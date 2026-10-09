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Flydubai: Ετοίμαζε επίθεση αυτοκτονίας στο Μπεν Γκουριόν ο αεροπειρατής, εμπνευσμένος από την 11η Σεπτεμβρίου
Ειδήσεις
20:25 - 09 Οκτ 2026

Flydubai: Ετοίμαζε επίθεση αυτοκτονίας στο Μπεν Γκουριόν ο αεροπειρατής, εμπνευσμένος από την 11η Σεπτεμβρίου

Reporter.gr Newsroom

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Ο φερόμενος ως δράστης της απόπειρας αεροπειρατείας σε πτήση της Flydubai σχεδίαζε να συντρίψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, ενώ είχε επηρεαστεί από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, σύμφωνα με τα ευρήματα προκαταρκτικής έρευνας.

Ο Χαμάμ αλ-Χαμάμι, ο οποίος είναι ύποπτος για την απόπειρα αεροπειρατείας και ήταν συγκυβερνήτης στην πτήση της προηγούμενης εβδομάδας από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, φέρεται να ήθελε να πραγματοποιήσει επίθεση παρόμοια με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού εισαγγελέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο τον οδήγησε να ακολουθήσει επαγγελματική σταδιοδρομία στην αεροπορία.

«Η ιδέα της πραγματοποίησης μιας παρόμοιας επιχείρησης με τη χρήση αεροσκάφους εδραιώθηκε στο μυαλό του και, σύμφωνα με τις ομολογίες του, συνδέεται με την απόφασή του να ακολουθήσει καριέρα στον τομέα της αεροπορίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως προστίθεται, ο πιλότος φέρεται να είχε καταστρώσει «ένα προμελετημένο σχέδιο με τρομοκρατικό σκοπό, το οποίο αποσκοπούσε στην κατάληψη του ελέγχου του αεροσκάφους και στη χρήση του για επίθεση αυτοκτονίας εναντίον του τερματικού σταθμού επιβατών του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν». Στόχος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ήταν να προκληθεί «ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός θυμάτων».

Νωρίτερα, Ισραηλινός αξιωματούχος και άλλη ισραηλινή πηγή με γνώση της υπόθεσης είχαν δηλώσει στο CNN ότι ο φερόμενος ως αεροπειρατής πιθανότατα σκόπευε να πλήξει το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, το οποίο αποτελεί την κύρια διεθνή πύλη εισόδου της χώρας.

Ο αλ-Χαμάμι, ηλικίας 29 ετών, ακινητοποιήθηκε χάρη στις ενέργειες του κυβερνήτη και αρκετών επιβατών, οι οποίοι τον συγκράτησαν και ανέκτησαν τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 20:46
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