Χρηματιστήριο: Τραπεζικό sell off -6% στο διήμερο - Εβδομαδιαία πτώση 1,16% για τον ΓΔ

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Με νέο sell off έκλεισε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρότι κατά τις πρώτες ώρες των συναλλαγών ο ΓΔ είχε οριακές διακυμάνσεις.

Ο ΓΔ ολοκλήρωσε τελικά τη συνεδρίαση της Παρασκευής (2/10) με απώλειες 1,24% (ήτοι 33,48 μονάδες) και έκλεισε στις 2.636,54 μονάδες, το χαμηλότερο κλείσιμο από τις 24 Αυγούστου. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.620,68 μονάδες, ενώ το υψηλό στις 2.681,50 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση το ΧΑ έχασε -1,16%, ενώ η φετινή απόδοση διαμορφώνεται σε +24,32%. Σε επίπεδο διημέρου, δε, το ΧΑ σημείωσε απώλειες της τάξης του 3,7%.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκε ξανά ο τραπεζικός κλάδος, με τον ΔΤΡ να σημειώνει πτώση της τάξης του 2,77% στις 3.135,080 μονάδες. Σε επίπεδο διημέρου, μάλιστα, οι τράπεζες καταγράφουν «βουτιά» μεγαλύτερη του 6%, ενώ σε επίπεδο 7ημέρου ο ΔΤΡ έκλεισε στο -2,13%.

Τις ισχυρότερες πιέσεις δέχτηκαν σήμερα οι ΠΕΙΡ (-4,41%) και η ΑΛΦΑ (-4,09%). Ακολούθησαν ΕΥΡΩΒ (-2,47%) και ΕΤΕ (-1,52%). Ισχυρές πιέσεις δέχτηκε και η Τράπεζα Κύπρου που έκλεισε στο -2,75%.

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης ολοκλήρωσε την ημέρα με χασούρα -1,38% στις 6.757,380 μονάδες.

Σημαντική ήταν η υποχώρηση των Allwyn (-3,65%), ΤΙΤΑΝ (-2,46%), ΑΚΤΟR (-2,05%), ενώ κέρδη άνω του 1% σημείωσαν οι Coca Cola HBC, Metlen και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (3.067,940 μονάδες, -0,93%) σημαντικές απώλειες κατέγραψε η Euronext Athens (-4,49%), η Ελλάκτωρ (-2,64%), η Alter Ego Media (-2,8%), η Intracom (-2,31%) και ο ΟΛΠ (-1,87%), ενώ κερδισμένη κατά +1,23% είναι η Noval Property και κατά +2,02% η ΚΡΙ ΚΡΙ.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σήμερα στα 499,77 εκατ. ευρώ, με τα 57,42 εκατ. ευρώ εξ αυτών να αφορούν πακέτα.

Οι συστημικές τράπεζες συγκέντρωσαν τζίρο 312,5 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 63% της συνολικής αξίας των συναλλαγών.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 193,16 δισ. ευρώ.

Στο ταμπλό, 73 μετοχές έκλεισαν με απώλειες, ενώ 28 κινήθηκαν ανοδικά και 23 παρέμειναν αμετάβλητες.

Να σημειωθεί ότι ο ΓΔ, πριν διολισθήσει στα «κόκκινα», είχε φτάσει σε νέες κορυφές, «πιάνοντας» τις 2.738 μονάδες – νίκη που άφησε πίσω του με την χθεσινή «βουτιά» του 2,5% στη χειρότερη συνεδρίαση από τον περασμένο Απρίλιο.

Το διεθνές κλίμα, σε αντίθεση με το διήμερο πτωτικό σερί της Αθήνας, είναι καλύτερο, με τις αγορές να επιχειρούν να ανακτήσουν έδαφος. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζουν να λειτουργούν ως βαρίδια οι υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου και η αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων.