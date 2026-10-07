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Επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν: Διμερείς σχέσεις και Μαύρη Θάλασσα στο επίκεντρο
Ειδήσεις
14:59 - 07 Οκτ 2026

Επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν: Διμερείς σχέσεις και Μαύρη Θάλασσα στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom

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Τηλεφωνική συνομιλία είχαν σήμερα (7/10) ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας τους βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, καθώς και μια σειρά από περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ερντογάν υπογράμμισε τη σημασία των πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε πως η Τουρκία παραμένει διαθέσιμη να συνεισφέρει στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην έναρξη απευθείας συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

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