απασχόληση τον Σεπτέμβριο, στη συνέχεια όμως ανέκαμψαν, περιορίζοντας τα υψηλά της Wall Street.

Οι τεχνολογικές μετοχές κινήθηκαν έντονα ανοδικά, καθώς επέστρεψε η διάθεση για ανάληψη ρίσκου στη Wall Street. Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό για πρώτη φορά από τον Μάιο, αν και τελικά έκλεισε κάτω από το προηγούμενο ιστορικό υψηλό κλεισίματος.

Σε νέα ιστορικά υψηλά κινήθηκαν επίσης οι μετοχές των CrowdStrike, Palo Alto Networks και AMD, με τη μετοχή της AMD να ενισχύεται περίπου 3%.

Ασθενέστερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία για την απασχόληση

Η έκθεση για την απασχόληση τον Σεπτέμβριο έδειξε ότι η αμερικανική οικονομία δημιούργησε μόλις 29.000 θέσεις εργασίας, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,2%.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 84.000 και διατήρηση της ανεργίας στο 4,1%.

«Αυτός είναι ακριβώς ο αριθμός που ήθελε η αγορά από την πλευρά της αγοράς εργασίας», δήλωσε ο Phil Blancato, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην Osaic. «Ούτε υπερβολικά ισχυρός ούτε υπερβολικά αδύναμος... όχι εξαιρετικά καλός, αλλά ούτε και ενδεικτικός σημαντικής επιδείνωσης».

Τα στοιχεία οδήγησαν τους επενδυτές σε επανεκτίμηση των επόμενων κινήσεων της Federal Reserve. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τα επιτόκια της Fed έδειχναν πιθανότητα 77% η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Η Saira Malik, chief investment officer της Nuveen, δήλωσε στο CNBC ότι τα στοιχεία για την απασχόληση ενδέχεται να στηρίξουν την αγορά ενόψει της έναρξης της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, την οποία η ίδια εκτιμά ότι θα είναι «πολύ ισχυρή».

«Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή του Santa Claus rally που όλοι περιμέναμε», ανέφερε.

Υποχώρησε το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, στηρίζοντας τις μετοχές, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων, έπειτα από πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι επενδυτές προέρχονταν από μια συνεδρίαση με ήπια κέρδη την Πέμπτη, κατά την έναρξη του Οκτωβρίου. Ωστόσο, ο Dow Jones και ο S&P 500 κατευθύνονταν προς εβδομαδιαίες απώλειες, εν μέσω της παγκόσμιας αναταραχής στην αγορά ομολόγων, ενώ ο Nasdaq ήταν ο μόνος από τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες που όδευε προς εβδομαδιαία άνοδο.