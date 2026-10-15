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Ευρωαγορές: Αναζήτηση κατεύθυνσης με «βαρίδι» την τεχνολογία
Χρηματιστήρια
19:12 - 15 Οκτ 2026

Ευρωαγορές: Αναζήτηση κατεύθυνσης με «βαρίδι» την τεχνολογία

Reporter.gr Newsroom

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Σε μεικτό έδαφος κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 640,16 μονάδες με κέρδη 0,38%.  

Στα επιμέρους, ο γερμανικός DAX έκλεισε με άνοδο 0,35% στις 25.385,93 μονάδες, ο γαλλικός CAC με κέρδη 0,78% στις 7.934,70 μονάδες και ο βρετανικός FTSE τερμάτισε στις 10.836,73 με τη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 1,04%.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ έκλεισε με απώλειες 0,68% στις 49.417,50 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -0,22% και τις 19.188,64 μονάδες.

Ο τεχνολογικός κλάδος ήταν ο μεγαλύτερος χαμένος της ημέρας, καταδεικνύοντας πόσο ευάλωτος παραμένει στις διακυμάνσεις του κλίματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Αρκετές μετοχές που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη δεχτεί αυξανόμενη πίεση τις τελευταίες ημέρες. Επιπλέον, αυτή η πίεση άρχισε να γίνεται πιο αντιληπτή, ιδίως μεταξύ των εταιρειών που έχουν τεθεί υπό εντατική παρακολούθηση από τους επενδυτές πιστωτικών τίτλων, λόγω των μεγάλων επενδυτικών αναγκών τους», ανέφερε η Deutsche Bank σε σημείωμά της.

Στα μάκρο της ημέρας, η βρετανική οικονομία ενισχύθηκε απροσδόκητα τον Αύγουστο, διότι το ΑΕΠ της αυξήθηκε κατά 0,1%, έπειτα από άνοδο 0,4% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).

Τα στοιχεία ήταν καλύτερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι είχαν προβλέψει συρρίκνωση 0,1%. Πρόκειται για τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα με ανάπτυξη υψηλότερη από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,7%.

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