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Ριάντ: Ισχυρές εκρήξεις μετά την ενεργοποίηση της «Συμμαχίας της Μέκκας»
Ειδήσεις
23:40 - 05 Οκτ 2026

Ριάντ: Ισχυρές εκρήξεις μετά την ενεργοποίηση της «Συμμαχίας της Μέκκας»

Reporter.gr Newsroom

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Σε ενεργοποίηση μέτρων συλλογικής αποτροπής στο πλαίσιο της αμυντικής τους συμμαχίας συμφώνησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, μετά τις επιθέσεις που έχουν σημειωθεί κατά της Σαουδικής Αραβίας και των ιερών τόπων, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από την επιτροπή του αμυντικού συμφώνου της Μέκκας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο υπουργός ανέφερε ότι η επιτροπή «επιβεβαίωσε εκ νέου την αλληλεγγύη και την ενότητα των χωρών μας απέναντι στις ειδεχθείς επιθέσεις κατά του Βασιλείου και των ιερών τόπων».

Όπως πρόσθεσε, οι τρεις χώρες συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν «μέτρα συλλογικής αποτροπής στο πλαίσιο της Συμμαχίας, ως απάντηση στις επιθέσεις και σε όλους όσοι ευθύνονται γι’ αυτές».

«Ισχυρές εκρήξεις» στο Ριάντ

Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Ριάντ, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές που βρίσκονται σχετικά κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας. Κάτοικος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η ένταση των εκρήξεων ήταν τέτοια ώστε «τα παράθυρα να τρίζουν».

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις μαρτυρίες για τις εκρήξεις, χωρίς να έχουν στο συγκεκριμένο κείμενο δοθεί περισσότερες επίσημες λεπτομέρειες για την προέλευση ή τον ακριβή στόχο τους.

Η Σαουδική Αραβία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης το τελευταίο διάστημα.

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