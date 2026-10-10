Ο Τραμπ «τελειώνει» τον Ζελένσκι: Προτείνω να βρουν νέο ηγέτη, που να μπορεί να κάνει μια συμφωνία

Μετά τη συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το ντίζελ που ανακοινώθηκε την Παρασκευή (9/10), ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε το Σάββατο (10/10) μία νέα ηχηρή παρέμβαση για το ουκρανικό, θέτοντας ουσιαστικά ζήτημα... ανατροπής του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ουσιαστικά το δημοσίευμα του Axios που ανέφερε πως το deal με τον Πούτιν έγινε επειδή η Ουκρανία συνέχισε τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, παρότι οι ΗΠΑ είχαν ζητήσει από τον Ζελένσκι να τις σταματήσει.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους το Σάββατο (10/10) ο Τραμπ έβγαλε στη... σέντρα τον Ουκρανό πρόεδρο και άνοιξε τη συζήτηση για την αντικατάστασή του. Ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο αίτημα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Προτείνω να βρουν νέο ηγέτη, που να μπορεί να κάνει μια συμφωνία. Είχε πολλές ευκαιρίες να κάνει συμφωνίες, όμως δεν έκανε καμία. Αν ήμουν εγώ πρόεδρος, ο πόλεμος αυτός δεν θα είχε ξεκινήσει. Ο πόλεμος αυτός άρχισε λόγω ανικανότητας. Έχεις χάσει πάνω από το 30% των εδαφών της χώρας σου. Πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Αν ήμουν πρόεδρος, αν οι εκλογές δεν είχαν νοθευτεί, θα ήμουν πρόεδρος και αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ. Αλλά ο Ζελένσκι θα μπορούσε να τον είχε τερματίσει πολλές φορές και επέλεξε να μην το κάνει» είπε ο Τραμπ, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση.

Και συνέχισε: «Του είπαμε: "Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στη Ρωσία. Μην χτυπάς όμως τα διυλιστήρια, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο". Και εκείνος θέλει να δημιουργεί προβλήματα στον κόσμο. Θέλει να δημιουργεί προβλήματα στους αγρότες μας, στους κτηνοτρόφους μας, με το πετρέλαιο ντίζελ, επειδή η Ρωσία προμηθεύει ένα μεγάλο μέρος του ντίζελ σε ολόκληρο τον κόσμο».



«Και τους είπαμε: "Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μην χτυπάτε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη έλλειψη". Και τι κάνει εκείνος; Πηγαίνει και χτυπά τις εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ…» σχολίασε με νόημα ο Τραμπ.