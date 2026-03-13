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Ιράν VS Τραμπ για το Μουντιάλ: «Κανείς δεν μπορεί να μας αποκλείσει»
Ειδήσεις
14:34 - 13 Μαρ 2026

Ιράν VS Τραμπ για το Μουντιάλ: «Κανείς δεν μπορεί να μας αποκλείσει»

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την εθνική του ομάδα ποδοσφαίρου από το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί αργότερα μέσα στη χρονιά, απαντώντας στις δηλώσεις του Donald Trump, ο οποίος προειδοποίησε ότι η «ζωή και η ασφάλεια» των Ιρανών παικτών ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, η εθνική ομάδα του Ιράν ανέφερε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έπρεπε να φιλοξενήσουν τη διοργάνωση, εφόσον δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των ομάδων που θα συμμετάσχουν.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν μόλις δύο ημέρες αφότου είχε πει στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ότι οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές θα ήταν ευπρόσδεκτοι στο τουρνουά, παρά τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

«Η εθνική ομάδα του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι κατάλληλο να βρίσκεται εκεί, για τη δική της ζωή και ασφάλεια», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Η ιρανική ομάδα απάντησε τονίζοντας ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποτελεί ένα ιστορικό και διεθνές αθλητικό γεγονός, του οποίου αρμόδιος φορέας είναι η FIFA και όχι οποιοδήποτε άτομο ή κράτος. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η εθνική ομάδα του Ιράν ήταν από τις πρώτες που εξασφάλισαν την πρόκριση στη διοργάνωση, έπειτα από μια σειρά σημαντικών νικών.

«Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την εθνική ομάδα του Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η μόνη χώρα που θα μπορούσε να αποκλειστεί είναι εκείνη που φέρει τον τίτλο της διοργανώτριας, αλλά δεν έχει την ικανότητα να εγγυηθεί την ασφάλεια των ομάδων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε μετά από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου, έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα σχετικά με τη συμμετοχή του Ιράν στη διοργάνωση, η οποία θα φιλοξενηθεί από κοινού στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό.

Αργότερα, ο Τραμπ επανήλθε με νέα ανάρτηση, υπογραμμίζοντας ότι το τουρνουά θα είναι ασφαλές για παίκτες και φιλάθλους από όλο τον κόσμο. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανυπομονούν να φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA. Οι πωλήσεις εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί», ανέφερε.

Η διαδικτυακή αντιπαράθεση ήρθε μετά από δήλωση του υπουργού Αθλητισμού του Ιράν, Ahmad Donyamali, ο οποίος υποστήριξε ότι η χώρα δεν θα συμμετάσχει στη διοργάνωση έπειτα από τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Ayatollah Ali Khamenei, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, «υπό αυτές τις συνθήκες, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

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