Εθνική Τράπεζα: Απόκτηση του 30% της Allianz και αποκλειστική συνεργασία bancassurance

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Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 7ης Μαΐου 2026, σχετικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Allianz SE, η Εθνική Τράπεζα (“ΕΤΕ”) ανακοινώνει την υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών αναφορικά με την απόκτηση από την ΕΤΕ μειοψηφικής συμμετοχής ύψους 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς και της Σύμβασης Bancassurance μεταξύ της ΕΤΕ και της Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης, η οποία αφορά στη μακροπρόθεσμη αποκλειστική διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ζωής, υγείας και γενικών κλάδων μέσω των τραπεζικών δικτύων της ΕΤΕ, η οποία αναμένεται να εκκινήσει στις αρχές του 2027.