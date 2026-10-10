Ο Πάπας επικρίνει τη θανατική ποινή μετά την ανακοίνωση του Χέγκσεθ για δημόσια εκτέλεση

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ παρενέβη το Σάββατο στη συζήτηση για τη θανατική ποινή, χαρακτηρίζοντάς την ως «επίθεση» στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η παρέμβασή του έγινε μία ημέρα αφότου ανώτατοι αξιωματούχοι της Καθολικής Εκκλησίας καταδίκασαν με σαφήνεια την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας να μεταδώσει ζωντανά την εκτέλεση του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, του καταδικασμένου δράστη της ένοπλης επίθεσης στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ.

Ο Λέων δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε στον Χασάν, ο οποίος πρόκειται να εκτελεστεί στις 3 Δεκεμβρίου, αλλά ο παραλληλισμός είναι αυτονόητος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πάπας επανέλαβε την αντίθεσή του στη θανατική ποινή, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη» και υποστηρίζοντας ότι «το κοινό καλό μπορεί να διαφυλαχθεί και οι απαιτήσεις της δικαιοσύνης να ικανοποιηθούν χωρίς την προσφυγή στη θανατική ποινή».

Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με το hashtag #NoDeathPenalty («Όχι στη θανατική ποινή»).

Ο Χασάν, πρώην ψυχίατρος του αμερικανικού στρατού, άνοιξε πυρ στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ, στο Τέξας, το 2009, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 32. Σε μια πρωτοφανή κίνηση, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι η εκτέλεση του Χασάν με εκτελεστικό απόσπασμα θα μεταδοθεί ζωντανά στο κοινό. Την Παρασκευή, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε δώσει ο ίδιος την έγκρισή του για τη ζωντανή μετάδοση.

Μετά την έντονη αντιπαράθεση του Απριλίου, όταν ο Τραμπ άσκησε δριμεία κριτική στον πρώτο πάπα που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Λέων απάντησε ότι «δεν φοβάται» την κυβέρνηση, ο ποντίφικας έχει επιδιώξει να χαμηλώσει τους τόνους της αντιπαράθεσης με τον Λευκό Οίκο.

Αντί να συγκρούεται άμεσα με την αμερικανική κυβέρνηση, έχει αφήσει σε κορυφαίους εκπροσώπους του να ασκούν πιο ευθείες επικρίσεις σε συγκεκριμένες κυβερνητικές πολιτικές που αντιβαίνουν στις θέσεις της Εκκλησίας, ενώ ο ίδιος προτιμά να διατυπώνει ευρύτερες δηλώσεις, σε πιο γενικό επίπεδο.

Η ίδια τακτική φαίνεται να ακολουθήθηκε και στην υπόθεση της απόφασης του Πενταγώνου να μεταδώσει ζωντανά την εκτέλεση του Χασάν. Ο Λέων προέβη στις γενικότερες δηλώσεις του αφού ο δεύτερος τη τάξει αξιωματούχος του Βατικανού, ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, υπουργός Εξωτερικών της Αγίας Έδρας, είχε ασκήσει την Παρασκευή πολύ πιο έντονη κριτική στην απόφαση του Πενταγώνου, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο να μετατρέπεται ο θάνατος σε θέαμα».

Η συζήτηση για τη θανατική ποινή έχει ενταθεί και στις ΗΠΑ, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση στο Τενεσί της 50χρονης Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από δύο χορηγήσεις πεντοβαρβιτάλης. Η Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον ξυλοδαρμό και τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι της συμμαθήτριάς της, Κολίν Σλέμερ, το 1995.

Ο Λέων έχει ενθαρρύνει την ανώτατη εκκλησιαστική ηγεσία στις ΗΠΑ να τοποθετείται για ζητήματα εσωτερικής πολιτικής της χώρας. Επίσης, την Παρασκευή, ο επικεφαλής της Συνόδου των Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ, ο αρχιεπίσκοπος της Οκλαχόμα Σίτι, Πολ Κόουκλι, εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας την προγραμματισμένη ζωντανή μετάδοση ως «βάρβαρη προώθηση μιας κουλτούρας θανάτου».

«Η δημόσια εκτέλεση ακόμη και ενός ανθρώπου που έχει προκαλέσει σοβαρό κακό θα υπονομεύσει περαιτέρω τον ηθικό ιστό του έθνους μας και θα αποτελέσει κηλίδα στη συνείδηση του λαού του», ανέφερε ο Κόουκλι στην ανακοίνωσή του.

Η Καθολική Εκκλησία έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια την αντίθεσή της στη θανατική ποινή, ιδίως επί πάπα Φραγκίσκου. Από τότε που εξελέγη πάπας πέρυσι, ο Λέων έχει καταδικάσει επανειλημμένα την επιβολή της θανατικής ποινής.

Πέρυσι, μάλιστα, επέκρινε όσους στις ΗΠΑ αυτοχαρακτηρίζονται «υπέρμαχοι της ζωής» επειδή αντιτίθενται στις αμβλώσεις, αλλά εξακολουθούν να υποστηρίζουν τη θανατική ποινή.

«Κάποιος που λέει “είμαι κατά των αμβλώσεων”, αλλά ταυτόχρονα λέει “είμαι υπέρ της θανατικής ποινής”, δεν είναι πραγματικά υπέρ της ζωής», δήλωσε ο Λέων.