Μουντιάλ: Στο επίκεντρο για όλους τους «λάθος λόγους» – Αποσύρει τη συμμετοχή του το Ιράν

Οι εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έχοντας βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε κλίμα αβεβαιότητας. Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις έχουν θέσει εν αμφιβόλω την παρουσία του Ιράν στη διοργάνωση του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά το ερχόμενο καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι η επικείμενη διοργάνωση έχει ήδη προκαλέσει έντονες επικρίσεις για διαφορετικά ζητήματα. Από την έκρηξη στις τιμές των εισιτηρίων, μέχρι τις τεράστιες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει σε αμερικανικές πόλεις η αντι-μεταναστευτική, ρατσιστική και κατασταλτική δράση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) το Μουντιάλ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας για όλους τους «λάθος λόγους».

Εκτός από τα παραπάνω, στα τέλη του προηγούμενου μήνα «σύννεφα» στην ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης είχε δημιουργήσει και το κύμα βίας που ξέσπασε στο Μεξικό, ύστερα από τη δολοφονία ενός ισχυρού βαρόνου ναρκωτικών.

Παρ’ όλα αυτά, η FIFA –μέσω του προέδρου της- Τζιάνι Ινφαντίνο- εξακολουθεί να εμφανίζεται καθησυχαστική ως προς τη διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, νωρίτερα σήμερα (11/3) ο Ινφαντίνο ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του και κατόπιν επικοινωνίας του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, ότι η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη να συμμετάσχει κανονικά στο Μουντιάλ.

FIFA President Gianni Infantino:



"This evening, I met with the President of the ?? United States, Donald J. Trump to discuss the status of preparations for the upcoming FIFA World Cup, and the growing excitement as we are set to kick off in just 93 days.



"We also spoke about… — FIFA Media (@fifamedia) March 11, 2026

Να σημειωθεί ότι ήδη από την πρόκριση του Ιράν στη διοργάνωση, είχαν εγερθεί ερωτήματα γύρω από την τελική συμμετοχή του, καθώς συμπεριλαμβανόταν στη λίστα των χωρών -41 το σύνολο, σύμφωνα με το Reuters- που επρόκειτο να αντιμετωπίσουν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις λόγω αναστολής της βίζας.

Σε νεότερη ενημέρωση, ο ιρανός Υπουργός Αθλητισμού, Αχμάντ Ντονιαμάλι ανακοίνωσε την απόφαση της χώρας για απόσυρση από τη διοργάνωση. Όπως επεσήμανε: Από τη στιγμή που αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας, δεν υπάρχουν οι συνθήκες να πάρουμε μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Λόγω των κακόβουλων μέτρων που ελήφθησαν κατά του Ιράν, αναγκαστήκαμε να διεξάγουμε δύο πολέμους μέσα σε οκτώ ή εννέα μήνες, και χιλιάδες συμπολίτες μας σκοτώθηκαν. Επομένως, δεν έχουμε καμία δυνατότητα να συμμετάσχουμε υπό αυτές τις συνθήκες».

Γιατί το Ιράν ενδέχεται να μη συμμετάσχει;

Όπως επισημαίνει σε εκτενές ρεπορτάζ του το The Athletic, υπάρχουν αρκετοί πιθανοί λόγοι:

Το Ιράν θα μπορούσε ουσιαστικά να μποϊκοτάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις.

Διάφοροι φορείς θα μπορούσαν να κρίνουν, για διαφορετικούς λόγους, ότι η συμμετοχή της ομάδας δεν είναι ασφαλής.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε επίσης να περιορίσει τη συμμετοχή της.

Σημειώνεται ότι ήδη έχει απαγορεύσει την είσοδο ταξιδιωτών από το Ιράν και άλλες τρεις χώρες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με περιορισμένες μόνο εξαιρέσεις για «κάθε αθλητή ή μέλος αθλητικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένων προπονητών, προσώπων που επιτελούν απαραίτητο υποστηρικτικό ρόλο και άμεσων συγγενών, που ταξιδεύουν για το Παγκόσμιο Κύπελλο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή άλλη μεγάλη αθλητική διοργάνωση».

Όταν ρωτήθηκε γιατί συνέβη αυτό, ο επικεφαλής της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, Άντριου Τζουλιάνι, δήλωσε τότε ότι «κάθε απόφαση για βίζα είναι απόφαση εθνικής ασφάλειας».

Σύμφωνα με το Athletic, εφόσον η FIFA δεν μπόρεσε να παρέμβει και να ανατρέψει αυτές τις αποφάσεις, πιθανότατα δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κυβέρνηση Τραμπ από το να αποκλείσει μεμονωμένα άτομα ή ακόμη και ολόκληρη την ομάδα πριν από την έναρξη του τουρνουά.

Τι θα συμβεί αν το Ιράν αποσυρθεί

Αν το Ιράν δεν μπορέσει ή δεν θελήσει να συμμετάσχει, οι κανονισμοί της FIFA δίνουν στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό όργανο ευρεία διακριτική ευχέρεια, είτε να καλέσει μια ομάδα αντικατάστασης, είτε να προσαρμόσει τη διοργάνωση αναλόγως.

Το άρθρο 6 των κανονισμών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που δημοσιεύθηκαν πέρυσι, αναφέρεται σε περιπτώσεις μη συμμετοχής, χωρίς όμως πολλές λεπτομέρειες.

Ουσιαστικά, η FIFA έχει δύο βασικές επιλογές: είτε να ακυρώσει τους αγώνες του Ιράν και να τροποποιήσει τους κανονισμούς, ώστε ο όμιλός του (G) να διεξαχθεί με τρεις ομάδες, είτε να αντικαταστήσει το Ιράν με άλλη εθνική ομάδα.

Ωστόσο, η εύρεση αντικαταστάτη θα ήταν περίπλοκη λόγω του περιορισμένου χρόνου. Είναι απίθανο το Ιράν -ως κράτος και ως εθνική ομάδα- να έχει σύντομα σαφή εικόνα για τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ.

Συνεπώς διαφαίνεται ότι οποιαδήποτε απόσυρση θα γινόταν πιθανότατα την τελευταία στιγμή.

Οι πιθανοί αντικαταστάτες του Ιράν

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πολυεπίπεδο σύστημα προκριματικών της Ασίας καθιστά δύσκολη την επιλογή αντικαταστάτη με καθαρά αγωνιστικά κριτήρια.

Το Ιράκ θα αντιμετωπίσει είτε τη Βολιβία, είτε το Σουρινάμ στις 31 Μαρτίου, με έπαθλο ένα εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αν το Ιράκ κερδίσει, τα ΗΑΕ θα μπορούσαν θεωρητικά να είναι τα επόμενα στη σειρά για πιθανή αντικατάσταση του Ιράν. Στην περίπτωση που το Ιράκ χάσει, τότε είτε το Ιράκ, είτε τα ΗΑΕ θα μπορούσαν να επιλεγούν.

Ή η FIFA θα μπορούσε να αναζητήσει ομάδα εκτός Ασίας, για παράδειγμα τον ηττημένο του διηπειρωτικού μπαράζ (Βολιβία ή Σουρινάμ). Με βάση τους κανονισμούς της, η FIFA θα μπορούσε να επιλέξει όποια λύση θεωρήσει κατάλληλη.

Δεν πρέπει πάντως να παραβλέπει κανείς και το γεγονός ότι Ιράν και ΗΑΕ επηρεάζονται άμεσα από τον πόλεμο στη «γειτονιά» τους.

Υπάρχει προηγούμενο αντικατάστασης ομάδων σε Παγκόσμιο Κύπελλο;

Όπως υπογραμμίζει το Athletic, δεν υπάρχει σύγχρονο προηγούμενο αντικατάστασης ομάδας σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Παράλληλα, άνευ προηγουμένου γεγονός είναι μια χώρα που φιλοξενεί Παγκόσμιο Κύπελλο να βομβαρδίζει μία από τις συμμετέχουσες χώρες λιγότερο από τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη του τουρνουά.

Η τελευταία φορά που χώρες αποσύρθηκαν από Παγκόσμιο Κύπελλο αφού είχαν προκριθεί ήταν το 1950.

Τότε, η Σκωτία και η Τουρκία αποσύρθηκαν πριν από την κλήρωση, ενώ η Ινδία και η Γαλλία αποχώρησαν μετά την κλήρωση. Το πρώτο Μουντιάλ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο διεξήχθη τελικά με μόνο 13 ομάδες.

Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία ένδειξη από τη FIFA ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς αγώνων ως «τιμωρία» για τη στρατιωτική επίθεση, ούτε υπάρχει κάποιος κανονισμός που να την υποχρεώνει να το κάνει.

Κλείνοντας, αναφορικά με τα δημοσιεύματα περί μποϊκοτάζ της διοργάνωσης, σημειώνεται ότι και άλλες χώρες θα μπορούσαν να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ, ωστόσο η διεθνής αντίδραση στις επιθέσεις κατά του Ιράν είναι διχασμένη και απέχει πολύ από μια ομόφωνη καταδίκη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρεία έκκληση για μποϊκοτάζ.