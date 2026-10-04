Ασυνήθιστα διαλείμματα ξεκούρασης για τον Σι Τζινπίνγκ «έφαγαν» ώρες από τη σύνοδο με τον Τραμπ

Κινέζοι αξιωματούχοι υπέβαλαν ασυνήθιστα αιτήματα προς τις ΗΠΑ, ζητώντας να διευκολυνθεί η ανάγκη του Σι Τζινπίνγκ για ξεκούραση κατά τη διάρκεια της συνόδου του με τον Ντόναλντ Τραμπ, στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τα αιτήματα δεν πέρασαν απαρατήρητα από τον Τύπο των ΗΠΑ που κάνουν λόγο για αξιοσημείωτες σωματικές αδυναμίες του 73χρονου Κινέζου ηγέτη.

Βασικό αίτημα ήταν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, να υπάρχει ένα ιδιωτικό δωμάτιο μέσα στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, όπου ο Σι θα μπορούσε να κάνει ένα διάλειμμα μεταξύ των εκδηλώσεων, με μόνη επιτρεπόμενη συνοδό τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Κανένα άλλο μέλος της κινεζικής αντιπροσωπείας δεν επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσει το λεγόμενο «hold room» —ούτε καν ο Τσάι Τσι, ο επικεφαλής του προσωπικού του Σι— πρόσθεσαν.

Περίπου έναν μήνα πριν από την αναχώρηση του Σι για το ταξίδι, η ομάδα προετοιμασίας του απέρριψε επίσης ένα γεύμα εργασίας μεταξύ του Κινέζου ηγέτη και του Τραμπ, το οποίο είχε προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου, τη μοναδική πλήρη ημέρα της συνόδου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Όταν ο Τραμπ είχε επισκεφθεί το Πεκίνο τον Μάιο, οι δύο ηγέτες είχαν πραγματοποιήσει γεύμα εργασίας στο συγκρότημα ηγεσίας Ζονγκνανχάι.

Αξιωματούχοι του Πεκίνου ενημέρωσαν τους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι προτιμούσαν να υπάρχει περισσότερος χρόνος για να ξεκουράζεται ο Σι κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, ανέφεραν οι πηγές. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κενό περίπου πέντε ωρών στο πρόγραμμα της συνόδου, ένα μεγάλο διάστημα ελεύθερου χρόνου κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης που διήρκεσε μόλις δύο ημέρες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κινεζική αντιπροσωπεία δεν είχε προγραμματίσει καμία δραστηριότητα για τον Σι το βράδυ της άφιξής του, ενώ ο Κινέζος ηγέτης παρέμεινε μόλις 10 λεπτά μέσα στα Εθνικά Αρχεία την τελευταία ημέρα της επίσκεψής του, στις 25 Σεπτεμβρίου — πολύ λιγότερο από όσο είχαν σχεδιάσει οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Βεβαίως, ο Σι μόλις είχε ολοκληρώσει μια πτήση περίπου 14 ωρών από το Πεκίνο και μόνο το τζετ λαγκ θα μπορούσε να εξηγήσει μέρος των αλλαγών στο πρόγραμμα, ιδιαίτερα το βράδυ της άφιξής του, σημειώνει η WSJ.

Όταν ο Τραμπ, που είναι πλέον 80 ετών, βρέθηκε στο Πεκίνο για μια σύνοδο νωρίτερα φέτος, η ομάδα του είχε προγραμματίσει πάντως πολύ πιο... σφιχτό πρόγραμμα, ενώ έδωσε και συνεντεύξεις στο Fox News κατά τη διάρκεια ορισμένων διαλειμμάτων.

Ο Σι έλαβε όλη την επίσημη μεγαλοπρέπεια μιας κρατικής επίσκεψης: χαιρετισμό με 21 κανονιοβολισμούς, διέλευση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών και ενός βομβαρδιστικού stealth, καθώς και ένα δώρο με τη μορφή ενός μεγάλου αγάλματος φαλακρού αετού. Πίσω όμως από την τελετουργία, η ίδια η ομάδα του διαμόρφωνε το πρόγραμμα με βάση το πόσο μπορούσε να παραμένει όρθιος, πόσο μακριά μπορούσε να περπατήσει και πότε θα χρειαζόταν να σταματήσει, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο Ντένις Γουάιλντερ, πρώην ανώτερος διευθυντής για την Κίνα στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο οποίος είχε οργανώσει τρεις κρατικές επισκέψεις επί προεδρίας Τζορτζ Μπους, δήλωσε ότι το αίτημα με το ειδικό δωμάτιο διαλείμματος ήταν πρωτοφανές. Ανέφερε ότι, κατά την οργάνωση επισκέψεων του Ιάπωνα πρωθυπουργού Τζουνιτσίρο Κοϊζούμι, του Αυστραλού πρωθυπουργού Τζον Χάουαρντ και του Κινέζου προέδρου Χου Τζιντάο, προκατόχου του Σι, «ποτέ δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ασυνήθιστο».

Ερωτηματικά για την υγεία του Σι

Τα ερωτήματα σχετικά με τη σωματική κατάσταση του Σι δεν είναι καινούργια. Παρόμοιες εικασίες είχαν διατυπωθεί μετά την ευρωπαϊκή περιοδεία του το 2019, όταν εμφανίστηκε βίντεο που φαινόταν να τον δείχνει να περπατά με ελαφρύ χωλαισμό και να χρησιμοποιεί τα μπράτσα μιας καρέκλας για να στηριχθεί. Περισσότερα από έξι χρόνια αργότερα, ο Σι εξακολουθεί να έχει σταθερά τον έλεγχο της Κίνας.

Η υγεία του Σι έχει βαρύτητα πολύ πέρα από την προσωπική του ευημερία. Έχει συγκεντρώσει περισσότερη εξουσία από οποιονδήποτε Κινέζο ηγέτη μετά τον Μάο Τσετούνγκ και δεν έχει ορίσει διάδοχο. Η Κίνα ουσιαστικά δεν διαθέτει θεσμοθετημένη διαδικασία για την επιλογή ενός ηγέτη που κατέχει τους τρεις σημαντικούς τίτλους που κατέχει ο Σι: γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, πρόεδρος της χώρας και πρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής.

Κατά την επίσκεψη του Σι στην Ουάσιγκτον, οι προσεκτικές κινήσεις του ήταν εμφανείς στο μη επεξεργασμένο βίντεο.

Καθώς ο Σι κατέβαινε τα σκαλιά του αεροπλάνου του στην αεροπορική βάση Άντριους, άπλωσε το ένα χέρι προς την Πενγκ, ενώ με το άλλο κρατούσε την κουπαστή.

Δύο ημέρες αργότερα, καθώς ανέβαινε τα σκαλιά των Εθνικών Αρχείων μαζί με τον Τραμπ και την πρώτη κυρία, το ζευγάρι κρατήθηκε ξανά χέρι-χέρι καθ' όλη τη διάρκεια της ανόδου, με τον Σι να φαίνεται ότι βασιζόταν στην Πενγκ για σωματική υποστήριξη και όχι απλώς ότι της κρατούσε το χέρι.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αφαίρεσαν αυτές τις στιγμές από την prime-time κάλυψή τους. Ο Σι έχει επίσης επί μακρόν τη συνήθεια να κρατά το χέρι της Πενγκ σε επίσημες περιστάσεις, μια ασυνήθιστη χειρονομία για Κινέζο ηγέτη, την οποία τα κρατικά μέσα έχουν παρουσιάσει ως ένδειξη της αφοσίωσης του ζευγαριού ο ένας στον άλλον.

Πριν από την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, τα ερωτήματα σχετικά με την υγεία του Σι είχαν ενταθεί. Στη σύνοδο των BRICS στην Ινδία στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Σι απουσίασε από το επίσημο δείπνο, στο οποίο παρευρέθηκαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλοι ηγέτες, επειδή δεν αισθανόταν καλά, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ο Γουάιλντερ, ο οποίος είναι πλέον καθηγητής Ασιατικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν, δήλωσε ότι ξεχώρισε επίσης το περιορισμένο πρόγραμμα της συνάντησης μεταξύ Τραμπ και Σι. Η διμερής συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε λίγο πριν το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα. Στη συνέχεια, ο Σι έφυγε από τον χώρο του Λευκού Οίκου και δεν επέστρεψε μέχρι το επίσημο δείπνο εκείνο το βράδυ, στο οποίο παρευρέθηκαν επίσης Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ.

«Αυτό είναι εκπληκτικά λίγο για μια σύνοδο αυτού του είδους», δήλωσε αναφερόμενος στον περιορισμένο χρόνο που διατέθηκε για ουσιαστικές συζητήσεις μεταξύ των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Η υγεία των κορυφαίων ηγετών της Κίνας ανέκαθεν αντιμετωπιζόταν ως ένα από τα πιο αυστηρά φυλασσόμενα κρατικά μυστικά, μια παράδοση που έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι οποιαδήποτε ένδειξη αδυναμίας στην κορυφή θα μπορούσε να προκαλέσει εσωκομματικές προκλήσεις ή να αποσταθεροποιήσει την εξουσία του.

Αναλυτές που ειδικεύονται στην κινεζική ηγεσία λένε ότι δεν βλέπουν ενδείξεις γνωστικής έκπτωσης στις δημόσιες εμφανίσεις του Σι.

«Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε έναν ηγέτη που δεν μπορεί να λειτουργήσει πλήρως εξαιτίας ενός σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου και σε έναν ηγέτη που έχει σωματικούς περιορισμούς αλλά μπορεί να λειτουργεί διανοητικά», δήλωσε ο Μίνσιν Πέι, καθηγητής Πολιτικής στο Claremont McKenna College, ο οποίος μελετά την πολιτική των κινεζικών ελίτ.

Ωστόσο, τα ζητήματα διαδοχής ενέχουν κινδύνους ακόμη και πέρα από τα σύνορα της Κίνας. Ο ανταγωνισμός για την εξουσία μεταξύ εκείνων που επιθυμούν να διαδεχθούν τον Σι, σύμφωνα με τον Πέι, θα μπορούσε να οδηγήσει ορισμένες εσωκομματικές ομάδες να υποστηρίξουν επιθετικές πολιτικές, προκειμένου να αποκτήσουν πλεονέκτημα στον εσωτερικό αγώνα για την εξουσία.