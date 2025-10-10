Μοσκοβισί: Κρίση «πρωτοφανούς σοβαρότητας» απειλεί τη Γαλλία

Για κρίση «πρωτοφανούς σοβαρότητας» προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Δημοσίων Οικονομικών της Γαλλίας, Πιέρ Μοσκοβισί, με φόντο τις πολυαναμενόμενες ανακοινώσεις του Εμανουέλ Μακρίν για τον διορισμό νέου πρωθυπουργού.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Parisien, ο Μοσκοβισί είπε ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να διοριστεί πριν από τη Δευτέρα, ώστε ο προϋπολογισμός να παρουσιαστεί στο Συμβούλιο Υπουργών την ίδια ημερομηνία.

«Το μόνο πράγμα που θα εμπόδιζε να υπάρξει προϋπολογισμός είναι να μην μπορέσουμε να διορίσουμε πρωθυπουργό. Αν υπάρξει, θα παραμείνουμε στο χρονοδιάγραμμα», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2026 υπό κανονικές συνθήκες, πρέπει να διοριστεί γρήγορα κυβέρνηση, ώστε το κείμενο να υποβληθεί στο Συμβούλιο Υπουργών μέχρι τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου.

Ο Μοσκοβισί ανέφερε επίσης ότι το προσχέδιο δεν μπορεί να διαφέρει από το αντίγραφο που έχει ήδη αποσταλεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Οικονομικών. «Από νομικής άποψης, αυτό θα δημιουργούσε ένα πρωτοφανές πρόβλημα», σημειώνει.

«Θα ξεπερνούσαμε τα χρονικά όρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Κοινοβούλιο", σημείωσε. Είπε επίσης ότι ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε "στόχο ελλείμματος 4,7% για το επόμενο έτος στην εισήγησή του στο Ανώτατο Συμβούλιο» και ότι «τώρα γίνεται λόγος για λιγότερο από 5%», είπε ακόμη και τόνισε ότι «αυτό είναι πολύ διαφορετικό».

Για τον ίδιο, «δεν υπάρχει καθαρά κυβέρνηση τεχνοκρατών. Η κυβέρνηση είναι αναγκαστικά πολιτική. Αλλά μπορεί να ηγηθεί από κάποιον με ειδικές γνώσεις που είναι αποστασιοποιημένος από τα πολιτικά κόμματα.»

Ερωτηθείς αν θα πήγαινε στον Ματινιόν αν του προτεινόταν, απάντησε: «Το ερώτημα δεν μου έχει τεθεί ποτέ».