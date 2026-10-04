ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιράν: Δεν ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την ικανοποίηση των όρων μας
Ειδήσεις
15:46 - 04 Οκτ 2026

Ιράν: Δεν ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την ικανοποίηση των όρων μας

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν ξανά έως ότου εκπληρωθούν οι ιρανικοί όροι που προβλέπονται σε προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ τον Ιούνιο, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν είχε παρουσιάσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μια πρόταση, σύμφωνα με την οποία τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά και να αποκατασταθεί η κανονική διέλευση των πλοίων μέσα σε επτά ημέρες, εφόσον εκπληρώνονταν οι συγκεκριμένοι όροι. Οι ΗΠΑ απάντησαν στην πρόταση την περασμένη εβδομάδα, μέσω Καταριανών μεσολαβητών.

«Η θέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι απολύτως σαφής και σταθερή και τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν έως ότου εκπληρωθούν οι επτά όροι μας, οι οποίοι βασίζονται στο Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», φέρεται να δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ο Καλιμπάφ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν.

Πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον «πρέπει να καταλάβει ότι η περίοδος της καθυστέρησης της διπλωματικής διαδικασίας και της επιβολής μονομερών απαιτήσεων έχει τελειώσει».

Το Ιράν απορρίπτει πυρηνικές διαπραγματεύσεις

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε την Κυριακή ότι η Τεχεράνη έχει μεταφέρει μέσω μεσολαβητών στις ΗΠΑ τις γενικές θέσεις της σχετικά με την αμερικανική απάντηση, αλλά ότι απομένουν επιπλέον σημεία που πρέπει να γνωστοποιηθούν στην Ουάσιγκτον.

«Οι προτάσεις των Αμερικανών είναι λίγο-πολύ ευθυγραμμισμένες με τις προηγούμενες θέσεις τους, ιδίως στο πυρηνικό ζήτημα. Τους είπαμε ότι σε αυτό το στάδιο η προσοχή μας επικεντρώνεται στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ και ότι η επιστροφή στην ασφάλεια αυτής της θαλάσσιας οδού απαιτεί σαφή βήματα από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος, Εσμαΐλ Μπαγκαέι.

Παράλληλα, διέψευσε ότι η Τεχεράνη έχει προσφέρει επιθεωρήσεις των πυρηνικών εγκαταστάσεών της από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, με αντάλλαγμα την ελάφρυνση των αμερικανικών κυρώσεων, λέγοντας ότι το Ιράν δεν έχει ξεκινήσει πυρηνικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον.

Το έγγραφο που κυκλοφορεί περιγράφει μια επταήμερη περίοδο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με στόχο να επανέλθουν οι δύο πλευρές σε μια ενισχυμένη εκδοχή του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένα βήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο που είχε ενημερωθεί για τις συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η διαφωνία αφορά τη σειρά με την οποία θα εφαρμοστούν τα βήματα και όχι τα ίδια τα στοιχεία του σχεδίου.

Προειδοποίηση από τον Αγαρτσί

Το Κατάρ μεταφέρει μηνύματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση και να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, τη θαλάσσια οδό από την οποία, πριν από τον πόλεμο που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, περνούσε το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το Μνημόνιο Κατανόησης του Ιουνίου οδήγησε σε μια σύντομη κατάπαυση του πυρός και περιλάμβανε διατάξεις για τα Στενά και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ξεχωριστά, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή σε ξένους πρεσβευτές και διπλωμάτες στην Τεχεράνη ότι η Τεχεράνη ελπίζει πως η Ουάσιγκτον θα επιλέξει τη διπλωματία, προειδοποίησε όμως ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει εάν οι ΗΠΑ επιλέξουν ξανά τη στρατιωτική δράση.

Την Πέμπτη, πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν προετοιμαζόταν για μια ευρύτερη και πιο δυναμική απάντηση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον επανέφερε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιθέσεις.

«Εάν κινηθούν ξανά προς στρατιωτικές λύσεις, είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι από πριν και θα λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας», δήλωσε την Κυριακή ο Αραγτσί.

Ο εκπρόσωπος του στρατού, Μοχαμάντ Ακραμινία, δήλωσε την Κυριακή στο πρακτορείο ειδήσεων Fars ότι το Ιράν θα αυξήσει το βεληνεκές των πυραύλων του.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/10/2026 - 17:30
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Τους πήρε το ποτάμι και δεν θα μπορούν να το μπαζώσουν»: Τα νέα «καρφιά» του Σαμαρά
Πολιτική

«Τους πήρε το ποτάμι και δεν θα μπορούν να το μπαζώσουν»: Τα νέα «καρφιά» του Σαμαρά

Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέα πληρωμή προς ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Ειδήσεις

Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέα πληρωμή προς ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Η στασιμότητα της ΕΛΑΣ, η αντοχή του ΠΑΣΟΚ και η επόμενη μέρα
Πολιτική

Η στασιμότητα της ΕΛΑΣ, η αντοχή του ΠΑΣΟΚ και η επόμενη μέρα

Ασυνήθιστα διαλείμματα ξεκούρασης για τον Σι Τζινπίνγκ «έφαγαν» ώρες από τη σύνοδο με τον Τραμπ
Ειδήσεις

Ασυνήθιστα διαλείμματα ξεκούρασης για τον Σι Τζινπίνγκ «έφαγαν» ώρες από τη σύνοδο με τον Τραμπ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η διπλωματία σκοντάφτει στη βαθιά δυσπιστία ΗΠΑ–Ιράν
Ειδήσεις

Η διπλωματία σκοντάφτει στη βαθιά δυσπιστία ΗΠΑ–Ιράν

Γιατί οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αφορούν πολύ και την Ευρώπη
Ειδήσεις

Γιατί οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αφορούν πολύ και την Ευρώπη

Wall Street: Νευρικό ποδαρικό Οκτωβρίου - Ράλι 4,4% στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νευρικό ποδαρικό Οκτωβρίου - Ράλι 4,4% στο πετρέλαιο

Ιράν: Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών με ανταλλάγματα – Τι ζητά
Ειδήσεις

Ιράν: Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών με ανταλλάγματα – Τι ζητά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
04/10/2026 - 18:00

Ενεργειακή κρίση: Η Αθήνα πιέζει για δημοσιονομική ευελιξία – Η δύσκολη εξίσωση της Ευρώπης

Υγεία
04/10/2026 - 17:05

Πόσο επικίνδυνα είναι τα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά; Τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες

Ειδήσεις
04/10/2026 - 15:46

Ιράν: Δεν ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την ικανοποίηση των όρων μας

Πολιτική
04/10/2026 - 15:09

Η στασιμότητα της ΕΛΑΣ, η αντοχή του ΠΑΣΟΚ και η επόμενη μέρα

Ειδήσεις
04/10/2026 - 14:14

Ασυνήθιστα διαλείμματα ξεκούρασης για τον Σι Τζινπίνγκ «έφαγαν» ώρες από τη σύνοδο με τον Τραμπ

Πολιτική
04/10/2026 - 13:12

«Τους πήρε το ποτάμι και δεν θα μπορούν να το μπαζώσουν»: Τα νέα «καρφιά» του Σαμαρά

Πολιτική
04/10/2026 - 12:37

ΠΑΣΟΚ: Καταθέτει πρόταση νόμου στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος – «Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες»

Περιβάλλον
04/10/2026 - 12:23

Η λίμνη που εξαφανίζεται: SOS για την Κορώνεια

Ειδήσεις
04/10/2026 - 12:06

Κρήτη: Υποχωρεί η κακοκαιρία, αποκαλύπτεται το μέγεθος των καταστροφών

Ειδήσεις
04/10/2026 - 11:51

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα εντείνει τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια

Πολιτική
04/10/2026 - 11:37

Μαρινάκης για 120 δόσεις: Δίνουμε ανάσες σε αυτούς που θέλουν να είναι συνεπείς

Οικονομία
04/10/2026 - 11:00

Πώς χτυπά η δημογραφική συρρίκνωση την περιφέρεια – Τα «καμπανάκια»

Πολιτική
04/10/2026 - 10:21

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη να παραχωρήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση την ενεργειακής κρίσης

Ειδήσεις
04/10/2026 - 09:54

Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέα πληρωμή προς ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Ειδήσεις
04/10/2026 - 09:33

Κυψέλη: Σοβαρές ζημιές σε 14 πολυκατοικίες – Τι εισηγείται το ΤΕΕ

Magazino
03/10/2026 - 22:00

Η απόλυτη φθινοπωρινή λίστα ταινιών για ζεστά βράδια στο σπίτι

Πολιτική
03/10/2026 - 21:07

Αποστολάκη κατά Πιερρακάκη: Τι δεν μας είπε για τις 120 δόσεις και τους πλειστηριασμούς

Πολιτική
03/10/2026 - 21:04

Ανδρουλάκης: Ισχυρό ναυτικό έθνος χωρίς ισχυρή αλιεία δεν υπάρχει

Τεχνολογία
03/10/2026 - 21:00

Τραμπ και Big Tech απέναντι στους φόβους για την AI: Συμφωνία χωρίς κυρώσεις και πολλά ερωτήματα

Ειδήσεις
03/10/2026 - 20:00

Απορρίφθηκαν τα μέτρα για τη στέγαση, φουντώνουν οι κινητοποιήσεις στην Ισπανία

Ειδήσεις
03/10/2026 - 19:50

400 χιλιοστά βροχής σε μόλις δύο ημέρες – «Πνίγεται» η Κρήτη από την ακραία κακοκαιρία

Νομίσματα
03/10/2026 - 19:00

Bitcoin: Οι 28 ημέρες που μπορούν να αλλάξουν το σκηνικό στην αγορά

Ειδήσεις
03/10/2026 - 18:00

NYT: Πετρελαϊκό deal δισεκατομμυρίων στο παζάρι Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία

Πολιτική
03/10/2026 - 17:33

Πριν από την άφιξη Ρούμπιο στην Ελλάδα, η Ουάσινγκτον στέλνει μήνυμα στήριξης στην Γκιλφόιλ

Πολιτική
03/10/2026 - 17:15

Αθήνα και Ρώμη ζητούν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο από τις Βρυξέλλες

Πολιτική
03/10/2026 - 17:00

Επισκέφτηκε την Εθνική ποδοσφαίρου ο Μητσοτάκης: Εκπλήξατε πολλούς αλλά όχι τους εαυτούς σας

Πολιτική
03/10/2026 - 15:28

«Καρφιά» Σαμαρά κατά Φον ντερ Λάιεν: Θαυμάζει τον «μακεδονικό» πολιτισμό κι εμείς παρακολουθούμε βουβοί

Ειδήσεις
03/10/2026 - 15:00

Ποδόσφαιρο και γεωπολιτική: Πώς η καταδίκη της Μάντσεστερ Σίτυ «δοκιμάζει» τις σχέσεις Βρετανίας-ΗΑΕ

Πολιτική
03/10/2026 - 14:07

Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα: Δεν δεχόμαστε διευθετήσεις που δηλώνουν ξένη κυριαρχία

Οικονομία
03/10/2026 - 13:44

Η ακρίβεια «καίει» τα νοικοκυριά και ανοίγει νέα μέτωπα για την κυβέρνηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ