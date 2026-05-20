Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία
15:36 - 20 Μάι 2026

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία 

Η Ρωσία φέρεται να φέρει «άμεση ευθύνη» για τα περιστατικά με drones που έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα στις χώρες της Βαλτικής, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προαναγγέλλοντας ισχυρή αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.    

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, τόνισε ότι «η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν άμεση ευθύνη», προειδοποιώντας πως οι ενέργειες αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληθυσμών στην ανατολική πτέρυγα της ΕΕ, ενώ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα απαντήσει «με ενότητα και αποφασιστικότητα».

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της Τετάρτης (20/5) σήμανε γενικός συναγερμός στη Λιθουνία λόγω έλευσης drone στον εναέριο χρόνο, με τις αρχές να δίνουν εντολή στους πολίτες να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία και τα καταφύγια να γεμίζουν, ακόμη και από ανώτερα πολιτικά πρόσωπα.

{https://x.com/vonderleyen/status/2057053732097998902}

