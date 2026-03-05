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Ρούτε: Το Ιράν είναι «κοντά» στο να γίνει απειλή και για την Ευρώπη
Ειδήσεις
13:55 - 05 Μαρ 2026

Ρούτε: Το Ιράν είναι «κοντά» στο να γίνει απειλή και για την Ευρώπη 

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν «είναι κοντά» στο να γίνει απειλή και για την Ευρώπη, δήλωσε την Πέμπτη (5/3) ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εκφράζοντας την υποστήριξή του προς τον Αμερικανό πρόεδρο για την εξάλειψη των πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.  

Σημείωσε χαρακτηριστικά πως είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν αποτελεί πλέον απειλή.

Ξεκαθάρισε, ακόμη, ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν εμπλέκονται στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αλλά «παρέχουν βασική υποστήριξη».

«Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι το ΝΑΤΟ είναι επίσης η πλατφόρμα προβολής ισχύος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή χωρίς τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι ΗΠΑ θα δυσκολεύονταν πολύ να ξεκινήσουν αυτήν την εκστρατεία εναντίον του Ιράν», ανέφερε ο Ρούτε στην ίδια συνέντευξη.

«Από τις συνομιλίες μου με ανώτερους Αμερικανούς στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες, έχω την απόλυτη αίσθηση ότι ξέρουν τι κάνουν», σημείωσε ο γγ του ΝΑΤΟ ερωτηθείς για τις ΗΠΑ και το αν υπάρχει σχέδιο πίσω από τις κινήσεις τους.

Δήλωσε, ακόμη, ότι παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Τέλος, αναφερόμενος στην κατάρριψη πυραύλου που κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, επανέλαβε πως το περιστατικό ήταν σοβαρό αλλά δεν ετέθη η ενεργοποίηση του Άρθρου 5 της στρατιωτικής συμμαχίας.

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