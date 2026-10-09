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Ανοδικά οι ευρωαγορές, μεικτά πρόσημα στην Ασία μετά τις πιέσεις στην τεχνολογία
Χρηματιστήρια
10:31 - 09 Οκτ 2026

Ανοδικά οι ευρωαγορές, μεικτά πρόσημα στην Ασία μετά τις πιέσεις στην τεχνολογία

Reporter.gr Newsroom

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Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κινήθηκαν με μικτά πρόσημα την Παρασκευή (9/10), μετά τις απώλειες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές. Οι πιέσεις προκλήθηκαν από ανησυχίες σχετικά με τα έσοδα της OpenAI, οι οποίες επηρέασαν ευρύτερα τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ετησιοποιημένος ρυθμός εσόδων της OpenAI διαμορφώθηκε στα 50 δισ. δολάρια στα τέλη Σεπτεμβρίου, χαμηλότερα από τα 68 δισ. δολάρια που είχαν αναφερθεί τον προηγούμενο μήνα.

Σε αυτό το κλίμα, ο ιαπωνικός Nikkei ενισχύθηκε κατά 0,15%, στις 69.144 μονάδες, ενώ ο αυστραλιανός ASX κατέγραψε άνοδο 0,64%, στις 8.715,60 μονάδες. Ο κινεζικός CSI 300 κέρδισε 0,05%, φτάνοντας στις 3.813,79 μονάδες, ενώ ο δείκτης SZSE Component ενισχύθηκε κατά 0,17%, στις 12.641,86 μονάδες.

Παράλληλα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,43%, στις 24.126,50 μονάδες, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας παρέμεινε κλειστός λόγω αργίας.

Στην Κίνα, οι επενδυτές διατήρησαν επιφυλακτική στάση ενόψει της ολοκλήρωσης των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στο επίκεντρο βρίσκονται το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ και οι περιορισμοί που έχει επιβάλει το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Την ίδια ώρα, το υπεράκτιο κινεζικό γουάν ενισχύθηκε, με την ισοτιμία του να διαμορφώνεται κοντά στα 6,69 γουάν ανά δολάριο.

Την ίδια στιγμή, ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές στο άνοιγμα της συνεδρίασης. Ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,92%, στις 25.036,86 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε άνοδο 0,83%, στις 10.527,18 μονάδες. Κέρδη 0,92% κατέγραψε και ο γαλλικός CAC 40, φτάνοντας στις 7.801,18 μονάδες.

Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX ενισχύθηκε κατά 0,96%, στις 19.116,23 μονάδες, ενώ στην Ιταλία ο FTSE MIB σημείωσε άνοδο 0,87%, στις 49.728,50 μονάδες.

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