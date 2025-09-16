Η ΕΕ καθυστερεί το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Κομισιόν είχε προγραμματίσει να καταθέσει την Τετάρτη το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Όμως, την περασμένη Παρασκευή, η Ουάσιγκτον άσκησε πιέσεις στα μέλη της G7 να προχωρήσουν στην επιβολή «βαριών δασμών» – ακόμα και της τάξης του 100% – στις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία μέσω Κίνας και Ινδίας, προκειμένου να ασκηθεί περαιτέρω πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.Ως αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι της G7 βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας ενός νέου πακέτου κυρώσεων, με στόχο την ολοκλήρωσή του εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, σύμφωνα πάντα με την πηγή του Bloomberg.Στο μεταξύ, η Ε.Ε. εξετάζει και το ενδεχόμενο να επιβάλει περιοριστικά μέτρα σε εταιρείες από την Ινδία και την Κίνα, οι οποίες διευκολύνουν το ρωσικό πετρελαϊκό εμπόριο. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το ευρωπαϊκό πακέτο ενδέχεται να περιλαμβάνει κυρώσεις:

σε περίπου έξι ρωσικές τράπεζες και ενεργειακούς κολοσσούς,

στο ρωσικό σύστημα πληρωμών και πιστωτικών καρτών,

σε πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων,

και σε νέα εμπόδια στην εμπορία ρωσικού αργού πετρελαίου.

Τι ζητά ο Τραμπ από την Ευρώπη;

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει την επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 25% σε εισαγόμενα προϊόντα από την Ινδία, ως μέσο πίεσης προς το Νέο Δελχί να σταματήσει την αγορά ρωσικού πετρελαίου. Έτσι, οι συνολικοί δασμοί σε ινδικά προϊόντα φτάνουν πλέον το 50%. Ωστόσο, προς το παρόν αποφεύγει να επιβάλει αντίστοιχα μέτρα στην Κίνα, παρότι και αυτή συνεχίζει να εισάγει ρωσική ενέργεια – κυρίως επειδή η κυβέρνησή του τηρεί εμπορική ανακωχή με το Πεκίνο.Παρά ταύτα, σε δηλώσεις του το Σαββατοκύριακο, ανέφερε ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε «βαριές κυρώσεις» κατά του ρωσικού πετρελαίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα το πράξουν και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Τόνισε, μάλιστα, πως οι εισαγωγές ρωσικής ενέργειας από Κίνα και Ινδία συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής στην Ουκρανία.Το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο στοχεύει μεταξύ άλλων και στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες αλλά και στα δίκτυα που επιτρέπουν στη Μόσχα να συνεχίζει τις εξαγωγές πετρελαίου και να εξασφαλίζει έσοδα, μεταφέρει ουσιαστικά την πίεση στην ευρωπαϊκή πλευρά.

Ωστόσο, για την Ε.Ε., η επιβολή δασμών σε Κίνα και Ινδία δεν είναι απλή υπόθεση, δεδομένου ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες – με πρώτη τη Γερμανία – εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές προς τις συγκεκριμένες αγορές.Ορισμένα, πάντως, από τα αιτήματα του Τραμπ φαίνεται να βρίσκονται ήδη στο τραπέζι των ευρωπαίων αξιωματούχων. Το Politico δημοσιεύει αναλυτικά τις βασικές απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου, εκτιμώντας παράλληλα την πιθανότητα υλοποίησής τους: