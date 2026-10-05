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UBS: Περιθώριο ανόδου στις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές-στόχοι
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:16 - 05 Οκτ 2026

UBS: Περιθώριο ανόδου στις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές-στόχοι

Reporter.gr Newsroom

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Στήριξη από τα υψηλότερα επιτόκια και περιθώρια περαιτέρω ανατίμησης για τις ελληνικές τράπεζες βλέπει η UBS, η οποία επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις της για τον κλάδο, ενσωματώνοντας στο μοντέλο της την πρόβλεψη για μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την ανάλυση της UBS, οι ελληνικές τράπεζες συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων με τη μεγαλύτερη ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων, γεγονός που, κατά την εκτίμηση των αναλυτών, τις ευνοεί σε ένα περιβάλλον όπου τα επιτόκια παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η UBS ενσωματώνει στις προβλέψεις της επιτόκιο της ΕΚΤ στο 2,75% μετά την προβλεπόμενη αύξηση του Δεκεμβρίου, ενώ για το μεσοπρόθεσμο επίπεδο των επιτοκίων υιοθετεί πλέον πρόβλεψη για 2,5%, έναντι 2% που χρησιμοποιούσε προηγουμένως στα μοντέλα της.

Παράλληλα, η UBS σημειώνει ότι θα επανεξετάσει τις εκτιμήσεις της για το γ' τρίμηνο, καθώς οι τράπεζες θα δημοσιοποιούν τις σχετικές ενημερώσεις τους ενόψει της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, η οποία ξεκινά στις 29 Οκτωβρίου.

Περιορίζεται το discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών

Σε επίπεδο αποτίμησης, η UBS εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον σε μεγάλο βαθμό περιορίσει το χάσμα έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, με βάση τον δείκτη P/E για το FY28E.

Ωστόσο, η πρόσφατη υποχώρηση των αποτιμήσεων, που συνδέεται με την άνοδο των παγκόσμιων αποδόσεων των ομολόγων, δημιουργεί, σύμφωνα με την ανάλυση, εκ νέου περιθώριο ανόδου.

Το ερώτημα που θέτει η UBS είναι εάν οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να διαπραγματεύονται με premium έναντι των ευρωπαϊκών. Οι αναλυτές θεωρούν ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πιθανό, συνδέοντάς το μεταξύ άλλων με την προοπτική ένταξης των ελληνικών μετοχών στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών της MSCI έως τον Μάιο του 2027, αλλά και με τις μακροοικονομικές τάσεις στην Ελλάδα, τις οποίες αξιολογούν ως ευνοϊκότερες σε σχέση με αρκετές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στο επίκεντρο η Πειραιώς

Μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, η UBS εντοπίζει το μεγαλύτερο περιθώριο περαιτέρω ανατίμησης στην Πειραιώς, διατηρώντας, όπως αναφέρει, σχετικά συντηρητικές παραδοχές αποτίμησης και εκτιμώντας ότι υπάρχει περιθώριο ενίσχυσης του ROTE σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Για την Alpha Bank, σημείο αναφοράς αποτελεί το Capital Markets Day στις 5 Νοεμβρίου, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το νέο μεσοπρόθεσμο σχέδιο της τράπεζας. Η UBS εκτιμά ότι η παρουσίαση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη μετοχή, αν και δεν αναμένει μεγάλη θετική έκπληξη.

Οι τιμές-στόχοι της UBS

Επομένως, οι νέες τιμές-στόχοι που αναφέρονται στην έκθεση διαμορφώνονται ως εξής:

Τελευταία τροποποίηση στις 05/10/2026 - 11:44
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