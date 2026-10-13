Ασιατικές αγορές: «Βουτιά» άνω του 6% για τον Kospi, πιέσεις και στο Τόκιο

Βαριές απώλειες στις ασιατικές αγορές την Τρίτη (13/10), με τον βασικό δείκτη της Νότιας Κορέας Kospi να υποχωρεί πάνω από 6% και να πέφτει κάτω από τις 6.000 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιουλίου. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 3,25%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε 2,22%, ενώ ο Topix παρέμεινε αμετάβλητος. Ο βασικός δείκτης της Αυστραλίας S&P/ASX 200 κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 κινούνται χωρίς σαφή κατεύθυνση, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων από μεγάλες εταιρείες, όπως η JPMorgan Chase και η UnitedHealth.

Τα futures του S&P 500 υποχώρησαν νωρίς το πρωί περίπου 0,2%, ενώ τα futures του Nasdaq-100 έχασαν 0,7%. Τα futures του Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκαν κατά 122 μονάδες, ή 0,2%.

Οι μεγάλες τράπεζες JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup και Wells Fargo αναμένεται να ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους πριν από το άνοιγμα της αγοράς την Τρίτη. Στο πρόγραμμα βρίσκεται επίσης η UnitedHealth, μέλος του Dow.

Οι πρώτες ανακοινώσεις θα μπορούσαν να δώσουν τον τόνο για μια περίοδο αποτελεσμάτων με υψηλές προσδοκίες. Οι αναλυτές εκτιμούν κατά μέσο όρο ότι τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αυξήθηκαν σχεδόν κατά 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τη FactSet.

«Τρεις ομάδες θα διαμορφώσουν πιθανότατα τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές θα διαβάσουν την περίοδο: (1) Τράπεζες (υγεία καταναλωτών και επιχειρήσεων), (2) Big Tech (monetization της τεχνητής νοημοσύνης) και (3) Ενέργεια (η διατηρησιμότητα των κερδών που βασίζονται στο πετρέλαιο)», έγραψε ο Άντονι Σαγκλιμπένε, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών στην Ameriprise.

«Κάτω από αυτούς τους τομείς, η υγεία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων εν μέσω υψηλότερων επιτοκίων, αυξημένου κόστους και ανησυχιών για το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παρακολουθείται στενά σε όλους τους κλάδους καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου», συμπλήρωσε.

Σήμερα οι επενδυτές θα εξετάσουν επίσης τα στοιχεία για τις πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών, καθώς και τις δηλώσεις των αξιωματούχων της Federal Reserve Κρίστοφερ Γουόλερ, Τομ Μπάρκιν και Σούζαν Κόλινς.

Αργότερα μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα στοιχεία πληθωρισμού για τον Σεπτέμβριο, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν διακυμάνσεις στις αποδόσεις των ομολόγων, μετά τα πρόσφατα υψηλά πολλών δεκαετιών. Η αγορά ομολόγων των ΗΠΑ ήταν κλειστή τη Δευτέρα λόγω της αργίας της Ημέρας των Αυτοχθόνων Λαών.

Η Wall Street έρχεται από μια μεικτή συνεδρίαση. Ο Dow έκλεισε τη Δευτέρα με άνοδο άνω των 195 μονάδων, ενώ οι απώλειες στις μετοχές μνήμης οδήγησαν τον Nasdaq Composite και τον S&P 500 σε αρνητικό έδαφος για τη συνεδρίαση.