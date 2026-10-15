Χρηματιστήριο: Στοίχημα οι 2.600 μονάδες – Οι τράπεζες, τα blue chips και οι δύο καταλύτες

Με το βλέμμα στραμμένο στη διατήρηση των 2.600 μονάδων κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τράπεζες να αποτελούν το βασικό πεδίο δοκιμασίας για την αγορά και τα μη τραπεζικά blue chips να προσφέρουν στηρίγματα. Η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα επιβάλλει, ωστόσο, επιλεκτικές κινήσεις, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι εξελίξεις στην Εθνική Τράπεζα και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.603,70 μονάδες, με άνοδο 0,19%, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας δοκιμής της ζώνης των 2.617–2.621 μονάδων και, στη συνέχεια, των 2.637 μονάδων. Κρίσιμη θεωρείται η περιοχή των 2.588–2.594 μονάδων, η οποία λειτουργεί ως βασική βραχυπρόθεσμη στήριξη, όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή.

Στον τραπεζικό κλάδο, ο δείκτης υποχώρησε κατά 0,36%, στις 3.029,62 μονάδες, με την Πειραιώς να καταγράφει απώλειες 1,14% και την Alpha Bank 0,68%. Αντίθετα, η Εθνική ενισχύθηκε κατά 0,49%, μετά την υπογραφή οριστικών συμφωνιών για την απόκτηση του 30% της Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης και την αποκλειστική διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του δικτύου της, με την έναρξη της συνεργασίας να αναμένεται στις αρχές του 2027, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισαν η Jumbo, με άνοδο 4,52%, η Allwyn, με κέρδη 2,19%, η HELLENiQ Energy, με άνοδο 2,09%, και η Motor Oil, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,45%. Στον αντίποδα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε κατά 1,62%, στα 40,16 ευρώ, μετά την ανακοίνωση προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολογιών για την πρόσβασή της στην αγορά ευρωομολόγων. Οι όροι της συγκεκριμένης έκδοσης θα καθορίσουν την αξιολόγηση του κόστους χρηματοδότησης.

Το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να δημιουργεί πιέσεις, καθώς η υποχώρηση της Wall Street, με επίκεντρο τις τεχνολογικές μετοχές, και τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό διατηρούν την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των επιτοκίων. Στις 15:30 ώρα Ελλάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις τιμές παραγωγού και τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποδόσεις των ομολόγων και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.

Για την εγχώρια αγορά, το ζητούμενο είναι η διατήρηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.600 μονάδες και η σταθεροποίηση των τραπεζικών μετοχών. Εφόσον συνεχιστεί η ζήτηση για επιλεγμένα blue chips, η προσπάθεια προσέγγισης των 2.620 μονάδων παραμένει στο τραπέζι.