Wall: Ανακάμπτει μετά το χθεσινό «στραπάτσο» με «οδηγό» την Amazon

Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq Composite καταγράφουν άνοδο την Παρασκευή 31/10, αφήνοντας πίσω τη χθεσινή μεγάλη διόρθωση στο Αμερικανικό χρηματιστήριο, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα του τεχνολογικού κολοσσού Amazon.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής, ο ευρύς δείκτης της αγοράς S&P 500 ενισχύεται κατά 0,67% στις 6,867.52 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nasdaq σημειώνει άνοδο 1,17% στις 23,859.735 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average κινείται με μικρότερα κέρδη, ενισχυμένος κατά 0,27% στις 47,648.25 μονάδες.

Οι μετοχές της Amazon εκτινάχθηκαν κατά 10%, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα έσοδα της μονάδας cloud computing (AWS) αυξήθηκαν κατά 20% το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street.

«Ύστερα από την επιτάχυνση της ανάπτυξης του AWS και τη θετική καθοδήγηση αυτής της περιόδου, πιστεύουμε ότι οι επενδυτές έχουν ανακτήσει την εμπιστοσύνη τους στη δυνατότητα της διοίκησης να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε ο Dan Ives, επικεφαλής τεχνολογικής έρευνας στη Wedbush Securities.

Η μετοχή της Netflix κατέγραψε επίσης σημαντικά κέρδη, με άνοδο 3%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για διάσπαση μετοχής (stock split) 10 προς 1.

Οι αγορές ανέκαμψαν έπειτα από μια υποτονική συνεδρίαση την Πέμπτη, όταν και οι τρεις βασικοί δείκτες είχαν κλείσει με απώλειες. Ο Dow Jones είχε υποχωρήσει κατά περίπου 110 μονάδες ή 0,2%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite είχαν χάσει 0,99% και 1,58% αντίστοιχα.

Οι πιέσεις προήλθαν κυρίως από μεγάλες τεχνολογικές μετοχές όπως οι Meta, Microsoft και Nvidia, λόγω ανησυχιών για την αυξανόμενη δαπάνη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Meta κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της των τελευταίων τριών ετών.

Εμπόριο ΗΠΑ - Κίνας: Τι σημαίνει η ετήσια ανακωχή;

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν την Πέμπτη σε εμπορική ανακωχή διάρκειας ενός έτους, μετά τη συνάντησή τους στη Νότια Κορέα, με στόχο την αποκλιμάκωση των ανησυχιών για έναν πλήρη εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ συμφώνησε να μειώσει κατά 10% τους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα που σχετίζονται με τη φαιντανύλη, μειώνοντας τους συνολικούς δασμούς στα κινεζικά αγαθά περίπου στο 47%. Από την πλευρά του, το Πεκίνο δεσμεύτηκε σε αναστολή ενός έτους στα εξαγωγικά μέτρα ελέγχου σπάνιων γαιών που είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Ωστόσο, ζητήματα όπως οι έλεγχοι στις εξαγωγές τσιπ AI της Nvidia και η πώληση της αμερικανικής δραστηριότητας του TikTok παρέμειναν ανεπίλυτα.

Θετικό κλείσιμο για εβδομάδα και μήνα

Οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ κινούνται προς θετικό κλείσιμο εβδομάδας και μήνα. Ο S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά 0,8% την τρέχουσα εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq και ο Dow Jones καταγράφουν κέρδη περίπου 2,5% και 0,7% αντίστοιχα.

Για τον Οκτώβριο, μήνα που ιστορικά έχει καταγράψει μερικές από τις μεγαλύτερες ημερήσιες πτώσεις στην ιστορία των αγορών, ο S&P 500 έχει αυξηθεί πάνω από 2%, ο Nasdaq περίπου 5%, ενώ ο Dow Jones σημειώνει άνοδο άνω του 2%. Ο Dow οδεύει προς έκτο συνεχόμενο θετικό μήνα, για πρώτη φορά από το 2018.