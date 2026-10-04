Ιράν: Δεν ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την ικανοποίηση των όρων μας

Τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν ξανά έως ότου εκπληρωθούν οι ιρανικοί όροι που προβλέπονται σε προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ τον Ιούνιο, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν είχε παρουσιάσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μια πρόταση, σύμφωνα με την οποία τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά και να αποκατασταθεί η κανονική διέλευση των πλοίων μέσα σε επτά ημέρες, εφόσον εκπληρώνονταν οι συγκεκριμένοι όροι. Οι ΗΠΑ απάντησαν στην πρόταση την περασμένη εβδομάδα, μέσω Καταριανών μεσολαβητών.

«Η θέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι απολύτως σαφής και σταθερή και τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν έως ότου εκπληρωθούν οι επτά όροι μας, οι οποίοι βασίζονται στο Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», φέρεται να δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ο Καλιμπάφ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν.

Πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον «πρέπει να καταλάβει ότι η περίοδος της καθυστέρησης της διπλωματικής διαδικασίας και της επιβολής μονομερών απαιτήσεων έχει τελειώσει».

Το Ιράν απορρίπτει πυρηνικές διαπραγματεύσεις

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε την Κυριακή ότι η Τεχεράνη έχει μεταφέρει μέσω μεσολαβητών στις ΗΠΑ τις γενικές θέσεις της σχετικά με την αμερικανική απάντηση, αλλά ότι απομένουν επιπλέον σημεία που πρέπει να γνωστοποιηθούν στην Ουάσιγκτον.

«Οι προτάσεις των Αμερικανών είναι λίγο-πολύ ευθυγραμμισμένες με τις προηγούμενες θέσεις τους, ιδίως στο πυρηνικό ζήτημα. Τους είπαμε ότι σε αυτό το στάδιο η προσοχή μας επικεντρώνεται στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ και ότι η επιστροφή στην ασφάλεια αυτής της θαλάσσιας οδού απαιτεί σαφή βήματα από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος, Εσμαΐλ Μπαγκαέι.

Παράλληλα, διέψευσε ότι η Τεχεράνη έχει προσφέρει επιθεωρήσεις των πυρηνικών εγκαταστάσεών της από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, με αντάλλαγμα την ελάφρυνση των αμερικανικών κυρώσεων, λέγοντας ότι το Ιράν δεν έχει ξεκινήσει πυρηνικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον.

Το έγγραφο που κυκλοφορεί περιγράφει μια επταήμερη περίοδο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με στόχο να επανέλθουν οι δύο πλευρές σε μια ενισχυμένη εκδοχή του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένα βήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο που είχε ενημερωθεί για τις συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η διαφωνία αφορά τη σειρά με την οποία θα εφαρμοστούν τα βήματα και όχι τα ίδια τα στοιχεία του σχεδίου.

Προειδοποίηση από τον Αγαρτσί

Το Κατάρ μεταφέρει μηνύματα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση και να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, τη θαλάσσια οδό από την οποία, πριν από τον πόλεμο που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, περνούσε το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το Μνημόνιο Κατανόησης του Ιουνίου οδήγησε σε μια σύντομη κατάπαυση του πυρός και περιλάμβανε διατάξεις για τα Στενά και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ξεχωριστά, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή σε ξένους πρεσβευτές και διπλωμάτες στην Τεχεράνη ότι η Τεχεράνη ελπίζει πως η Ουάσιγκτον θα επιλέξει τη διπλωματία, προειδοποίησε όμως ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει εάν οι ΗΠΑ επιλέξουν ξανά τη στρατιωτική δράση.

Την Πέμπτη, πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν προετοιμαζόταν για μια ευρύτερη και πιο δυναμική απάντηση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον επανέφερε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιθέσεις.

«Εάν κινηθούν ξανά προς στρατιωτικές λύσεις, είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι από πριν και θα λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας», δήλωσε την Κυριακή ο Αραγτσί.

Ο εκπρόσωπος του στρατού, Μοχαμάντ Ακραμινία, δήλωσε την Κυριακή στο πρακτορείο ειδήσεων Fars ότι το Ιράν θα αυξήσει το βεληνεκές των πυραύλων του.