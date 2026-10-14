ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εθνική Τράπεζα: Απόκτηση του 30% της Allianz και αποκλειστική συνεργασία bancassurance
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22:40 - 14 Οκτ 2026

Εθνική Τράπεζα: Απόκτηση του 30% της Allianz και αποκλειστική συνεργασία bancassurance

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 7ης Μαΐου 2026, σχετικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Allianz SE, η Εθνική Τράπεζα (“ΕΤΕ”) ανακοινώνει την υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών αναφορικά με την απόκτηση από την ΕΤΕ μειοψηφικής συμμετοχής ύψους 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς και της Σύμβασης Bancassurance μεταξύ της ΕΤΕ και της Allianz Ευρωπαϊκής Πίστης, η οποία αφορά στη μακροπρόθεσμη αποκλειστική διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ζωής, υγείας και γενικών κλάδων μέσω των τραπεζικών δικτύων της ΕΤΕ, η οποία αναμένεται να εκκινήσει στις αρχές του 2027.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αγοραπωλησίας μετοχών τελεί υπό την πλήρωση συνήθων αναβλητικών αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.

Η Barclays Bank Ireland PLC ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Karatzas & Partners ενήργησαν ως διεθνείς και ημεδαποί εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι αντιστοίχως, η Oliver Wyman ως εμπορικός σύμβουλος και η ΕΥ ως αναλογιστικός και λογιστικός σύμβουλος της ΕΤΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2026 - 22:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank Equities: Ανεβάζει τις εκτιμήσεις για τις τράπεζες – Οι βασικές προκλήσεις
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank Equities: Ανεβάζει τις εκτιμήσεις για τις τράπεζες – Οι βασικές προκλήσεις

Τράπεζα Κύπρου: Επιστροφή στην Ελλάδα και σενάρια για την επόμενη μέρα – Οι επενδύσεις των €240 εκατ. στην τεχνολογία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Κύπρου: Επιστροφή στην Ελλάδα και σενάρια για την επόμενη μέρα – Οι επενδύσεις των €240 εκατ. στην τεχνολογία

Η Εθνική Τράπεζα δωρίζει στον Δήμο Αθηναίων δύο ακίνητα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Εθνική Τράπεζα δωρίζει στον Δήμο Αθηναίων δύο ακίνητα

Όμιλος ΕΤΕ: Η θυγατρική Stopanska banka εγκαινίασε τα νέα της κεντρικά γραφεία στα Σκόπια
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Όμιλος ΕΤΕ: Η θυγατρική Stopanska banka εγκαινίασε τα νέα της κεντρικά γραφεία στα Σκόπια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 22:40

Εθνική Τράπεζα: Απόκτηση του 30% της Allianz και αποκλειστική συνεργασία bancassurance

Magazino
14/10/2026 - 22:30

Αγόρια – Κορίτσια: Οι διαφορές από την πρώτη ημέρα της ζωής – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Ειδήσεις
14/10/2026 - 22:20

Λεπέν: Αμφισβητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία

Ειδήσεις
14/10/2026 - 22:05

ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν πάνω από 3.000 όπλα σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 21:47

Πειραιώς: UNEP FI Mediterranean Forum 2026 στην Αθήνα - Για την προώθηση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας στη Μεσόγειο

Ειδήσεις
14/10/2026 - 21:30

Γροιλανδία: Διαψεύδει τον Τραμπ για μαζικές έρευνες πετρελαίου και ορυκτών

Ειδήσεις
14/10/2026 - 21:04

Παραμένει το απαγορευτικό σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

Magazino
14/10/2026 - 20:56

Πώς βλέπουν τον κόσμο τα μωρά;

Ειδήσεις
14/10/2026 - 20:48

Ζελένσκι κατά Τραμπ: Είναι οδυνηρό που παίρνει το μέρος της Ρωσίας

Ειδήσεις
14/10/2026 - 20:30

Πάπας Λέων: Ομαλά εξελίσσεται η ανάρρωσή του μετά την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε

Ακίνητα
14/10/2026 - 20:10

Νέος οργανισμός για Κτηματολόγιο και πολεοδομίες - Από 11% σε 5% η μη συμμόρφωση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Πολιτική
14/10/2026 - 20:07

Παπαθανάσης: €9 εκατ. για νέα Ογκολογική Μονάδα στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης

Magazino
14/10/2026 - 19:59

Γιατί το παιχνίδι είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του μωρού σας

Πολιτική
14/10/2026 - 19:58

Δήμας: Τον Οκτώβριο στην κυκλοφορία τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:58

Ιρλανδία: Μαζική απεργία των εργαζομένων του δημοσίου με πάνω από 300.000 συμμετέχοντες

Χρηματιστήρια
14/10/2026 - 19:41

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές παίρνοντας ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:37

MS NOW: Στη Μόσχα αιφνιδίως ο διευθυντής του FBI

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:27

Γαλλία: Λεπέν και Μελανσόν ενισχύουν τη δυναμική τους ενόψει των εκλογών

Ειδήσεις
14/10/2026 - 19:07

Κρεμλίνο: «Μέσα στις επόμενες μέρες» οι πρώτες συμβάσεις με τις ΗΠΑ για το ντίζελ

Πολιτική
14/10/2026 - 19:02

Προσπάθεια να «ξεπαγώσει» το καλώδιο – Υποβλήθηκε αίτημα για έκδοση NAVTEX

Ειδήσεις
14/10/2026 - 18:52

Τραμπ: Προανήγγειλε μαζικές έρευνες για πετρέλαιο και ορυκτά στη Γροιλανδία

Αυτοδιοίκηση
14/10/2026 - 18:31

Δήμος Αθηναίων: Πρώτος πιστοποιημένος Ισολογισμός Έναρξης – Τα οφέλη

Ειδήσεις
14/10/2026 - 18:20

Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο δεδομένων της Sberbank

Ακίνητα
14/10/2026 - 18:05

Prodexpo 2026: Στα 8 δισ. ευρώ οι επενδύσεις στο real estate μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/10/2026 - 18:04

«Καρφιά» Μητσοτάκη προς ΕΕ για το ενεργειακό – Μυτιληναίος: «Κλειδί» οι επενδύσεις σε υποδομές αποθήκευσης

Εργασιακά
14/10/2026 - 18:02

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και TP Greece συνδέουν τη μετεγκατάσταση με νέες δυνατότητες εργασίας στον Έβρο

Ανακοινώσεις
14/10/2026 - 17:58

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στη σύσταση Προγράμματος Euro Medium Term Notes προχωρά η εταιρεία

Ειδήσεις
14/10/2026 - 17:55

Απολογία Ιμάμογλου: Ο Ερντογάν επιδιώκει τον αποκλεισμό μου από την πολιτική, ένα όνειρο ολοκληρωτισμού

Σχόλια Αγοράς
14/10/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ήπια κέρδη, πέριξ των 2.600 μονάδων, με πεσμένο τζίρο

Ανακοινώσεις
14/10/2026 - 17:31

Πλαστικά Θράκης: Επενδύσεις και συνεργασίες που ενισχύουν τον ρόλο του στην αγορά HoReCa

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ