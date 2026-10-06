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Η πλειοψηφία των Γερμανών τάσσεται υπέρ περισσότερων υποχρεωτικών μέτρων στην προσχολική εκπαίδευση
Ειδήσεις
11:05 - 06 Οκτ 2026

Η πλειοψηφία των Γερμανών τάσσεται υπέρ περισσότερων υποχρεωτικών μέτρων στην προσχολική εκπαίδευση

Reporter.gr Newsroom

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Σαφή πλειοψηφία των Γερμανών τάσσεται υπέρ περισσότερων υποχρεωτικών μέτρων στην προσχολική εκπαίδευση: το 72% θεωρεί σωστή την καθιέρωση ενός υποχρεωτικού έτους προσχολικής εκπαίδευσης, ενώ το 79% επιθυμεί ενιαίους, υποχρεωτικούς εκπαιδευτικούς στόχους σε ολόκληρη τη χώρα. Μια συντριπτική πλειοψηφία, 89%, τάσσεται επίσης υπέρ των υποχρεωτικών γλωσσικών τεστ στην ηλικία των τεσσάρων ετών και έξι μηνών. Αυτό προκύπτει από την Έρευνα ifo για την Εκπαίδευση 2026.

«Η προσχολική εκπαίδευση θέτει μια σημαντική βάση για τη γνωστική, γλωσσική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών», λέει ο Ludger Wößmann, διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών της Εκπαίδευσης του ifo. «Γι’ αυτό είναι σημαντικό όλα τα παιδιά να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση».

Οι γονείς και ο γενικός πληθυσμός αξιολογούν θετικά τους παιδικούς σταθμούς της περιοχής τους στην Έρευνα ifo: το 53% των Γερμανών τους βαθμολογεί με 1 ή 2, ενώ μεταξύ των γονέων το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται ακόμη και σε 65%. Αυτό αντιστοιχεί σε μέσο βαθμό 2,27 μεταξύ των γονέων και 2,52 στον γενικό πληθυσμό. «Είναι ενδιαφέρον ότι οι παιδικοί σταθμοί της περιοχής τους αξιολογούνται σημαντικά πιο θετικά από τους παιδικούς σταθμούς σε ολόκληρη τη Γερμανία», λέει η συν-συγγραφέας Katharina Wedel.

Περισσότεροι από τους μισούς γονείς (56%) δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν μικρή δυσκολία στην εύρεση θέσης σε παιδικό σταθμό. Ωστόσο, λίγο λιγότερο από το ένα τέταρτο αναφέρει επίσης ότι αντιμετώπισε μεγάλη δυσκολία. Οι ερωτηθέντες θεωρούν την έλλειψη θέσεων σε παιδικούς σταθμούς και τη δυσμενή αναλογία προσωπικού προς παιδιά ως τα πλέον επείγοντα προβλήματα. Υπό το πρίσμα αυτής της έλλειψης θέσεων παιδικής φροντίδας, περισσότεροι από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων τάσσονται υπέρ της κατά προτεραιότητα διάθεσης θέσεων σε μονογονεϊκές οικογένειες ή σε γονείς που εργάζονται με πλήρες ωράριο.

Για την προσέλκυση περισσότερων εξειδικευμένων εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, οι ερωτηθέντες τάσσονται υπέρ υψηλότερων αμοιβών για το προσωπικό και λιγότερης γραφειοκρατίας στους παιδικούς σταθμούς. Μεγάλες πλειοψηφίες υποστηρίζουν επίσης την παρουσία περισσότερων ανδρών και ανθρώπων που αλλάζουν επαγγελματική κατεύθυνση μεταξύ των εξειδικευμένων εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς. «Περίπου τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων τάσσονται επίσης υπέρ της αύξησης των δαπανών για τους παιδικούς σταθμούς», λέει η ερευνήτρια του ifo Vera Freundl. Ο γενικός πληθυσμός και οι γονείς είναι διχασμένοι ως προς το εάν η χρήση ψηφιακών μέσων στο εκπαιδευτικό έργο έχει θετική ή αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των παιδιών.

Για την Έρευνα ifo για την Εκπαίδευση 2026, τον Μάιο και τον Ιούνιο ερωτήθηκαν 3.033 άτομα ηλικίας 18 έως 69 ετών και 965 γονείς με παιδιά ηλικίας έως έξι ετών στη Γερμανία.

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